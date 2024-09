SUA și Franța caută o soluție diplomatică pentru situația dificilă din Liban

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va călători săptămâna viitoare în Statele Unite pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, în cadrul căreia va susține un discurs, vizită care îi oferă prilejul de a se întâlni cu reprezentanți ai companiilor americane din domeniul energiei și apărării, dar și cu oficiali americani, printre care președintele Joe Biden, informează Administrația Prezidențială ucraineană într-un comunicat.

Această ultimă informație a fost confirmată și de Biden printr-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

”Aștept cu nerăbdare să îl găzduiesc pe prietenul meu, președintele Zelenski, săptămâna viitoare, la Casa Albă. În timpul vizitei sale, voi reafirma angajamentul SUA de a sprijini Ucraina în apărarea libertății și independenței sale”, a precizat liderul american.

