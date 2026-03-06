SUA s-ar “opune ferm” armelor nucleare europene: Este un scenariu ipotetic pe care îl descurajăm. Contribuția nucleară europeană ar putea fi integrată mai mult în planificarea NATO

Statele Unite s-ar opune dezvoltării de arme nucleare de către țări precum Polonia, Germania sau statele scandinave, a declarat miercuri adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, calificând scenariul drept ipotetic, dar precizând că Washingtonul ar încerca să le descurajeze.

Vorbind în cadrul unui eveniment organizat de Council on Foreign Relations, Colby a fost întrebat despre discuțiile din Europa privind dobândirea de arme nucleare sau extinderea umbrelei nucleare a Franței ori a Marii Britanii către alte state.

„Nu am auzit informații credibile potrivit cărora guvernele europene s-ar gândi cu adevărat să dobândească independent [arme nucleare] și să își încalce obligațiile asumate prin Tratatul de neproliferare nucleară”, a spus Colby, potrivit Polskie Radio.

El a afirmat că este „potrivit și rezonabil” ca contribuția europeană la descurajarea nucleară a NATO să fie mai mare, adăugând că capacitățile independente de descurajare ale Marii Britanii și Franței sprijină NATO.

„Din câte înțeleg, există acum discuții despre modul exact în care acest lucru se integrează în planificarea NATO”, a spus Colby, adăugând că Marea Britanie a decis o implicare mai mare în descurajarea nucleară a NATO și că „există și alte posibilități”.

Colby a avertizat că descurajarea nucleară a Franței a fost concepută pentru Franța și că extinderea unei descurajări credibile către țări aflate la „sute de kilometri” distanță este o chestiune diferită față de simpla modificare a politicii declarative.

Întrebat dacă Washingtonul ar încerca să descurajeze Germania, Polonia sau statele scandinave să își dezvolte propriile capacități nucleare dacă ar aborda Statele Unite în acest sens, Colby a răspuns: „Da, cred că am încerca să le descurajăm”. El a adăugat că Statele Unite s-ar „opune cel puțin ferm” unei astfel de inițiative.

„Este un scenariu ipotetic, dar ne opunem unei astfel de posibilități”, a spus el, precizările survenind într-un context mai larg european și euro-atlantic.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, inclusiv o descurajare avansată la nivel european, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii. El a subliniat că aceste demersuri sunt desfășurate în „deplină transparență” cu Statele Unite și „în coordonare” cu Regatul Unit, în timp ce Franța este singura țară aliată care nu face parte din Grupul de Planificare Nucleară al NATO.

În aceeași zi, Franța și Germania au anunțat planuri de aprofundare a cooperării cu partenerii europeni în domeniul descurajării nucleare, marcând o schimbare de politică într-un moment în care continentul se confruntă cu amenințări în creștere din partea Rusiei și cu instabilitate legată de conflictul cu Iranul. Potrivit unei declarații comune semnate de Macron și cancelarul german Friedrich Merz, Franța și Germania au creat un grup de coordonare pentru descurajare nucleară în Europa. Drept reacție, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia este în discuții cu Franța pentru aderarea la “programul de descurajare nucleară avansată”, un scenariu căruia președintele Karol Nawrocki i se opune.

De la Helsinki, ministrul apărării Antti Hakkanen a anunțat că Finlanda intenționează să ridice interdicția de lungă durată privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său.

Aceste permutări strategice nu corespund viziunii americane expuse în Strategia de Securitate Națională a Casei Albe și în Strategia de Apărare a Pentagonului, documente conform cărora Europa trebuie să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică nucleară americană. Concret, americanii cer Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”.