SUA și India au semnat un acord-cadru pe zece ani în domeniul apărării, menit să contribuie la „stabilitatea și descurajarea în regiune”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și ministrul indian al Apărării, Rajnath Singh, au semnat vineri un important acord-cadru de apărare în cadrul summitului ASEAN din Malaezia, în contextul eforturilor celor două țări de a repara relațiile deteriorate, informează Deutsche Welle.

Atât Hegseth, cât și Singh au lăudat acordul, intitulat „Cadrul pentru parteneriatul major de apărare între SUA și India”, care va avea o durată de zece ani.

Într-o postare online, Hegseth l-a descris ca fiind „o piatră de temelie pentru stabilitatea și descurajarea regională”.

I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework. This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence. We’re enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025

Acordul va contribui la aprofundarea coordonării, schimbului de informații și colaborării tehnologice între cele două țări, a afirmat el.

„Este un pas important pentru cele două armate ale noastre, o foaie de parcurs pentru o colaborare mai profundă și mai semnificativă în viitor”, a declarat Hegseth reporterilor după semnarea acordului.

La rândul său, Singh a lăudat „întâlnirea fructuoasă” cu omologul său american și a spus că acest cadru „va marca începutul unei noi ere” în relațiile de apărare dintre India și SUA.

El a spus că acesta reflectă o „convergență strategică crescândă” între cele două națiuni și este esențial pentru regiunea Indo-Pacific.

Had a fruitful meeting with my US counterpart @SecWar Peter Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10 years ‘Framework for the US-India Major Defence Partnership’. This will usher in a new era in our already strong defence partnership. This Defence Framework will provide policy… pic.twitter.com/IEP6Udg9Iw — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 31, 2025

Înaintea întâlnirii, se preconiza că cele două părți vor discuta și despre revizuirea planurilor Indiei de a achiziționa echipament militar american.

Navigând pe apele tulburi ale relațiilor dintre SUA și India

Relațiile dintre India și SUA sunt la un nivel scăzut de când președintele american Donald Trump a impus o taxă de 50% asupra unor exporturi indiene, departe de relația cordială pe care cei doi lideri o aveau în timpul primului mandat al lui Trump.

Conflictul provine în parte din angajamentul Indiei de a cumpăra petrol rusesc. Administrația Trump susține că aceste vânzări finanțează războiul Moscovei în Ucraina.

Tarifele impuse de SUA au determinat India să răspundă prin suspendarea achizițiilor de echipamente de apărare americane.

Săptămâna trecută, Trump a afirmat că premierul indian Narendra Modi i-a „asigurat” că India va înceta să mai cumpere petrol rusesc. Oficialii indieni nu au confirmat și nici nu au negat afirmațiile lui Trump.

Cu toate acestea, ambii lideri au încercat să minimizeze tensiunile, Modi mulțumindu-i recent lui Trump pentru urările sale cu ocazia festivalului hindus Diwali.

Premierul indian a continuat să promită o cooperare mai strânsă în combaterea terorismului, fără a menționa disputele legate de tarife și petrol.