SUA și China au convenit că „ar trebui să stabilească” o comunicare militară directă pentru „a preveni conflictele și a dezamorsa orice probleme care ar putea apărea”

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth colaborează cu omologul său chinez amiralul Dong Jun pentru a crea sisteme de comunicare militară între SUA și China, menite să prevină transformarea dezacordurilor sau neînțelegerilor în conflicte neintenționate în regiunea Indo-Pacific, informează Politico.

Hegseth a declarat sâmbătă într-o postare pe X că a discutat cu Dong atât joi, cât și vineri, în contextul reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN-PLUS din Malaezia, despre necesitatea „păcii, stabilității și relațiilor bune” între SUA și China.

„Amiralul Dong și cu mine am convenit, de asemenea, că ar trebui să stabilim canale militare pentru a dezamorsa conflictele și a dezamorsa orice probleme care ar putea apărea”, a spus Hegseth.

Hegseth a adăugat că relațiile dintre SUA și China „nu au fost niciodată mai bune” și că întâlnirea președintelui Donald Trump cu liderul chinez Xi Jinping, joi, în Coreea de Sud, „a dat tonul pentru o pace și un succes durabile între SUA și China”.

I just spoke to President Trump, and we agree — the relationship between the United States and China has never been better. Following President Trump’s historic meeting with Chairman Xi in South Korea, I had an equally positive meeting with my counterpart, China’s Minister of… — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025

Mesajul său este în atiteză cu cel transmis cu ocazia reuniunii miștrilor Apărării din ASEAN.

„Trăiți pe pielea dvs. amenințările cu care ne confruntăm cu toții din cauza agresiunii și a acțiunilor Chinei în Marea Chinei de Sud și în alte părți. Trebuie să ne dezvoltăm capacitățile comune de răspuns, iar acest lucru include monitorizarea comportamentului maritim și dezvoltarea instrumentelor care ne permit să răspundem rapid… asigurându-ne că oricine este victima agresiunii și provocării nu este, prin definiție, singur. Nimeni nu poate inova și nu se poate extinde așa cum o fac Statele Unite ale Americii și suntem nerăbdători să împărtășim aceste capacități cu aliații și partenerii”, a subliniat Hegseth.

Hegseth a declarat că el și Dong vor organiza întâlniri ulterioare pentru a stabili detaliile acestor legături. Canalele de comunicare militară dintre SUA și China devin din ce în ce mai importante, având în vedere tensiunile crescânde din Strâmtoarea Taiwan și provocările navale agresive ale Chinei față de navele filipineze din apele teritoriale ale Manilei din Marea Chinei de Sud.

Dong a sugerat că Beijingul consideră că este important să se creeze astfel de legături. El i-a spus lui Hegseth că SUA și China ar trebui să creeze „o relație militară bazată pe egalitate și respect, coexistență pașnică și dezvoltare stabilă și pozitivă”, a declarat vineri Ministerul Apărării din China într-un comunicat.

Este puțin probabil să se obțină rezultate rapide. Statele Unite se străduiesc de mult timp să promoveze o comunicare militară fiabilă cu China, iar Beijingul a întrerupt toate dialogurile militare dintre SUA și China după vizita în Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților de atunci, Nancy Pelosi, în 2022.

Administrația Biden a reușit să convingă Beijingul să reia până la sfârșitul anului 2024 dialogurile militare cheie care au reunit oficiali militari de rang înalt în discuții față în față pe teme de interes comun.

Cu toate acestea, dialogul a fost privit ca fiind nesemnificativ, deoarece participarea Chinei la aceste discuții era vulnerabilă la restricții sau chiar la anularea lor de către Beijing.

De asemenea, acestea nu au asigurat o legătură fiabilă de comunicare în situații de criză între cele două armate, nici la nivelurile cele mai înalte, nici la nivel operațional.