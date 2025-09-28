INTERNAȚIONAL
SUA salută reactivarea sancțiunilor ONU împotriva Iranului
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat sâmbătă seară că Organizația Națiunilor Unite a declanșat mecanismul de reactivare a sancțiunilor împotriva Iranului, ca urmare a nerespectării angajamentelor de către Teheran.
„În această seară, ONU a declanșat sancțiuni de revenire împotriva Iranului. Felicităm Franța, Germania și Regatul Unit pentru hotărârea și determinarea lor”, a declarat Marco Rubio.
Potrivit oficialului american, șare rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU au fost reactivate, ceea ce înseamnă interzicerea îmbogățirii nucleare iraniene și restabilirea restricțiilor asupra programelor nucleare și balistice ale Iranului, precum și asupra comerțului cu arme.
This evening, the UN triggered snapback sanctions on Iran. We commend France, Germany, and the United Kingdom on their decisiveness and resolve. Six UN resolutions have been reactivated, prohibiting Iranian nuclear enrichment and restoring restrictions on Iran’s nuclear and…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 28, 2025
Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre Iran și comunitatea internațională, în condițiile în care Teheranul și-a accelerat activitățile nucleare și a refuzat să coopereze pe deplin cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).
Astfel, Washingtonul salută coordonarea strânsă cu partenerii europeni și a subliniat că aplicarea sancțiunilor reprezintă un pas esențial pentru limitarea ambițiilor nucleare ale Iranului.
REPUBLICA MOLDOVA
Atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale din Republica Moldova. Guvernul dă asigurări că procesul de vot nu a fost afectat
Infrastructura electorală a Republicii Moldova a fost ținta mai multor tentative de atac cibernetic în ultimele două zile, a anunțat premierul Dorin Recean. Vizate au fost, în special, site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara țării.
Autoritățile dau asigurări că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta desfășurarea procesului electoral.
Potrivit informațiilor oficiale, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md în urma unui atac cibernetic masic, ceea ce a dus la nefuncționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri.
Atacurile, orchestrate simultan, au avut ca scop suprasolicitarea rețelei STISC, care asigură funcționarea infrastructurii electorale și a Comisiei Electorale Centrale.
Premierul a subliniat că autoritățile rămân vigilente și că securitatea procesului electoral este prioritară.
IRAN
UE sprijină reimpunerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului și face apel la reluarea dialogului diplomatic
Uniunea Europeană a anunțată că va reintroduce toate sancțiunile și restricțiile legate de programul nuclear iranian, după ce Consiliul de Securitate al ONU a decis reactivarea acestora, informează un comunicat oficial al EEAS.
Măsura survine în urma invocării mecanismului de revenire la sancțiuni de către Franța, Germania și Regatul Unit, care au notificat la 28 august nerespectarea semnificativă de către Iran a angajamentelor asumate pin Planul Comun de Acțiune Cuprinzător (JCPOA).
Potrivit Bruxelles-ului, în calitate de coordonator al Comisiei pentru JCPOA, UE alături de Franța, Germania și Regatul Unit (E3) și de parteneri internaționali a desfășurat intense eforturi diplomatice cu Teheranul înainte și pe durata perioadei de 30 de zile prevăzute în procesul de reactivare. Totuși, acestea nu au dus la condițiile necesare pentru prelungirea aplicării Rezoluției 2231 a CSONU.
Citiți și: SUA salută reactivarea sancțiunilor ONU împotriva Iranului
„Uniunea Europeană va proceda acum la reintroducerea fără întârziere a tuturor sancțiunilor legate de programul nuclear impuse anterior de ONU și UE și care fuseseră ridicate”, se arată în poziția oficială.
În ultimul deceniu, JCPoA și Rezoluția 2231 au oferit un cadru pentru garantarea caracterului exclusiv pașnic al programului nuclear iranian și pentru supravegherea acestuia de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).
Totuși, Bruxelles-ul subliniază că măsurile punitive nu înseamnă sfârșitul diplomației: „O soluție durabilă la problema nucleară iraniană poate fi obținută numai prin negocieri și diplomație.”
UE îndeamnă Iranul să reia fără întârziere cooperarea deplină cu AIEA, în conformitate cu obligațiile internaționale asumate prin Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și prin acordul său de garanții globale.
Oficialii europeni insistă că vor continua să colaboreze cu toate părțile implicate, inclusiv cu Iranul, pentru găsirea unei soluții negociate, considerând că dosarul nuclear iranian rămâne o provocare majoră pentru securitatea regională și internațională.
REPUBLICA MOLDOVA
Ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova este una ”istorică”. Nicușor Dan îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să meargă la vot
Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat duminică pe basarabenii din România să participe la alegerile parlamentare, subliniind că pentru Republica Moldova este o zi „decisivă” și „istorică”.
„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.
Întrebat despre posibila direcție a Republicii Moldova după scrutin, dacă va continua parcursul european sau se va apropia de Rsuia, președintele a evitat să facă preducții, menționând că nu dorește să fie interpretat greșit.
„Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze în niciun fel vreo declarație de a mea, evident că am o opinie. Ãsta este singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot”, a transmis șeful statului.
Scrutinul de duminică este considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova, având în vedere mizele pentru viitorul său european.
