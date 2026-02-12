NATO
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului american pentru politică al Departamentului de Război, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
Mesajul central al oficialului american, care l-a înlocuit la reuniune pe secretarul de război Pete Hegseth, a fost că lumea „momentului unipolar” a dispărut și că NATO trebuie să revină la realismul strategic al Războiului Rece.
„Lumea care a modelat obiceiurile, presupunerile și postura de forțe ale NATO în timpul așa-numitului moment unipolar de după Războiul Rece nu mai există. Politica de putere a revenit, iar forța militară este din nou utilizată pe scară largă”, a spus Elbridge Colby, cel considerat arhitectul strategiei de apărare a SUA, dată publicității de Pentagon luna trecută. În documentul transformator se afirmă că Statele Unite rămân angajate în NATO și Europa, prioritizând însă apărarea teritoriului național și descurajarea Chinei, în timp ce Rusia rămâne o amenințare persistentă și gestionabilă în flancul estic, fără a putea aspira la hegemonie europeană.
Teza unui NATO 3.0 a fost evocată și de președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul unei dezbateri la Forumul Economic Mondial de la Davos. Cu toate acestea, intervenția lui Colbridge vine în avanpremiera Conferinței de Securitate de la München, care își va deschide cortina vineri sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate „în curs de destrămare”. Potrivit raportului Conferinței, a cărui copertă ilustrează un elefant, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii. Ideea unei astfel de accepțiuni americane asupra restructurării ordinii globale a fost respinsă de ambasadorul SUA la NATO , care a solicitat Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”.
„NATO 1.0”: realism dur și responsabilitate împărțită
Colby a descris prima etapă a Alianței drept un model de echilibru strategic și responsabilitate colectivă. „Pe parcursul Războiului Rece, NATO 1.0, cum am putea să o descriem, a fost definită de o abordare realistă, fermă și lucidă a descurajării și apărării”, a remarcat acesta.
El a subliniat că, încă de la început, aliații erau așteptați „să-și asume partea lor de responsabilitate”, invocând Articolul III al Tratatului de la Washington și Angajamentele de la Lisabona din 1951. „Discuțiile dificile despre împărțirea poverii au fost norma”, a subliniat Colby.
Colby l-a invocat explicit pe Dwight Eisenhower, „unul dintre oamenii cărora li se datorează victoria aliată în Al Doilea Război Mondial și primul SACEUR”, care „a fost foarte clar că succesul NATO depinde de asumarea de către aliați a conducerii în propria lor apărare”.
Modelul „NATO 1.0” a fost, în opinia sa, „de mare succes” și „a asigurat că URSS nu a considerat niciodată agresiunea militară împotriva Alianței Occidentale drept o strategie viabilă”.
„NATO 2.0”: dezarmare, operațiuni externe și dependență de SUA
După prăbușirea Uniunii Sovietice, NATO „s-a transformat în altceva”, a amintit oficialul american, precizând că „această versiune a Alianței a fost caracterizată de o deplasare a efortului și atenției de la apărarea Europei către operațiuni în afara ariei, dezarmare substanțială pe continent.”
În plus, a existat „o schimbare de paradigmă de la realismul ferm și flexibil al NATO 1.0 către o mentalitate mult mai liberal-internaționalistă a ordinii internaționale bazate pe reguli”.
Colby a fost explicit: „Este clar însă că această abordare a NATO 2.0 nu mai este adecvată scopului — cu siguranță nu pentru Statele Unite și, susținem noi, nici pentru aliații noștri.”
El a criticat implicit modelul în care „Statele Unite au furnizat partea covârșitoare a puterii militare de înalt nivel pentru apărarea Europei, în timp ce aliații europeni, în ansamblu, au cheltuit relativ puțin pentru apărare”.
Mai mult, a avertizat că o „continuare a proclamării clișeelor NATO 2.0 fără o strategie credibilă pentru a le susține nu ar ajuta Europa — ar dăuna-o, perpetuând așteptări care nu pot fi îndeplinite în mod realist”. „Aceasta nu este prietenie. Adevărata prietenie înseamnă să vorbești sincer, direct și credibil”, a mai afirmat Colby.
„NATO 3.0”: revenire la realism și Europa ca apărător principal al continentului
Soluția propusă este „NATO 3.0”. „Ceea ce este necesar este un NATO 3.0 — ceva mult mai apropiat de NATO 1.0 decât de abordarea ultimilor treizeci și cinci de ani”, a afirmat subsecretarului american pentru politică al Departamentului de Război.
Acest nou model presupune ca Europa „să-și asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”.
Colby a subliniat că nu este vorba doar de creșteri bugetare.
„Nivelurile de cheltuieli pentru apărare contează. Dar ceea ce contează la final este ce produc aceste resurse: forțe pregătite, muniții utilizabile, logistică rezilientă și structuri de comandă integrate care funcționează la scară sub presiune”, a afirmat acesta.
Noua abordare presupune și disciplină strategică. „Nu fiecare misiune poate fi prioritatea principală. Nu fiecare capabilitate poate fi aurită”, a mai adăugat oficialul american.
Viziunea americană pentru viitor este clară, potrivit subsecretarului american de război. „O NATO în care Europa este principalul apărător convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică și anvergura globală americană; o Alianță credibilă militar, durabilă politic și realistă strategic”, a declarat acesta.
Intervenția lui Colbridge prelungește acțiuni recente ale Statelor Unite, potrivit cărora forțele americane vor preda două dintre principalele posturi de comandă ale NATO – din Napoli, Italia, și Norfolk, Virginia – aliaților europeni. Comandamentul Forțelor Întrunite de la Napoli urmează să fie condus de Italia, iar Comandamentul Forțelor Comune de la Norfolk va fi preluat de Marea Britanie.
Măsura este în conformitate cu cerințele președintelui american Donald Trump ca țările europene să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate. Administrația sa a solicitat ca alianța militară, dominată de mult timp de Statele Unite, să devină o „NATO condusă de Europa”.
Mesajul către Europa: „Parteneriate, nu dependențe”
Colby a respins orice interpretare potrivit căreia noua doctrină ar fi anti-europeană. „Nu este nimic anti-european în această viziune. Dimpotrivă, reflectă speranță și încredere în capacitatea Europei de a acționa substanțial și energic. Vrem parteneriate, nu dependențe”, a mai punctat el.
Potrivit oficialului american, summitul de la Haga din 2025 a marcat deja un „moment istoric”, prin angajamentele de creștere a cheltuielilor la 3,5% și 5% din PIB pentru apărare.
„Valul s-a întors”, a spus el, dar a avertizat că 2026 trebuie să transforme angajamentele în rezultate durabile.
El a avertizat că alianțele slăbesc atunci când responsabilitățile devin dezechilibrate. „Când aceste alinieri se îndepărtează prea mult de echilibru, alianțele slăbesc — nu din rea voință, ci din cauza tensiunii structurale”, a adăugat Elbridge Colby.
O schimbare strategică cu implicații pe termen lung
Discursul marchează una dintre cele mai explicite formulări ale unei repoziționări strategice americane față de NATO din ultimele decenii. Washingtonul anunță că va continua descurajarea nucleară extinsă și contribuții convenționale limitate, dar insistă asupra „rebalansării rolurilor și poverilor în cadrul Alianței”.
„Parteneriatul, prin definiție, înseamnă să mergem împreună – fiecare purtând o parte echitabilă din povară”, a mai afirmat acesta.
Dacă Europa „își asumă cu adevărat responsabilitatea principală pentru propria apărare”, atunci, potrivit lui Colby, legătura transatlantică „nu va slăbi – se va maturiza”.
NATO
Miniștrii apărării din NATO vor prioritiza în continuare Ucraina și Flancul Estic, în ciuda accentului pe securitatea în Arctica: Ucraina luptă pentru libertatea și suveranitatea Europei
Miniștrii Apărării din statele membre NATO au subliniat, la reuniunea de joi de la Bruxelles, că sprijinul pentru Ucraina rămâne principala prioritate a Alianței, în pofida dezbaterilor recente privind securitatea în Nordul Îndepărtat și Arctica și lansarea noii activități de vigilență sporită, Santinela Arctică, relatează Euronews.
Oficialii aliați au salutat lansarea activității multidomeniu Santinela Arctică, anunțată cu o zi înainte de secretarul general NATO, Mark Rutte, menită să consolideze prezența Alianței în regiune. Inițiativa va reuni activitățile celor 32 de state membre într-o strategie operațională comună, incluzând exerciții precum Arctic Endurance, organizat de Danemarca, și exercițiul Cold Response al Norvegiei, unde trupele aliate au început deja să sosească.
Discuțiile despre securitatea arctică au avut loc într-un context politic sensibil, după declarațiile repetate ale președintelui american Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom aparținând Danemarcei, dar miniștrii NATO au insistat că aceste evoluții nu schimbă prioritățile strategice ale Alianței.
În contextul atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii civile ucrainene, miniștrii apărării au subliniat că sprijinul pentru Kiev rămâne esențial pentru securitatea europeană.
Ministrul apărării din Islanda, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, a avertizat asupra riscului unei schimbări de focus strategic: „Nu ne putem permite să acordăm mai puțină atenție flancului estic”, afirmând că Ucraina luptă „pentru libertatea și suveranitatea Europei”.
La rândul său, ministrul finlandez al apărării, Antti Häkkänen, a cerut aliaților occidentali să intensifice presiunea asupra Moscovei.
„Acum este momentul crucial să continuăm să sprijinim Ucraina și mai mult și să îi arătăm lui Vladimir Putin că Occidentul nu face un pas înapoi”, a declarat acesta.
Și ministrul estonian al apărării, Hanno Pevkur, a susținut că lansarea Santinelei Arctice „nu diminuează atenția acordată Ucrainei și flancului estic”, subliniind că presiunea asupra Rusiei trebuie exercitată nu doar militar, ci și economic și social.
„Nu doar pe câmpul de luptă trebuie pusă presiune asupra Rusiei. Este vorba și despre economie, și despre societate”, a spus acesta.
Noi pachete de sprijin militar pentru Kiev
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că NATO trebuie să își „orienteze sistemele radar în toate direcțiile”, în condițiile în care Rusia caută confruntarea „în multe părți ale lumii”, inclusiv în Arctica, însă „accentul va rămâne, desigur, pe flancul estic”.
Pistorius a descris atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene drept „terorism împotriva populației civile” și a cerut accelerarea sprijinului militar. Germania analizează utilizarea suplimentară a mecanismului NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), prin care aliații europeni achiziționează armament produs în SUA pentru Ucraina, instrument lansat după ce Washingtonul a încetat donațiile directe de armament.
Suedia a anunțat, de asemenea, pregătirea unui al treilea pachet PURL, după ce primele două au însumat peste 325 milioane de dolari, iar Regatul Unit a anunțat suplimentarea sprijinului pentru Ucraina cu încă 500 milioane de lire sterline, o parte din fonduri urmând să fie direcționată către sisteme de apărare aeriană.
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a încercat să reconcilieze extinderea activităților Alianței în Nordul Îndepărtat cu angajamentele existente, afirmând că „NATO este suficient de puternică pentru a face ambele lucruri”. „Trebuie să ne asigurăm că apărăm fiecare centimetru din teritoriul nostru”, a declarat acesta.
Reuniunea miniștrilor Apărării are loc înaintea deschiderii Conferinței de Securitate de la München, unde sprijinul pentru Ucraina și adaptarea NATO la noile riscuri de securitate, inclusiv în Nordul Îndepărtat și Arctica, sunt așteptate să domine agenda discuțiilor.
NATO
România, reprezentată de miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță la Conferința de Securitate de la München. Țara noastră, menționată de două ori în raportul care semnalează o “ordine în destrămare”
România va fi reprezentată la Conferința de Securitate de la München de ministrul de externe Oana Țoiu și de ministrul apărării naționale Radu Miruță, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate “în curs de destrămare”.
Păstrând tradiția ultimului deceniu – în care excepțiile au fost două prezențe prezidențiale și una la nivel de prim-ministru – viziunea României asupra uneia dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii va fi articulată de miniștrii de externe și de apărare la Conferința din capitala Bavariei.
Punctul de plecare al ediției din acest este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele
Raportul MSC, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Pentru Conferința de Securitate de la München din 2026, „elefantul” se referă astfel la impactul disruptiv al administrației Donald Trump asupra ordinii internaționale bazate pe norme.
Delegația Statelor Unite va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an.
Marco Rubio va conduce o delegație importantă a SUA pentru a sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”, a declarat, luni, Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München.
La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA, cea mai mare delegație parlamentară americană din istorie care participă la prestigiosul eveniment din Bavaria.
Cu toate acestea, absența vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate, îndeosebi în ultimii 15 ani, era o tradiție de la sine înțeleasă.
Raportul din 2026 – “Under Destruction” – observă și caută să definească o adaptare la faptul că administrația SUA renunță la elemente centrale ale ordinii internaționale post‑1945, afectând Europa, zona Indo-Pacific și domenii precum comerțul global și asistența internațională.
În Europa, retragerea graduală a Washingtonului, sprijinul ezitant pentru Ucraina și retorica amenințătoare privind Groenlanda amplifică sentimentul de insecuritate al continentului, cu statele membre ale UE și NATO încercând să mențină implicarea americană în timp ce își sporesc autonomia.
Acesta este capitolul în care și România este menționată de două ori în raport: 1) detaşarea ambiguă și semnalele schimbătoare ale Washingtonului prin renunțarea dislocării în România a unei prezențe militare rotaționale suplimentare care a fost decisă în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și 2) anxietatea abandonului, cu Europa între negare și acceptare prin evoluția cheltuielilor și investițiilor militare, aspect la care profilul României este dat ca exemplu de “cheltuieli constant reduse din punct de vedere fiscal”, alături de Germania și Olanda, în contrast cu țări precum Polonia, statele baltice și țările scandinave, care au “cheltuieli constant ridicate din punct de vedere fiscal”.
Cincisprezece prim-miniștri sau șefi de stat din Uniunea Europeană vor participa la conferința care va fi deschisă vineri de cancelarul german Friedrich Merz. Printre liderii care și-au anunțat prezența se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, premierul Canadei, Mark Carney, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, președintele Cehiei, Petr Pavel, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-miniștrii Norvegiei și Suediei, Jonas Gahr Støre și Ulf Kristersson, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Delegația Ucrainei urmează a fi condusă de președintele Volodimir Zelenski, în timp ce țara marchează al patrulea an de război și intrarea în cel de-al cincilea an de conflict la scară largă declanșat de către Federația Rusă. China și India vor fi reprezentate la nivelul miniștrilor de externe, Wang Yi, respectiv Subrahmanyam Jaishankar. De asemenea, sudul global va fi reprezentat de liderii din Sudan și Sierra Leone, iar din America de Sud va fi prezent președintele Columbiei.
Este așteptată și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la conferința care urmează unui summit crucial al liderilor europeni, la castelul Alden Biesen din Belgia, consacrat competitivității și capacității Europei de a rămâne un jucător economic puternic la nivel global în raport cu Statele Unite și China.
Conferința de Securitate de la München reprezintă cel mai prestigios forum consacrat securității transatlantice și internaționale și a devenit, de la înființarea sa în 1963, o întâlnire esențială anuală pentru comunitatea strategică internațională. MSC s-a transformat într-un forum independent dedicat promovării soluționării pașnice a conflictelor și a cooperării internaționale și dialogului. În plus, față de conferința emblematică anuală din februarie, MSC găzduiește în mod regulat alte evenimente de mare amploare în capitalele din întreaga lume.
CaleaEuropeană.ro va relata, pentru al nouălea an consecutiv, de la acest important for de dezbateri consacrat securității și apărării la nivel internațional. (Urmăriți aici corespondența premieră CaleaEuropeană.ro de la ediția din 2018, aici corespondența de la ediția din 2019, aici corespondența din 2020, aici relatările din 2021, aici corespondența virtuală din 2022, aici corespondența de la ediția din 2023, aici corespondența din 2024, aici corespondența din 2025 și aici corespondența din 2026).
Anul acesta, corespondența specială CaleaEuropeană.ro este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.
MAREA BRITANIE
Regatul Unit își consolidează prezența militară în Arctica. Londra va dubla numărul trupelor din Norvegia și își asumă un rol central în misiunea NATO „Santinela Arctică”
Guvernul britanic urmează să anunțe miercuri, în timpul unei vizite a ministrului Apărării John Healey la Camp Viking, în Cercul Polar Arctic din nordul Norvegiei, consolidarea prezenței militare în Arctica și în regiunea Nordului Îndepărtat, în contextul creșterii activităților militare ruse și al importanței strategice tot mai mari a zonei pentru NATO, potrivit unui comunicat.
Potrivit Ministerului britanic al Apărării, numărul militarilor britanici desfășurați în Norvegia va fi dublat în următorii trei ani, de la aproximativ 1.000 la 2.000 de soldați, iar forțele armate ale Regatului Unit vor avea un rol esențial în cadrul misiunii aliate „Santinela Arctică”, aflată în prezent în faza de planificare militară la nivel NATO.
Misiunea aliată „Santinela Arctică” este menită să sporească securitatea în regiunea arctică și în Nordul Îndepărtat, inclusiv în zona Groenlandei, pe fondul tensiunilor geopolitice crescute și al interesului strategic tot mai accentuat pentru regiune. Inițiativa vine și în contextul declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind interesul față de Groenlanda, teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei.
Planificarea militară pentru misiune este deja în curs la nivelul NATO, iar Healey urmează să participe joi la o reuniune a miniștrilor apărării aliați la sediul Alianței de la Bruxelles pentru a discuta detaliile propunerilor.
În paralel, Forța Expediționară Comună, condusă de Marea Britanie, va organiza în septembrie 2026 exercițiul militar „Lion Protector”, care va implica forțe aeriene, terestre și navale desfășurate în Islanda, Strâmtorile Daneze și Norvegia. Exercițiul va testa capacitatea aliaților de a proteja infrastructura critică împotriva atacurilor și sabotajului și de a consolida capacitățile comune de comandă și control.
De asemenea, aproximativ 1.500 de Comando-uri ale Marinei Regale vor participa în martie la exercițiul NATO „Cold Response”, desfășurat în Norvegia, Finlanda și Suedia, destinat îmbunătățirii capacității aliaților de a apăra zone strategice din regiuni montane și fiorduri.
Ministrul britanic al Apărării a justificat decizia prin prisma evoluțiilor recente din regiune.
„Cerințele asupra apărării cresc, iar Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Arcticii și a regiunii Nordului Îndepărtat pe care am văzut-o de la sfârșitul Războiului Rece. Observăm cum Putin își reface rapid prezența militară în regiune, inclusiv prin redeschiderea unor baze din perioada Războiului Rece”, a declarat John Healey.
Acesta a subliniat că Regatul Unit își intensifică rolul în apărarea flancului nordic al NATO.
„Marea Britanie își intensifică eforturile pentru a proteja Arctica și Nordul Îndepărtat: dublăm numărul trupelor din Norvegia și extindem exercițiile comune cu aliații NATO”, a punctat ministrul britanic.
Healey a adăugat că exercițiile militare din acest an vor implica mii de militari desfășurați în Arctica și Atlanticul de Nord. „Ne antrenăm împreună, descurajăm împreună și, dacă va fi necesar, vom lupta împreună.”
Potrivit guvernului britanic, intensificarea activităților militare ruse în Arctica, Nordul Îndepărtat și Atlanticul de Nord a schimbat semnificativ mediul de securitate din regiune. Londra invocă experiența de peste 50 de ani a forțelor britanice în operațiuni arctice și parteneriatele consolidate cu Norvegia, Suedia și Finlanda ca elemente-cheie ale contribuției sale la răspunsul NATO în nordul Europei.
Consolidarea prezenței militare face parte dintr-o strategie mai amplă, guvernul britanic angajându-se la cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor pentru apărare de la sfârșitul Războiului Rece, cu un nivel estimat de 2,6% din PIB începând cu 2027.
