SUA și China vor încerca să stabilizeze relațiile comerciale bilaterale înaintea summitului Trump-Xi de la Beijing

China și Statele Unite au confirmat organizarea unei noi runde de negocieri comerciale la Seul, miercuri, într-un nou efort de stabilizare a relațiilor bilaterale înaintea summitului dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping de la Beijing, potrivit unei informații transmise de secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, pe X.

Discuțiile vor fi conduse de secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și de vicepremierul chinez He Lifeng și vor avea loc cu doar câteva zile înaintea vizitei de stat a lui Trump în China, programată în perioada 13–15 mai.

In advance of @POTUS' historic summit with President Xi in Beijing, I will depart on Monday for a quick series of meetings in both Japan and South Korea. On Tuesday, I will meet in Tokyo with Prime Minister @takaichi_sanae, Finance Minister @satsukikatayama, and other government… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 10, 2026

Summitul de la Beijing va reprezenta prima întâlnire față în față dintre Trump și Xi din ultimele peste șase luni și este prezentat de ambele guverne drept o oportunitate de a preveni deteriorarea suplimentară a relațiilor bilaterale.

Negocierile de la Seul vor avea loc după o rundă anterioară desfășurată la Paris în luna martie și după o videoconferință organizată în aprilie, semnalând menținerea canalelor de comunicare pentru păstrarea armistițiului comercial fragil convenit după luni de dispute tarifare și tensiuni legate de controalele la export.

Scott Bessent și-a anunțat deplasarea într-o postare publicată pe platforma X, precizând că va merge mai întâi în Japonia, unde se va întâlni marți cu premierul și ministrul japonez de finanțe.

„Miercuri voi face o oprire la Seul pentru o discuție cu vicepremierul chinez He Lifeng, înainte de a continua deplasarea către Beijing pentru summitul liderilor dintre președintele Trump și președintele Xi”, a afirmat oficialul american.

Comerțul rămâne principalul subiect de pe agenda summitului Xi–Trump, însă discuțiile ar urma să abordeze și alte teme sensibile, inclusiv Iran, inteligența artificială și securitatea lanțurilor globale de aprovizionare.

Potrivit Reuters, cele două guverne explorează inclusiv posibilitatea extinderii cooperării economice prin acorduri privind aeronave Boeing, exporturi agricole și aprovizionarea cu pământuri rare.

Analiști citați de presa internațională consideră că Beijingul intră în negocieri cu o poziție de forță mai mare, în special datorită controlului Chinei asupra exporturilor de pământuri rare, esențiale pentru industriile globale de producție și apărare.

În pofida tensiunilor persistente, ambele părți par interesate să evite o nouă escaladare a războiului comercial care a afectat piețele financiare și lanțurile globale de aprovizionare în ultimul an.

În acest context, Beijingul a transmis luni că summitul dintre Xi și Trump ar trebui să contribuie la „mai multă stabilitate” în relațiile internaționale.

„China înțelege să lucreze cu Statele Unite pe picior de egalitate, într-un spirit de respect și de preocupare față de interesul reciproc, pentru a dezvolta cooperarea, a gestiona diferendele și a aduce mai multă stabilitate și certitudine într-o lume instabilă și interdependentă”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Guo Jiakun, citat de AFP, preluat de Agerpres.

„Diplomația la cel mai înalt nivel joacă un rol strategic incomparabil în relațiile dintre China și Statele Unite”, a adăugat acesta.

Beijingul a confirmat oficial luni că Donald Trump va efectua o vizită în China în perioada 13–15 mai, aceasta urmând să fie prima vizită a unui președinte american în China după anul 2017.

Potrivit AFP, autoritățile chineze au evitat mult timp să confirme data vizitei, conform practicii obișnuite pentru deplasările oficiale, inclusiv din cauza incertitudinilor legate de criza din Orientul Mijlociu.

Precedenta întâlnire Trump–Xi, desfășurată în cadrul summitului de la Busan din 2025, s-a încheiat cu reduceri temporare ale tarifelor și acorduri pentru relaxarea unor restricții la export.