SUA și China ridică restricțiile la export pentru produse-cheie. Măsura vine în urma unui acord-cadru încheiat luna trecută la Londra

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a subliniat ministrului chinez de Externe Wang Yi „responsabilitatea-cheie a Chinei în obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina”.

Aceasta a avut o întâlnire cu oficialul chinez pentru a discuta despre pregătirile pentru summitul UE-China, eveniment menit să marcheze 50 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale și să creeze cadrul pentru „a aborda principalele oportunități și provocări legate de aceasta”.

„Summitul oferă, de asemenea, o șansă de a aborda chestiuni globale, de la climă la comerț și dezvoltare globală”, a mai arătat Ursula von der Leyen într-un mesaj menționat pe rețeaua de socializare X.

I discussed the preparations of the EU-China Summit with Foreign Minister Wang Yi.

It is the opportunity to mark the 50th anniversary of our bilateral relations – and address key opportunities and challenges linked to it.

The Summit also offers a chance to address global issues… pic.twitter.com/nH4BnbPiHp

