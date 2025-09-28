SUA salută reactivarea sancțiunilor ONU împotriva Iranului

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat sâmbătă seară că Organizația Națiunilor Unite a declanșat mecanismul de reactivare a sancțiunilor împotriva Iranului, ca urmare a nerespectării angajamentelor de către Teheran.

„În această seară, ONU a declanșat sancțiuni de revenire împotriva Iranului. Felicităm Franța, Germania și Regatul Unit pentru hotărârea și determinarea lor”, a declarat Marco Rubio.

Potrivit oficialului american, șare rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU au fost reactivate, ceea ce înseamnă interzicerea îmbogățirii nucleare iraniene și restabilirea restricțiilor asupra programelor nucleare și balistice ale Iranului, precum și asupra comerțului cu arme.

This evening, the UN triggered snapback sanctions on Iran. We commend France, Germany, and the United Kingdom on their decisiveness and resolve. Six UN resolutions have been reactivated, prohibiting Iranian nuclear enrichment and restoring restrictions on Iran’s nuclear and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 28, 2025

Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre Iran și comunitatea internațională, în condițiile în care Teheranul și-a accelerat activitățile nucleare și a refuzat să coopereze pe deplin cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Astfel, Washingtonul salută coordonarea strânsă cu partenerii europeni și a subliniat că aplicarea sancțiunilor reprezintă un pas esențial pentru limitarea ambițiilor nucleare ale Iranului.