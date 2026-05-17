SUA și China anunță un acord preliminar privind reducerea unor tarife și crearea unor consilii comerciale și de investiții după vizita lui Trump la Beijing

China și SUA au ajuns la un acord preliminar privind reducerea unor tarife vamale și au confirmat înțelegeri în domeniul agricol și aviatic, în urma vizitei de stat efectuate de președintele american Donald Trump în China și a discuțiilor cu liderul chinez Xi Jinping, relatează Politico.

Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat sâmbătă, într-un comunicat publicat pe site-ul instituției, că cele două părți au convenit să creeze un consiliu comercial și un consiliu pentru investiții, care vor avea rolul de a negocia reduceri reciproce de tarife pentru anumite produse, precum și diminuări mai ample pentru alte categorii de bunuri, inclusiv produse agricole.

„Prin intermediul consiliului comercial, cele două părți vor discuta chestiuni precum reducerea tarifelor pentru produse specifice și au convenit, în principiu, să reducă tarifele pentru produsele de interes reciproc la o scară echivalentă”, a transmis ministerul chinez, fără a oferi detalii suplimentare privind produsele vizate.

Potrivit comunicatului, Washingtonul și Beijingul au convenit și să promoveze comerțul bilateral, inclusiv în domeniul produselor agricole, prin mecanisme precum reduceri reciproce de tarife pentru o gamă de produse. Totodată, cele două state „vor rezolva sau vor face progrese substanțiale” pentru eliminarea barierelor netarifare și a problemelor de acces pe piață care afectează anumite produse agricole.

În sectorul aviației, partea chineză a precizat că au fost convenite „aranjamente” privind achiziția de aeronave americane de către China și garanțiile SUA pentru furnizarea de motoare și componente aferente către partea chineză. Trump anunțase anterior că Beijingul a acceptat să cumpere 200 de aeronave produse de Boeing, precum și motoare fabricate de General Electric.

Subiectul tarifelor era considerat unul dintre cele mai sensibile înaintea summitului de la Beijing. Cu toate acestea, Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că problema taxelor vamale nu a fost discutată direct în întâlnirea cu Xi Jinping. „Nu am discutat despre tarife”, le-a spus liderul american jurnaliștilor.

Potrivit secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, Trump și Xi ar putea avea până la patru întâlniri în acest an, în cadrul eforturilor Washingtonului de stabilizare a relațiilor dintre cele două mari puteri economice. Următoarea întâlnire directă ar urma să aibă loc în septembrie, când Xi Jinping este așteptat într-o vizită de stat la Casa Albă.