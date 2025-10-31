INDIA
SUA și India au semnat un acord-cadru pe zece ani în domeniul apărării, menit să contribuie la „stabilitatea și descurajarea în regiune”
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și ministrul indian al Apărării, Rajnath Singh, au semnat vineri un important acord-cadru de apărare în cadrul summitului ASEAN din Malaezia, în contextul eforturilor celor două țări de a repara relațiile deteriorate, informează Deutsche Welle.
Atât Hegseth, cât și Singh au lăudat acordul, intitulat „Cadrul pentru parteneriatul major de apărare între SUA și India”, care va avea o durată de zece ani.
Într-o postare online, Hegseth l-a descris ca fiind „o piatră de temelie pentru stabilitatea și descurajarea regională”.
I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.
This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.
We’re enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025
Acordul va contribui la aprofundarea coordonării, schimbului de informații și colaborării tehnologice între cele două țări, a afirmat el.
„Este un pas important pentru cele două armate ale noastre, o foaie de parcurs pentru o colaborare mai profundă și mai semnificativă în viitor”, a declarat Hegseth reporterilor după semnarea acordului.
La rândul său, Singh a lăudat „întâlnirea fructuoasă” cu omologul său american și a spus că acest cadru „va marca începutul unei noi ere” în relațiile de apărare dintre India și SUA.
El a spus că acesta reflectă o „convergență strategică crescândă” între cele două națiuni și este esențial pentru regiunea Indo-Pacific.
Had a fruitful meeting with my US counterpart @SecWar Peter Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10 years ‘Framework for the US-India Major Defence Partnership’. This will usher in a new era in our already strong defence partnership.
This Defence Framework will provide policy… pic.twitter.com/IEP6Udg9Iw
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 31, 2025
Înaintea întâlnirii, se preconiza că cele două părți vor discuta și despre revizuirea planurilor Indiei de a achiziționa echipament militar american.
Navigând pe apele tulburi ale relațiilor dintre SUA și India
Relațiile dintre India și SUA sunt la un nivel scăzut de când președintele american Donald Trump a impus o taxă de 50% asupra unor exporturi indiene, departe de relația cordială pe care cei doi lideri o aveau în timpul primului mandat al lui Trump.
Conflictul provine în parte din angajamentul Indiei de a cumpăra petrol rusesc. Administrația Trump susține că aceste vânzări finanțează războiul Moscovei în Ucraina.
Tarifele impuse de SUA au determinat India să răspundă prin suspendarea achizițiilor de echipamente de apărare americane.
Săptămâna trecută, Trump a afirmat că premierul indian Narendra Modi i-a „asigurat” că India va înceta să mai cumpere petrol rusesc. Oficialii indieni nu au confirmat și nici nu au negat afirmațiile lui Trump.
Cu toate acestea, ambii lideri au încercat să minimizeze tensiunile, Modi mulțumindu-i recent lui Trump pentru urările sale cu ocazia festivalului hindus Diwali.
Premierul indian a continuat să promită o cooperare mai strânsă în combaterea terorismului, fără a menționa disputele legate de tarife și petrol.
India nu va mai cumpăra petrol rusesc, potrivit lui Donald Trump
India nu va mai achiziționa petrol din Rusia, potrivit președintelui american Donald Trump, reprezentând o victorie majoră în eforturile liderului de la Casa Albă de a exercita presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe.
„Nu eram mulțumit că India cumpăra petrol, iar (prim-ministrul indian Narendra Modi) m-a asigurat astăzi că nu vor mai cumpăra petrol din Rusia. Este un pas important”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.
Un purtător de cuvânt al ambasadei indiene nu a răspuns imediat la solicitările de confirmare, dar, dacă este adevărat, acest lucru ar însemna o reducere semnificativă a tensiunilor dintre SUA și India, care au apărut în această vară după ce SUA a impus tarife de 50% asupra țării din cauza achizițiilor sale de petrol rusesc.
De asemenea, acest lucru vine înaintea unei posibile întâlniri între Trump și Modi la summitul țărilor din Asia de Sud-Est, care va avea loc în Malaezia în această lună.
„(Modi) nu poate face acest lucru imediat, este un proces care durează ceva timp, dar procesul se va încheia în curând”, a adăugat președintele mai târziu în cadrul conferinței de presă, menționând că „Modi este un om extraordinar, îl iubește pe Trump”.
Trump a impus o taxă vamală de 25% asupra Indiei în această vară, după ce cele două țări nu au reușit să ajungă la un acord comercial inițial, la care a adăugat o taxă suplimentară de 25% din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale statului indian.
India s-a arătat nemulțumită de această măsură, deoarece niciun alt mare cumpărător de petrol rusesc, precum China sau Turcia, nu a fost afectat în mod similar de taxe vamale.
Miercuri dimineață, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat că administrația ar putea impune Chinei tarife mai mari dacă europenii vor fi de acord să facă același lucru, acuzând China că „alimentează mașina de război a Rusiei”.
Vorbind în Biroul Oval, Trump a îndemnat China să se alăture Indiei în boicotul său.
Anunțul vine la doar câteva zile după ce noul ambasador al SUA în India, Sergio Gor, s-a întâlnit cu Modi, cei doi discutând despre apărare, comerț și tehnologie.
Numirea lui Gor, un apropiat al lui Trump, a fost considerată o mișcare pozitivă de către susținătorii relațiilor bilaterale dintre SUA și India.
Keir Starmer va efectua săptămâna viitoare prima vizită în India în calitate de premier britanic pentru a consolida legăturile în domeniul tehnologiei
Prim-ministrul Keir Starmer se va întâlni săptămâna viitoare cu Narendra Modi, premierul Indiei, la Mumbai, pentru a promova parteneriatul dintre cele două țări în domeniul tehnologiei și securității, au declarat pentru POLITICO mai multe persoane familiarizate cu planurile.
Este prima vizită a lui Starmer în această țară în calitate de prim-ministru și are loc la doar câteva luni după ce Marea Britanie și India au încheiat în sfârșit acordul comercial mult dorit, în umbra războiului tarifar al lui Donald Trump.
Vizita se va concentra pe fintech, „parteneriatele legate de tehnologie” și „marea înțelegere comercială pe care am semnat-o în sfârșit”, a declarat un oficial indian, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta planurile.
În capitala financiară a Indiei, Starmer și Modi vor lua cuvântul la cel mai mare festival fintech din lume, înainte de a se alătura miniștrilor și oficialilor de rang înalt pentru a promova Inițiativa pentru securitate tehnologică (TSI) dintre Marea Britanie și India 2024.
Pactul vizează cooperarea în domeniul telecomunicațiilor, mineralelor critice, inteligenței artificiale, cuanticii, biotehnologiei, materialelor avansate și semiconductorilor.
„Ambele părți încearcă să se aplece asupra acestei chestiuni pentru a afla: Cum putem atrage investiții în acest domeniu? Cum putem atrage capital inițial pentru a-l susține? Și care sunt beneficiile specifice pe care le putem obține ca rezultate imediate?”, a declarat o persoană apropiată planificării, căreia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul.
Starmer și Modi vor analiza cei șapte piloni ai TSI și vor vedea „care sunt cei care pot avansa cel mai repede”, au spus ei.
În luna mai, cercetătorii de la Carnegie Endowment for International Peace, un grup internațional de reflecție, au solicitat „o doză mai mare de ambiție și gândire creativă” în cadrul TSI, cu accent pe „proiecte ambițioase”.
Ei solicită combinarea punctelor forte ale Indiei în domeniul producției cu activitatea de cercetare și dezvoltare a Marii Britanii, inclusiv în domeniul semiconductorilor pe bază de grafen, și crearea unui laborator comun de fizică cuantică.
În timpul vizitei lui Modi din iulie, guvernul britanic a declarat că parteneriatul TSI va duce la crearea unui centru comun pentru IA. Colaborarea în domeniul grafenului și al mineralelor critice este, de asemenea, în curs de desfășurare, a doua fază a Observatorului lanțului de aprovizionare cu minerale critice din Marea Britanie și India urmând să înceapă.
Starmer va veni însoțit de delegații de afaceri, inclusiv unele axate pe educație și minerale critice.
TSI este supravegheat de consilierii de securitate națională din fiecare țară și este revizuit la fiecare șase luni. Unul dintre consilierii adjuncți de securitate națională ai lui Starmer s-a aflat în India săptămâna trecută „pentru o discuție despre unele dintre rezultatele pe care le consideră importante”, potrivit persoanei apropiate planificării menționate mai sus.
Colaborarea în domeniul mineralelor critice este unul dintre domeniile de activitate care „avansează rapid”, a adăugat persoana respectivă, afirmând că discuțiile ar putea duce la „o serie de rezultate și anunțuri pozitive”.
Marea Britanie și India vor organiza, de asemenea, o reuniune comună a consiliului economic și comercial, un proces ministerial cu participarea mediului de afaceri, pentru a analiza modul în care se poate valorifica acordul comercial încheiat în iulie de Modi și Starmer.
„Diferite sectoare vor avea opinii diferite cu privire la ceea ce ar putea fi o problemă, la ceea ce este încă o problemă sau la ceea ce ar putea fi îmbunătățit din punct de vedere normativ”, au afirmat aceștia, menționând că, deși nu toate problemele vor fi rezolvate imediat, procesul oferă „claritate” care va permite ambelor părți să se asigure că acordul comercial va genera valoare imediat după intrarea sa în vigoare.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană propune o „nouă agendă strategică UE-India” ce vizează sporirea prosperității și a securității pentru ambii parteneri: Suntem gata să investim în viitorul nostru comun
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare comună în care se prezintă o „nouă agendă strategică UE-India”, care marchează o etapă importantă în relațiile dintre UE și India.
Această inițiativă, anunțată de președinta von der Leyen în orientările sale politice pentru perioada 2024-2029, vizează aprofundarea, extinderea și o mai bună coordonare a cooperării bilaterale, sporirea prosperității și a securității pentru ambii parteneri și contribuția la abordarea principalelor provocări globale.
„Acum este momentul să ne concentrăm pe parteneri de încredere și să consolidăm parteneriatele bazate pe interese comune și ghidate de valori comune. Cu noua noastră strategie UE-India, ducem relația noastră la un nivel superior. Promovarea comerțului, a investițiilor și a mobilității talentelor. Consolidarea securității noastre economice comune. Promovarea tranziției către o economie curată și stimularea inovării împreună. Aprofundarea cooperării noastre industriale în domeniul apărării. Europa este deja cel mai mare partener comercial al Indiei și ne-am angajat să finalizăm acordul nostru de liber schimb până la sfârșitul anului. Europa este deschisă pentru afaceri. Și suntem gata să investim în viitorul nostru comun cu India”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat al instituției pe care o conduce.
„India este unul dintre cei mai importanți actori de pe scena mondială actuală și un partener natural pentru Uniunea Europeană. Există numeroase domenii în care interesele, punctele forte și voința politică ale celor două părți coincid. Intensificarea colaborării noastre – pe care o propunem astăzi – va fi benefică pentru securitatea și prosperitatea cetățenilor și întreprinderilor de pe ambele părți. Există și domenii în care nu suntem de acord. În ultimă instanță, parteneriatul nostru vizează apărarea unei ordini internaționale bazate pe norme. Negocierile noastre vor aborda aceste provocări”, a declarat, la rândul său, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas.
În urma vizitei Colegiului în India din luna februarie, comunicarea comună prezintă viziunea strategică a UE pentru consolidarea cooperării cu New Delhi. Aceasta identifică cinci domenii de interes comun și puncte forte complementare, bazându-se pe legăturile existente și abordând în același timp domeniile care prezintă potențial pentru o implicare sporită.
În contextul realităților geopolitice în schimbare, relațiile mai strânse dintre UE și India sunt din ce în ce mai importante pentru consolidarea creșterii economice și a securității, precum și pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare ca răspuns la ordinea mondială incertă de astăzi, arată Comisia Europeană.
Dincolo de dimensiunea bilaterală, noua agendă strategică evidențiază angajamentul comun al UE și al Indiei în ceea ce privește problemele globale și cu parteneri terți, reflectând influența globală crescândă a Indiei.
Prosperitate, durabilitate, tehnologie și inovare
Comunicarea comună identifică un potențial semnificativ neexploatat în domeniul comerțului și al investițiilor, prezentând strategii de consolidare a legăturilor comerciale, în special finalizarea negocierilor în curs privind un acord de liber schimb (ALS).
Aceasta propune consolidarea lanțurilor de aprovizionare, promovând în același timp tehnologiile emergente critice și angajamentul în domeniul digital, cu o atenție specială acordată consolidării securității economice în cadrul Consiliului pentru comerț și tehnologie (TTC).
Această nouă strategie propune, de asemenea, aprofundarea cooperării în domeniul tehnologic, inclusiv un potențial parteneriat UE-India pentru start-up-uri, și invită India să se asocieze programului Orizont Europa.
Ea sugerează inițiative ambițioase pentru decarbonizare și tranziția către o economie curată, cum ar fi intensificarea cooperării în domeniul energiilor regenerabile, dezvoltarea capacităților în domeniul hidrogenului verde și extinderea finanțării ecologice. În plus, ea evidențiază oportunitățile de consolidare în comun a securității alimentare, a sănătății, a rezilienței la schimbările climatice și la dezastre.
Securitate și apărare
Comunicarea comună promovează parteneriatul propus între UE și India în domeniul securității și apărării. Acest lucru va consolida consultările strategice și inițiativele comune, inclusiv în ceea ce privește gestionarea crizelor, securitatea maritimă, apărarea cibernetică și combaterea terorismului, și va stimula cooperarea industrială în domeniul apărării, punând accentul pe stimularea capacităților de producție și tehnologice, securizarea lanțurilor de aprovizionare și promovarea inovării.
Lansarea negocierilor pentru un acord privind securitatea informațiilor, menit să faciliteze schimbul de informații clasificate, va sprijini o cooperare mai strânsă în domeniul securității și apărării.
Alte domenii de interes sunt cooperarea mai strânsă în regiunea Indo-Pacific, abordarea amenințărilor hibride, securitatea spațială și intensificarea angajamentului în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei, flotele fantomă și sancțiunile.
Conectivitate și probleme globale
Comunicarea comună pune accentul pe consolidarea inițiativelor regionale în materie de conectivitate, cum ar fi Coridorul economic India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC), și promovează cooperarea trilaterală Global Gateway și UE-India cu și în țări terțe. Aceasta vizează consolidarea cooperării cu India în cadrul forumurilor multilaterale și încurajarea Indiei să promoveze dreptul internațional, valorile multilaterale și guvernanța globală.
Factori favorizanți la toate nivelurile
Comunicarea comună acordă prioritate maximizării interacțiunii și consolidării coordonării UE-India la toate nivelurile.
Aceasta include mobilitatea competențelor cu ajutorul Biroului european pilot pentru accesul la informații juridice, care facilitează mobilitatea forței de muncă.
Se propune dezvoltarea unui cadru cuprinzător de cooperare în materie de mobilitate, care să acopere studiile, munca și cercetarea. Pe lângă o implicare mai profundă a societății civile, a tinerilor și a grupurilor de reflecție, propunerea de creare a unui forum de afaceri UE-India sprijină extinderea colaborării cu mediul de afaceri.
