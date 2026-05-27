SUA și Armenia semnează acordul pentru dezvoltarea coridorului TRIPP. Rubio: Proiectul este o prioritate a administrației Trump și o parte importantă a moștenirii celui de-al doilea mandat al președintelui

Statele Unite și Armenia au semnat marți, la Erevan, un acord-cadru privind dezvoltarea proiectului Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), destinat să faciliteze conectivitatea regională și să sprijine pacea și dezvoltarea economică în Caucazul de Sud. În paralel, cele două state au extins parteneriatul strategic existent, semnând o Cartă a Parteneriatului Strategic Cuprinzător, și au încheiat un acord privind cooperarea în domeniul mineralelor critice și al pământurilor rare.

Anunțul a fost făcut după întâlnirea dintre secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul armean de externe Ararat Mirzoyan, desfășurată marți în capitala Armeniei.

Today in Yerevan, Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan and I announced a bilateral framework agreement on the Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) and signed a Strategic Partnership Charter and MOU on Critical Minerals, furthering the goals established… pic.twitter.com/3V0Xk4Azij — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 26, 2026

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, acordul privind TRIPP reprezintă un nou pas în implementarea angajamentelor asumate de președintele Donald Trump și premierul armean Nikol Pashinyan în cadrul summitului de pace organizat la Casa Albă pe 8 august 2025.

Documentul stabilește cadrul pentru dezvoltarea unor conexiuni multimodale de transport în regiune, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Armeniei, și prevede crearea companiei TRIPP Development Company (TDC), o societate mixtă americano-armeană menită să sprijine comerțul, transporturile și dezvoltarea economică.

Ararat Mirzoyan a descris summitul de pace de la Washington din august 2025 drept un moment de cotitură atât pentru relațiile dintre Armenia și Statele Unite, cât și pentru eforturile de pace din Caucazul de Sud.

„Cel mai important moment a fost, desigur, Summitul pentru Pace de la Washington găzduit de președintele Trump pe 8 august 2025, care a marcat un punct de cotitură în promovarea păcii și în dezvoltarea relației bilaterale dintre Armenia și Statele Unite, contribuind la asigurarea păcii între Armenia și Azerbaidjan și la realizarea unor acorduri de importanță crucială privind deblocarea infrastructurii de transport”, a declarat ministrul armean de externe.

Acesta a subliniat că, în lunile care au urmat summitului, cele două state au lansat inițiative comune în domenii precum inteligența artificială, semiconductorii, energia nucleară și mineralele critice.

Mirzoyan a afirmat că noua Cartă a Parteneriatului Strategic Cuprinzător ridică relația bilaterală la un nou nivel.

„Relațiile strategice dintre națiunile noastre sunt mai puternice ca niciodată. Nu este o exagerare să spunem că am intrat într-o etapă fără precedent din punct de vedere istoric, marcată de progrese dinamice și constante pe agenda noastră bilaterală”, a spus oficialul armean.

La rândul său, Marco Rubio a prezentat TRIPP drept una dintre prioritățile administrației americane și un proiect care va ocupa un loc important în moștenirea politică a celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

„Este o prioritate majoră pentru această administrație. Președintele este extrem de mândru nu doar de proiectul TRIPP, ci și de toate celelalte inițiative pe care continuăm să le construim împreună. Acest proiect va reprezenta o parte importantă a moștenirii celui de-al doilea mandat al său și suntem aici pentru a continua să lucrăm la transformarea lui în realitate”, a declarat secretarul de stat american.

Rubio a apreciat că acordul semnat la Erevan reprezintă cel mai important pas făcut până acum pentru concretizarea coridorului TRIPP.

„Acest acord marchează cel mai important pas de până acum pentru transformarea acestei rute istorice în realitate, pentru promovarea păcii și pentru creșterea prosperității în Armenia și, de fapt, în întreaga regiune”, a spus șeful diplomației americane.

Potrivit acestuia, relația dintre Washington și Erevan depășește proiectul de conectivitate și urmărește dezvoltarea unor oportunități economice concrete pentru ambele societăți.

„Pe scurt, punem bazele unei cooperări economice care să creeze prosperitate atât pentru Armenia, cât și pentru Statele Unite. Una dintre cele mai puternice modalități prin care două națiuni își consolidează relația este aceea de a construi împreună oportunități economice și beneficii reciproce”, a afirmat Rubio.

În cadrul vizitei, cele două părți au semnat și un acord privind securizarea aprovizionării cu minerale critice și pământuri rare, domeniu considerat esențial pentru dezvoltarea tehnologiilor și industriilor viitorului.

Referindu-se la acest acord, Rubio a subliniat importanța tot mai mare a acestor resurse pentru economia globală.

„Mineralele critice, despre care aproape nimeni nu vorbea acum două decenii, sunt astăzi esențiale pentru noile tehnologii și pentru inovațiile care vor defini secolul XXI. Nu este important doar accesul la aceste resurse, ci și capacitatea de a le procesa și rafina pentru a putea fi utilizate în industrie. Acest lucru va fi esențial pentru prosperitatea viitoare”, a declarat oficialul american.

El a avertizat că statele care nu vor reuși să dezvolte astfel de capacități riscă să rămână în afara marilor transformări tehnologice ale următoarelor decenii.

„Țările care reușesc să facă acest lucru vor avea independență economică și se vor afla în centrul inovării în secolul XXI, iar cele care rămân în urmă vor avea de suferit”, a afirmat Rubio.

Potrivit Departamentului de Stat, noile acorduri demonstrează angajamentul comun al Washingtonului și Erevanului de a aprofunda relația bilaterală și de a pune în aplicare angajamentele asumate de Donald Trump și Nikol Pashinyan în memorandumul semnat la Casa Albă în august 2025.