SUA și China prelungesc armistițiul comercial cu două luni, până pe 10 ianuarie. Scott Bessent: „Să vedem ce putem face pe plan economic”

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri seară că Statele Unite și China au convenit să prelungească armistițiul comercial dintre cele două țări, la scurt timp după ce liderul chinez Xi Jinping a ajuns la Washington pentru două zile de întâlniri, relatează Politico Europe.

Prelungirea este însă valabilă doar pentru două luni, ceea ce stabilește un nou termen-limită pentru începutul anului viitor.

În baza acordului inițial, negociat de președintele Donald Trump și Xi Jinping în octombrie anul trecut, la Busan, în Coreea de Sud, ambele părți au redus restricțiile privind mineralele critice și exporturile de produse de înaltă tehnologie, care amenințau să perturbe grav lanțurile globale de aprovizionare. De asemenea, cele două țări au prelungit suspendarea aplicării unor tarife vamale de peste 100%. Armistițiul comercial urma să expire pe 10 noiembrie.

„Acesta va fi prelungit până pe 10 ianuarie, pentru a ne oferi mai mult timp să vedem ce putem face pe plan economic”, a declarat Bessent într-un interviu acordat postului Fox News, adăugând că cele două țări încearcă în continuare să ajungă la un acord mai amplu.

„Nu știu dacă se poate ajunge la un acord mai amplu. Nu știu dacă vom prelungi pur și simplu acordul actual”, a adăugat Bessent.

Declarațiile lui Bessent au venit la scurt timp după ce Xi a ajuns pe în SUA, la Baza militară comună Andrews, unde Trump l-a întâmpinat pe pistă. Cei doi urmează să se întâlnească joi la Casa Albă, iar ulterior este programată o cină de stat. Vizita lui Xi este prima sa deplasare în SUA din ultimul deceniu.

Bessent și omologul său chinez, vicepremierul He Lifeng, s-au întâlnit miercuri dimineață la Banca Mondială din Washington, unde au discutat despre prelungirea armistițiului comercial, a declarat Bessent. Bessent, He și reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, s-au întâlnit, de asemenea, duminică, la New York.

Pe lângă prelungirea armistițiului comercial, Bessent a dat de înțeles că vizita lui Xi ar putea aduce și alte anunțuri.

„Probabil că vom vedea câteva anunțuri, poate în domeniul serviciilor financiare și al achizițiilor de produse agricole. Se întâmplă destul de multe lucruri aici”, a declarat el.

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Când cei doi lideri s-au întâlnit în luna mai, China a convenit să cumpere anual, până în 2028, produse agricole americane în valoare de cel puțin 17 miliarde de dolari, cu excepția boabelor de soia. Însă Beijingul nu este pe cale să își atingă obiectivul proporțional pentru anul 2026.

Beijingul s-a angajat, de asemenea, anul trecut să cumpere 12 milioane de tone de boabe de soia din SUA în ultimele două luni ale anului 2025, precum și alte 25 de milioane de tone anual, în perioada 2026–2028. China nu și-a atins obiectivul privind achizițiile de soia pentru 2025.

„Există anumite angajamente care nu au fost respectate în totalitate de partea chineză, așa că vrem să vedem, acum că ne-am așezat la masa discuțiilor și le-am prezentat așteptările noastre, dacă în lunile următoare vor putea pune în aplicare acordul într-o măsură mai deplină”, a declarat Bessent.

„Ceea ce vrem să ne asigurăm este că își respectă obligațiile”, a continuat el, adăugând că Beijingul este „puțin în urmă” în ceea ce privește achizițiile de produse agricole americane, altele decât soia. „Îi încurajăm să recupereze acest decalaj”, a spus Bessent.