Statele Unite, prin secretarul de stat Marco Rubio, au transmis miercuri un mesaj de felicitare Republicii Moldova, cu ocazia marcării a 34 de ani de la proclamarea independenței, subliniind angajamentul de a lucra împreună cu Chișinăul pentru promovarea creșterii economice și apărarea suveranității naționale.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu prilejul celei de-a 34-a Zile a Independenței. De la obținerea suveranității, națiunile noastre au stat împreună în sprijinul libertății, democrației și al unui viitor sigur și prosper”, a declarat secretarul de stat american, Marco Rubio, într-un comunicat.

El a subliniat importanța relației dintre Washington și Chișinău. „Statele Unite apreciază parteneriatul nostru solid cu Republica Moldova. Rămânem angajați să lucrăm împreună pentru a încuraja dialogul deschis, a promova creșterea economică și a proteja suveranitatea națională”, a transmis Rubio.

Oficialul american a adăugat că cele două state împărtășesc același obiectiv privind viitorul.

„Statele Unite și Republica Moldova au un angajament clar de a construi un viitor mai sigur, mai puternic și mai prosper. În această zi specială, onorăm reziliența și determinarea poporului moldovean și așteptăm cu interes aprofundarea parteneriatului nostru în anii ce vor urma”, se arată în mesaj.

Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.

Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.

Astfel, miercuri se vor afla la Chișinău președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk pentru a participa la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.

Acest veritabil desant politic european a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.