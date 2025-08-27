REPUBLICA MOLDOVA
SUA reafirmă angajamentul de a lucra cu Chișinăul pentru “protejarea suveranității naționale”, transmite Marco Rubio într-un mesaj de Ziua Independenței R. Moldova
Statele Unite, prin secretarul de stat Marco Rubio, au transmis miercuri un mesaj de felicitare Republicii Moldova, cu ocazia marcării a 34 de ani de la proclamarea independenței, subliniind angajamentul de a lucra împreună cu Chișinăul pentru promovarea creșterii economice și apărarea suveranității naționale.
„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu prilejul celei de-a 34-a Zile a Independenței. De la obținerea suveranității, națiunile noastre au stat împreună în sprijinul libertății, democrației și al unui viitor sigur și prosper”, a declarat secretarul de stat american, Marco Rubio, într-un comunicat.
El a subliniat importanța relației dintre Washington și Chișinău. „Statele Unite apreciază parteneriatul nostru solid cu Republica Moldova. Rămânem angajați să lucrăm împreună pentru a încuraja dialogul deschis, a promova creșterea economică și a proteja suveranitatea națională”, a transmis Rubio.
Oficialul american a adăugat că cele două state împărtășesc același obiectiv privind viitorul.
„Statele Unite și Republica Moldova au un angajament clar de a construi un viitor mai sigur, mai puternic și mai prosper. În această zi specială, onorăm reziliența și determinarea poporului moldovean și așteptăm cu interes aprofundarea parteneriatului nostru în anii ce vor urma”, se arată în mesaj.
Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.
Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.
Astfel, miercuri se vor afla la Chișinău președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk pentru a participa la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.
Acest veritabil desant politic european a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței
Liderii instituțiilor Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare, miercuri, de Ziua Independenței Republicii Moldova, profitând de acest prilej pentru a reafirma sprijinul politic și instituțional pentru parcursul european al țării de peste Prut.
Într-un mesaj pe X, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a dorit să asigure Chișinăul și cetățenii moldoveni că instituția „va face tot ce este necesar” pentru a susține integrarea europeană a Moldovei.
„Republica Moldova este un stat european. Prin istorie, geografie, identitate, cultură și tradiție. Locul Moldovei este în Europa. Viitorul nostru este împreună. Și Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a fi alături de voi în procesul de aderare la UE”, a transmis Metsola.
La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova! 🇪🇺🇲🇩
Here’s to a shared European future of prosperity, progress and perseverance. pic.twitter.com/LrS1Uj8FeC
— Roberta Metsola (@EP_President) August 27, 2025
La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pus accentul în mesajul transmis pe apartenența la familia europeană a Republicii Moldova.
„Felicitări cu ocazia Zilei Independenței, Moldova! Astăzi sărbătorim libertatea, suveranitatea și democrația voastră. Și viitorul vostru european”, a scris Costa.
Congratulations on your Independence Day, Moldova! 🇲🇩
Today, we celebrate your freedom, sovereignty, democracy. And your European future. 🇪🇺
La mulți ani, Moldova! @sandumaiamd pic.twitter.com/oh2PE2V0ba
— António Costa (@eucopresident) August 27, 2025
Un mesaj similar de susținere a venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„La mulți ani de Ziua Independenței prietenilor noștri moldoveni și ție, dragă Maia Sandu! Astăzi sărbătorim democrația Moldovei, spiritul neînfrânt al poporului său și dragostea acestuia pentru libertate. Rămânem alături de voi pe calea către viitorul nostru european comun”, a afirmat șefa Executivului european
Happy Independence Day to our Moldovan friends and to you dear @sandumaiamd.
Today, we celebrate Moldova’s democracy, the unbreakable spirit of its people and their love for freedom.
We remain by your side on the path toward our common European future. pic.twitter.com/sa0r3rOP4h
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 27, 2025
Astăzi, 27 august, Republica Moldova marchează Ziua Independenței, la 34 de ani de la proclamarea desprinderii de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea este onorată de o vizită de rang înalt, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, aflându-se la Chișinău pentru a participa la festivități. Prezența celor trei lideri europeni reprezintă un semnal puternic de sprijin pentru suveranitatea și parcursul proeuropean al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, dar și în contextul regional marcat de războiul Rusiei în Ucraina și de tacticile hibride folosite de Moscova pentru a influența viitorul țării de peste Prut.
Sprijinul necondiționat al României pentru R. Moldova, discutat la București de ministrul de externe moldovean cu Nicușor Dan și șefa diplomației române
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, s-a aflat marți la București, unde a avut întrevederi cu președintele Nicușor Dan, și cu ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu ocazia participării sale la lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române, unde a prezentat prioritățile Chișinăului în relația cu Uniunea Europeană.
Dialogul politic la cel mai înalt nivel a reconfirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și a pus accent pe proiectele strategice comune – de la infrastructură și energie la consolidarea securității regionale.
Printre temele abordate s-au numărat progresele în infrastructura transfrontalieră, inclusiv construcția podului rutier Ungheni–Ungheni și modernizarea altor patru poduri de frontieră. De asemenea, a fost subliniată importanța avansării interconexiunilor energetice Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș, considerate esențiale pentru securitatea energetică și integrarea Republicii Moldova în piața europeană.
Cei doi oficiali au apreciat cooperarea în optimizarea traficului la frontieră și au salutat decizia autorităților vamale și de frontieră de a extinde, începând cu 15 august 2025, programul punctului de trecere Leova–Bumbăta la regim permanent, 24/24, în beneficiul mobilității cetățenilor.
Cooperarea economică rămâne solidă, România fiind principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu schimburi de circa 3 miliarde de dolari anual și investiții românești consistente peste Prut.
„România rămâne cel mai apropiat partener și un sprijin constant pentru Republica Moldova, prin proiecte concrete care aduc beneficii directe cetățenilor noștri. Împreună consolidăm reziliența țării, accelerăm integrarea europeană și construim poduri – la propriu și la figurat – între comunitățile noastre”, a declarat Mihai Popșoi, în conferința de presă.
„În plan bilateral ne aflăm într-o perioadă foarte bună a relațiilor noastre la fiecare nivel, cu progrese deosebite mai ales pe linia marilor proiecte de infrastructură și transport. Lucrăm susținut pentru realizarea progreselor la interconectările energetice. Firmele române sunt prezente cu investiții din ce în ce mai semnificative în Republica Moldova și avem un interes de a ne crește economiile împreună prin susținerea antreprenorilor noștri. Vă asigur că angajamentul României rămâne ferm în sprijinul necondiționat al Republicii Moldova pe drumul său european”, a declarat, la rândul său, ministrul Oana Țoiu.
Pe durata vizitei, Mihai Popșoi a participat, la invitația Oanei Țoiu, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, unde a avut o intervenție în cadrul sesiunii „O Europă extinsă, mai sigură și prosperă”, prezentând prioritățile Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană.
De asemenea, vicepremierul moldovean a avut o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile au vizat proiectele aflate în derulare, situația de securitate din regiune, precum și alegerile parlamentare din Republica Moldova programate pentru 28 septembrie.
„România a fost mereu alături de noi, iar această colaborare strânsă este un pilon important al parcursului nostru european și al stabilității Republicii Moldova. Parteneriatul strategic dintre țările noastre înseamnă nu doar sprijin politic, el ne oferă încrederea că împreună putem construi un viitor mai bun pentru cetățenii noștri”, a declarat Mihai Popșoi.
Ambele părți au subliniat importanța dialogului constructiv între cele două state, în contextul provocărilor regionale, precum și rolul proiectelor comune menite să apropie comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mesaj la 34 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova: Susțin începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reafirmat „sprijinul ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, cu ocazia celebrării a 34 de ani de la proclamarea independenței acestei țări.
Acesta a remarcat într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook că „alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE”.
„Astăzi marcăm 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, într-un context internațional marcat de schimbări profunde în arhitectura de securitate globală. Alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE. De aceea, este esențial să reafirmăm sprijinul nostru ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe lângă importanța istorică, intrarea Republicii Moldova în marea familie europeană reprezintă un pas esențial pentru întărirea stabilității pe Flancul Estic”, a evidențiat Grindeanu.
El a arătat că experiența României poate fi „valorificată în procesul de aderare” a Republicii Moldova, reiterând sprijinul țării noastre pentru „începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE”.
„În acest context, continuarea proiectelor de infrastructură mare din Moldova reprezintă un argument în plus pentru capacitatea de a consolida legăturile directe dintre cele două state, dar și dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. România trebuie să valorifice inclusiv aceste eforturi care vor permite întărirea prezenței economice în Republica Moldova”, consideră președintele Camerei Deputaților.
Așadar, „o abordare fermă, pragmatică și bazată pe cunoașterea în profunzime a realităților din această zonă reprezintă cel mai eficient mod prin care putem contribui la ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova”, a mai subliniat Sorin Grindeanu.
Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.
