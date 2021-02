SUA, Regatul Unit, Germania și Franța au adoptat o declarație privind Iranul: Washington-ul acceptă invitația UE de a participa la discuții cu Teheranul pentru restabilirea acordului nuclear

După o reuniune virtuală a miniştrilor de externe francez, britanic, german şi american, Washingtonul a anunţat joi acceptarea unei invitaţii din partea Uniunii Europene la discuţii în prezenţa Teheranului pentru a relansa eforturile de restabilire a acordului nuclear P5+1 cu Iranul din care SUA s-au retras în timpul administrației Trump.

“Statele Unite acceptă o invitaţie din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene la o reuniune a P5+1 (un grup format din Statele Unite, Germania, China, Franţa, Marea Britanie şi Rusia) şi Iranului pentru a discuta despre cea mai bună modalitate de a avansa în ce priveşte programul nuclear al Iranului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Într-o declarație comună adoptată, secretarul de stat Antony Blinken și miniștrii de externe Dominic Raab, Jean-Yves Le Drian și Heiko Maas, E3 și Statele Unite și-au exprimat interesul comun de securitate fundamentală în susținerea regimului de neproliferare nucleară și asigurarea faptului că Iranul nu va putea dezvolta niciodată o armă nucleară.

Declarația a fost adoptată în cursul unei întrevederi în care cei trei miniștri europeni erau reuniți la Paris, în vreme ce șeful diplomației americane s-a alăturat prin videoconferință de la Washington.

In Paris today, @JY_LeDrian and I reaffirmed that the UK 🇬🇧 and France 🇫🇷 partnership will go from strength to strength as we build back better from Covid, fight terrorism and tackle climate change including through the UK’s Presidencies of the G7 & @COP26 pic.twitter.com/pUv9aQGY0o

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 18, 2021