SUA și Bulgaria au semnat un memorandum de înțelegere pentru combaterea dezinformării, o amenințare din ce în ce mai mare în Europa Centrală și de Est

Statele Unite au anunțat joi, prin vocea președintelui Joe Biden, că vor trimite un pachet suplimentar de asistență de securitate pentru Ucraina, în valoare de până la 325 de milioane de dolari, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a încheiat cea de-a doua vizită la Washington de când Rusia a lansat invazia sa neprovocată asupra Ucrainei.

Liderul de la Kiev s-a deplasat joi la Washington la finalul unei săptămâni diplomatice de anvergură, în care Zelenski a participat pentru prima dată în persoană la Adunarea Generală a ONU de la New York de când Rusia i-a invadat țara, acesta adresându-se liderilor lumii de la tribuna ONU, susținând un discurs în Consiliul de Securitate al ONU și întâlnindu-se cu mulți lideri mondiali.

Potrivit unui comunicat al Pentagonului, pachetul de sprijin include echipamente suplimentare de apărare antiaeriană, rachete de artilerie, arme antitanc și alte echipamente pentru a răspunde nevoilor urgente ale Ucrainei pe câmpul de luptă pentru a contracara războiul de agresiune în curs al Rusiei.

Președintele Joe Biden a dezvăluit pachetul de ajutor după ce s-a întâlnit cu Zelenski la Casa Albă.

“Ne-am angajat să ajutăm Ucraina să construiască o forță capabilă să asigure securitatea pe termen lung a Ucrainei, capabilă să descurajeze viitoarele amenințări împotriva suveranității, integrității teritoriale și libertății, care sunt în curs de desfășurare acum”, a declarat Biden. “Pentru că despre asta este vorba – despre viitor, despre viitorul libertății. America nu va renunța niciodată la asta”, a subliniat el.

De asemenea, Biden i-a dat asigurări lui Zelenski în legătură cu sprijinul constant al Statelor Unite şi a declarat că nu există nicio “alternativă” pentru Congresul american în afară de votul în favoarea continuării ajutorului acordat Ucrainei, informează Casa Albă.

“Contez pe discernământul Congresului american. Nu există alternativă“, a răspuns preşedintele american la întrebarea unui jurnalist despre opoziţia unor aleşi republicani la validarea de către Congres a unui nou pachet de ajutor pentru Ucraina.

Preşedintele Biden a ţinut să precizeze că primele tancuri Abrams vor ajunge în Ucraina “săptămâna viitoare”, pentru a întări forţele armate ucrainene în contraofensiva lor împotriva forţelor ruse.

The United States’ commitment to Ukraine will not weaken.

Putin may still wrongly believe that he can outlast Ukraine.

Putin may doubt our staying power.

He’s wrong.

We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes. pic.twitter.com/k1m1BgggvT

— President Biden (@POTUS) September 22, 2023