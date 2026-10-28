SUA propun un nou cadru de cooperare în apărare cu ASEAN pentru anii „de o importanță crucială” care urmează

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a propus miercuri elaborarea unui nou cadru de cooperare în apărare între SUA și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care să orienteze colaborarea în următorii ani. Declarația a fost făcută la Cebu, în Filipine, înaintea unei reuniuni cu omologii săi din ASEAN, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Privind spre viitorul acestei regiuni, mi-aș dori să fim și mai ambițioși… Propunem să lucrăm împreună la elaborarea unui cadru SUA-ASEAN pentru cooperare în domeniul apărării”, a declarat Hegseth, fără să prezinte detalii.

„Un cadru practic care să ne ghideze cooperarea în următorii câțiva ani. Și subliniez: următorii câțiva ani vor fi de o importanță crucială”, a adăugat acesta.

Oficialul american a apreciat „pragmatismul” regiunii și „mândria națională” a statelor sale, pledând pentru cooperare în domeniile în care interesele coincid.

„Nu vom fi de acord asupra tuturor lucrurilor și nici nu este nevoie”, a afirmat Hegseth.

El a precizat că SUA sunt pregătite să înceapă elaborarea noului cadru odată cu preluarea de către Singapore, anul viitor, a președinției reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN în format extins, ADMM-Plus. Acest format reunește cele 11 state membre ale organizației și parteneri precum SUA, Japonia, China și Australia.

Washingtonul a urmărit în ultimii ani consolidarea parteneriatelor de apărare din regiune, invocând necesitatea menținerii unui Indo-Pacific „liber și deschis”, în contextul afirmării tot mai ferme a puterii Chinei.

Hegseth a cerut și îmbunătățirea capacității de monitorizare și înțelegere a situației maritime, precum și aprofundarea cooperării dintre forțele navale.

„Acestea nu sunt gesturi simbolice; sunt demonstrații concrete ale modului în care acționează partenerii serioși. Partenerii serioși se antrenează împreună, învață împreună, planifică împreună și dezvoltă încrederea și competența necesare pentru a preveni conflictele”, a subliniat secretarul american al apărării.

Filipine, aliat al SUA, se confruntă de mai mulți ani cu China în zonele disputate din Marea Chinei de Sud. Potrivit autorităților de la Manila, prezența militară și a pazei de coastă chineze în zonele contestate ale acestei căi maritime aproape s-a dublat în septembrie.

În marja reuniunii de la Cebu, Hegseth a discutat și cu ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi. Cei doi au abordat necesitatea unei apărări eficiente în primul lanț insular, capabilă să împiedice un adversar să își atingă obiectivele militare. Expresia desemnează șirul de insule situate între China și largul Oceanului Pacific.

SUA și Japonia s-au angajat, de asemenea, să continue „coordonarea strânsă” în privința producției de muniții.