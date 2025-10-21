SUA și Australia semnează un acord strategic de 8,5 miliarde de dolari pentru minerale critice, în încercarea de a contracara dominația Chinei

Președintele american Donald Trump a revenit, în cadrul întâlnirii de vineri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, asupra ideii ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei, dar în cele din urmă a fost de acord „să încerce să încheie conflictul pe actuala linie”, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile care au avut loc la Casa Albă între liderii de la Washington și Kiev, au relatat Politico Europe și Financial Times.

Zelenski se dusese la Casa Albă sperând să-l convingă pe Trump să accepte furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei pentru a sprijini lupta împotriva invaziei ruse, dar a plecat nemulțumit de rezultatul summitului, potrivit unei alte persoane la curent cu întâlnirea, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Trump, care discutase timp de două ore cu președintele rus Vladimir Putin joi, a declarat după întâlnirea de vineri cu Zelenski că are impresia că “președintele Putin vrea să pună capăt războiului”.

Însă, în timpul discuțiilor cu Zelenski, potrivit sursei citate mai sus, „americanii au spus că Putin vrea să continue lupta și că are o mașină de război puternică”.

„Apoi Witkoff (n.r. – emisarul special pentru Orientul Mijlociu) a intervenit în conversație și a spus că rușii urmăresc să cucerească întregul Donbas… Și s-a simțit în cameră că americanii testau ucrainenii pentru a vedea la ce ar fi dispuși să fie de acord”, a spus persoana respectivă citată de Politico.

Citiți și Ucraina pleacă de la Casa Albă fără rachete Tomahawk. Trump le cere lui Zelenski și Putin să pună capăt războiului “pe linia de luptă”: Să revendice ambii victoria, să decidă istoria!

Renunțarea la regiunea Donbas din estul Ucrainei, puternic fortificată, este exclusă pentru Ucraina, care se teme că un asemenea pas ar deschide o rută clară pentru Rusia de a cuceri și mai mult teritoriu cu ușurință.

Nu este prima dată când administrația Trump sugerează un schimb teritorial favorabil obiectivelor strategice ruse, deși, în ultima perioadă, președintele american vorbise mai optimist despre perspectivele Kievului în război.

„Zelenski nu a fost de acord că Ucraina ar trebui să cedeze teren pe care Rusia nu a reușit să-l ocupe. În final, Trump a încheiat întâlnirea spunând: Bine, să încercăm să terminăm asta pe actuala linie”, a declarat persoana citată anterior.

Aparenta reînnoită încredere a președintelui american în perspectiva lui Putin asupra războiului îi va frustra pe liderii europeni, care încearcă să-l convingă pe Trump că declarațiile publice ale Rusiei privind dorința de a încheia conflictul declanșat de ea sunt doar o farsă.

„Cu un singur apel telefonic, Putin pare să fi reușit să-i schimbe din nou părerea președintelui Trump despre Ucraina”, a declarat pentru Politico’s Brussels Playbook o a doua persoană familiară cu negocierile.

„Acum patru zile discutam despre rachetele Tomahawk; acum accentul s-a mutat pe concesiile teritoriale ale Ucrainei. Revine Europei sarcina de a se asigura că următoarea schimbare în poziția lui Trump va fi în favoarea Ucrainei”, a adăugat aceasta.

Mesajul său a venit la scurt timp după ce Financial Times, citând mai multe surse, a relatat că întâlnirea dintre Zelenski și Trump a degenerat, în mai multe momente, într-o ceartă cu tonuri ridicate, amintind de întâlnirea tensionată din februarie de la Casa Albă, Trump „într-una înjurând” și, la un moment dat, aruncând deoparte hărțile frontului și insistând ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas Rusiei.

Persoana citată anterior, familiară cu întâlnirea, a declarat pentru Politico că „Trump nu a aruncat nicio hartă de război” ci „a spus doar că s-a săturat de atâtea hărți diferite”. Un diplomat al Uniunii Europene, vorbind pentru Politico Europe, a spus că întâlnirea „nu a fost atât de sumbră pe cât s-a relatat”.

Doi experți republicani în politică externă, cu acces direct la întâlnirea de la Casa Albă, au afirmat că nu a existat niciun limbaj vulgar din partea lui Trump. „Întâlnirea a fost o dezamăgire pentru ucraineni, nu un dezastru”, a spus unul dintre ei.

Aliații republicani ai Ucrainei îl sfătuiseră pe Zelenski să anuleze vizita, argumentând că momentul era inoportun, întrucât Washingtonul era preocupat de blocajul bugetar al guvernului, iar Casa Albă își concentra atenția asupra Orientului Mijlociu. Echipa lui Zelenski a fost, de asemenea, sfătuită să nu facă din rachetele Tomahawk o prioritate, mai ales în lumina convorbirii telefonice Trump–Putin din ziua anterioară întâlnirii de la Casa Albă cu președintele Ucrainei.

Zelenski, vorbind cu reporterii după întâlnire, a spus că mesajul lui Trump a fost „amestecat”. Întrebat dacă este încrezător că va primi rachetele Tomahawk, el a răspuns cu un zâmbet ironic: „Sunt realist”, a spus el, adăugând că reticența lui Trump reprezintă doar poziția americană „pentru astăzi.”