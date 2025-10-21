SUA
SUA și Australia semnează un acord strategic de 8,5 miliarde de dolari pentru minerale critice, în încercarea de a contracara dominația Chinei
Statele Unite și Australia au semnat luni, la Casa Albă, un acord privind mineralele critice, menit să reducă dependența Occidentului de exporturile chineze de pământuri rare și să contracareze influența Beijingului pe piața globală a materialelor esențiale pentru tehnologiile moderne, informează Euronews.
Acordul, în valoare de 8,5 miliarde de dolari (7,3 miliarde de euro), a fost semnat de președintele american Donald Trump și de premierul australian Anthony Albanese, în contextul în care China a anunțat noi restricții asupra exporturilor de materii prime strategice.
„În aproximativ un an de acum încolo vom avea atâtea minerale critice și pământuri rare încât nu veți ști ce să faceți cu ele. Vor valora 2 dolari”, a declarat Donald Trump, adăugând că înțelegerea „a fost negociată timp de mai multe luni”.
Premierul australian Anthony Albanese a afirmat, la rândul său, că noul parteneriat duce relația bilaterală „la un nou nivel”.
Acordul vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Beijing. China a anunțat recent că va impune obligația ca firmele străine să obțină aprobarea guvernului chinez pentru a exporta magneți care conțin chiar și urme de pământuri rare de origine chineză sau produse cu tehnologie chineză. Administrația Trump consideră că această măsură oferă Beijingului o influență excesivă asupra economiei globale, prin controlul asupra lanțurilor de aprovizionare în domeniul tehnologic. În context, președintele american Donald Trump declarase săptămâna trecută că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.
„Australia va fi cu adevărat, cu adevărat de ajutor în efortul de a face economia globală mai sigură, mai puțin expusă șantajului cu pământuri rare pe care îl vedem din partea Chinei”, a declarat Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, într-un briefing acordat jurnaliștilor înaintea întâlnirii dintre Trump și Albanese.
Hassett a subliniat că Australia are una dintre cele mai performante industrii miniere din lume, lăudând capacitățile sale de rafinare și abundența de resurse rare. Din delegația australiană au făcut parte miniștrii responsabili de resurse, industrie și știință.
Australia deține zeci de tipuri de minerale esențiale pe care Statele Unite le consideră strategice, materii prime indispensabile pentru fabricarea avioanelor de luptă, vehiculelor electrice, laptopurilor și telefoanelor mobile.
Acordul semnat la Washington marchează o nouă etapă în cooperarea economică și de securitate dintre cele două țări, în timp ce Beijingul își consolidează controlul asupra materiilor rare care alimentează economia digitală globală.
RUSIA
Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat telefonic în contextul întâlnirii între Trump și Putin de la Budapesta
Secretarul de stat Marco Rubio a discutat telefonic cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov despre „următorii pași după discuția telefonică din 16 octombrie dintre președintele Trump și președintele Putin”.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, Rubio a subliniat „importanța viitoarelor angajamente ca fiind o oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea promovării unei soluții durabile pentru conflictul dintre Rusia și Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump”.
Apelul are loc după ce președintele american Donald Trump a avut o discuție telefonică cu Vladimir Putin, la 1 octombrie, în urma căruia a anunțat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus la Budapesta, în cadrul eforturilor reînnoite de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Yuri Ushakov, a declarat că discuția telefonică dintre Lavrov și Rubio va constitui primul pas în pregătirea summitului care urmează să aibă loc. Se preconizează că discuțiile vor contribui la stabilirea datelor finale.
Lavrov și Rubio au programată și o întâlnire față în față pe 23 octombrie, potrivit Reuters, citat de The Kyiv Independent.
Convorbirea telefonică a avut loc după o întâlnire între Trump și Zelenski la Casa Albă pe 17 octombrie, care s-a încheiat cu o dezamăgire pentru Ucraina.
În timp ce Kievul spera să încheie un acord privind rachetele americane Tomahawk, Trump nu a luat nicio decizie cu privire la armele cu rază lungă de acțiune și, potrivit unor surse, l-a presat pe Zelenski în legătură cu cererile teritoriale ale lui Putin.
Liderul rus ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donetsk în timpul convorbirii telefonice cu Trump din 16 octombrie, indicând în același timp disponibilitatea de a renunța la părți din regiunile Zaporojie și Herson.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a clarificat încă o dată că nu va accepta concesii teritoriale, dar și-a arătat deschiderea de a-l întâlni pe Putin, dovadă a dorinței sale de a pune capăt războiului rus ce a intrat deja în al patrulea an.
Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.
INTERNAȚIONAL
Informații contradictorii “pe surse” după întâlnirea “nu atât de sumbră” Trump-Zelenski: Liderul SUA vrea să încheie conflictul pe “actuala linie” și “nu a aruncat nicio hartă de război”
Președintele american Donald Trump a revenit, în cadrul întâlnirii de vineri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, asupra ideii ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei, dar în cele din urmă a fost de acord „să încerce să încheie conflictul pe actuala linie”, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile care au avut loc la Casa Albă între liderii de la Washington și Kiev, au relatat Politico Europe și Financial Times.
Zelenski se dusese la Casa Albă sperând să-l convingă pe Trump să accepte furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei pentru a sprijini lupta împotriva invaziei ruse, dar a plecat nemulțumit de rezultatul summitului, potrivit unei alte persoane la curent cu întâlnirea, care a vorbit sub protecția anonimatului.
Trump, care discutase timp de două ore cu președintele rus Vladimir Putin joi, a declarat după întâlnirea de vineri cu Zelenski că are impresia că “președintele Putin vrea să pună capăt războiului”.
Însă, în timpul discuțiilor cu Zelenski, potrivit sursei citate mai sus, „americanii au spus că Putin vrea să continue lupta și că are o mașină de război puternică”.
„Apoi Witkoff (n.r. – emisarul special pentru Orientul Mijlociu) a intervenit în conversație și a spus că rușii urmăresc să cucerească întregul Donbas… Și s-a simțit în cameră că americanii testau ucrainenii pentru a vedea la ce ar fi dispuși să fie de acord”, a spus persoana respectivă citată de Politico.
Citiți și Ucraina pleacă de la Casa Albă fără rachete Tomahawk. Trump le cere lui Zelenski și Putin să pună capăt războiului “pe linia de luptă”: Să revendice ambii victoria, să decidă istoria!
Renunțarea la regiunea Donbas din estul Ucrainei, puternic fortificată, este exclusă pentru Ucraina, care se teme că un asemenea pas ar deschide o rută clară pentru Rusia de a cuceri și mai mult teritoriu cu ușurință.
Nu este prima dată când administrația Trump sugerează un schimb teritorial favorabil obiectivelor strategice ruse, deși, în ultima perioadă, președintele american vorbise mai optimist despre perspectivele Kievului în război.
„Zelenski nu a fost de acord că Ucraina ar trebui să cedeze teren pe care Rusia nu a reușit să-l ocupe. În final, Trump a încheiat întâlnirea spunând: Bine, să încercăm să terminăm asta pe actuala linie”, a declarat persoana citată anterior.
Aparenta reînnoită încredere a președintelui american în perspectiva lui Putin asupra războiului îi va frustra pe liderii europeni, care încearcă să-l convingă pe Trump că declarațiile publice ale Rusiei privind dorința de a încheia conflictul declanșat de ea sunt doar o farsă.
„Cu un singur apel telefonic, Putin pare să fi reușit să-i schimbe din nou părerea președintelui Trump despre Ucraina”, a declarat pentru Politico’s Brussels Playbook o a doua persoană familiară cu negocierile.
„Acum patru zile discutam despre rachetele Tomahawk; acum accentul s-a mutat pe concesiile teritoriale ale Ucrainei. Revine Europei sarcina de a se asigura că următoarea schimbare în poziția lui Trump va fi în favoarea Ucrainei”, a adăugat aceasta.
Mesajul său a venit la scurt timp după ce Financial Times, citând mai multe surse, a relatat că întâlnirea dintre Zelenski și Trump a degenerat, în mai multe momente, într-o ceartă cu tonuri ridicate, amintind de întâlnirea tensionată din februarie de la Casa Albă, Trump „într-una înjurând” și, la un moment dat, aruncând deoparte hărțile frontului și insistând ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas Rusiei.
Persoana citată anterior, familiară cu întâlnirea, a declarat pentru Politico că „Trump nu a aruncat nicio hartă de război” ci „a spus doar că s-a săturat de atâtea hărți diferite”. Un diplomat al Uniunii Europene, vorbind pentru Politico Europe, a spus că întâlnirea „nu a fost atât de sumbră pe cât s-a relatat”.
Doi experți republicani în politică externă, cu acces direct la întâlnirea de la Casa Albă, au afirmat că nu a existat niciun limbaj vulgar din partea lui Trump. „Întâlnirea a fost o dezamăgire pentru ucraineni, nu un dezastru”, a spus unul dintre ei.
Aliații republicani ai Ucrainei îl sfătuiseră pe Zelenski să anuleze vizita, argumentând că momentul era inoportun, întrucât Washingtonul era preocupat de blocajul bugetar al guvernului, iar Casa Albă își concentra atenția asupra Orientului Mijlociu. Echipa lui Zelenski a fost, de asemenea, sfătuită să nu facă din rachetele Tomahawk o prioritate, mai ales în lumina convorbirii telefonice Trump–Putin din ziua anterioară întâlnirii de la Casa Albă cu președintele Ucrainei.
Zelenski, vorbind cu reporterii după întâlnire, a spus că mesajul lui Trump a fost „amestecat”. Întrebat dacă este încrezător că va primi rachetele Tomahawk, el a răspuns cu un zâmbet ironic: „Sunt realist”, a spus el, adăugând că reticența lui Trump reprezintă doar poziția americană „pentru astăzi.”
ROMÂNIA
Trimisul special al SUA pentru parteneriate globale subliniază într-o întâlnire cu ministrul Finanțelor „oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu Paolo Zampolli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, la reședința sa din Washington.
„Un mesaj special pentru România de la unul dintre cei mai apropiați oameni ai preşedintelui Trump, emisarul special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, înregistrat chiar la reşedința sa din Washington DC. Am stabilit cu ocazia acestei vizite în Statele Unite o relație de caldă prietenie cu Paolo, care subliniază în acest mesaj că suntem cel mai important aliat din regiune în NATO, dar şi oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, a menționat Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, însoți de un clip video în care se poate observa că cei doi oficiali discută despre reconstrucția Ucrainei și despre dimensiunea energetică a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.
„Sunteți cel mai important aliat NATO al nostru și avem cele mai mari inițiative NATO împreună. Sunteți amplasați într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Președintele nostru (n.r. Donald Trump) a făcut pace în Orientul Mijlociu. Este incredibil. Acum, în curând, va face pace între Ucraina și Rusia și apoi, știți, din partea europeană, va exista acest mecanism de protecție pentru Ucraina și vecinii săi”, se poate auzi spunând Paolo Zampolli.
Minitrul Finanțelor intervine pentru a reliefa rolul esențial pe care România dorește să îl joace în acest proces de reconstrucție, fiind conștientă de opotunitățile multiple și de potențialul său.
Emisarul președintelui SUA pentru parteneriate globale îl întrerupe ca să arate oportunitățile din sectorul energetic.
„Mai mult decât atât, în domeniul energiei. Aveți o energie bună și ne place tipul vostru de energie”, spune Paolo Zampolli.
În încheiere, ministrul Finanțelor l-a invitat pe oficialul american să efectueze o vizită în România.
Alexandru Nazare a efectuat în perioada 14-18 octombrie o vizită în Statele Unite, unde a participat la reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale.
Călătoria i-a oferit prilejul de a consolida relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României.
