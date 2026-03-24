SUA refuză să pună presiuni pe Ungaria pentru a debloca împrumutul european pentru Ucraina: Este o problemă a UE, nu a Statelor Unite

Blocajul impus de premierul Ungariei Viktor Orbán asupra unui împrumut al Uniunii Europene destinat Ucrainei nu este o problemă a Statelor Unite, a declarat ambasadorul Washingtonului la UE, la câteva zile după ce Donald Trump a reconfirmat susținerea în campania de realegere a liderului maghiar

„Aceasta este o problemă internă a UE, nu este o problemă a Statelor Unite; ei trebuie să rezolve modul în care vor finanța Ucraina, în măsura în care intenționează să o finanțeze”, a declarat Andrew Puzder într-un interviu pentru Politico Europe.

Statele Unite au intensificat presiunile asupra Europei pentru a-și crește ajutorul financiar pentru Ucraina de când Donald Trump a revenit la putere. Toate țările UE au fost de acord cu un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, însă Orbán s-a răzgândit după ce petrolul rusesc a încetat să mai curgă prin conducta Druzhba.

Orbán a refuzat să aprobe împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro, extrem de necesare pentru Ucraina, la Consiliul European de vineri, provocând reacții critice din partea celorlalți lideri.

În ciuda relațiilor apropiate dintre Trump și Orbán, Puzder a spus că revine Uniunii Europene să găsească o modalitate de a finanța Kievul.

„Dacă acel împrumut va fi aprobat și în ce condiții va fi aprobat este ceva ce UE trebuie să rezolve intern și am toată încrederea că vor rezolva acest lucru”, a spus Puzder. El a adăugat că SUA sunt „fericite” să vândă mai multe arme Ucrainei, pe care Kievul le-ar putea plăti cu împrumutul UE.

Trump l-a susținut sâmbătă pe Orbán înaintea alegerilor din 12 aprilie, într-un videoclip difuzat la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) de la Budapesta.

„Este un tip fantastic și este o mare onoare să îl susțin. L-am susținut și data trecută când a câștigat și a făcut o treabă fantastică pentru țara sa”, a spus Trump.

Întrebat dacă acuzațiile potrivit cărora ministrul de externe al Ungariei ar fi informat Moscova despre discuțiile interne din UE ar schimba poziția Washingtonului față de Orbán, Puzder a spus că aceasta este „evident o decizie pe care trebuie să o ia președintele”, dar că Trump „îl place” pe premierul ungar. „S-au susținut reciproc, iar aceasta este, fără îndoială, decizia președintelui”, a adăugat acesta.