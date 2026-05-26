SUA și India semnează un acord privind mineralele critice și pământurile rare pentru reducerea dependenței de monopolurile din lanțurile de aprovizionare

Statele Unite și India au semnat marți un cadru bilateral privind mineralele critice, un acord menit să consolideze cooperarea dintre cele două țări în domeniul aprovizionării cu materii prime esențiale pentru industriile tehnologice și energetice și să reducă dependența de surse unice de aprovizionare.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, acordul reprezintă un nou pas în consolidarea parteneriatului strategic dintre Washington și New Delhi și urmărește dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare „fiabile și reziliente” pentru mineralele critice și pământurile rare.

Inițiativa vine în contextul preocupărilor tot mai mari ale marilor economii privind securitatea aprovizionării cu resurse esențiale pentru producția de baterii, semiconductori, tehnologii digitale, echipamente energetice și aplicații din domeniul apărării.

Cadrul bilateral se bazează pe discuțiile lansate în februarie 2026, la Washington, când secretarul de stat american Marco Rubio a inaugurat Forumul pentru Angajament Geostrategic în Domeniul Resurselor (FORGE).

Acordul este prezentat de cele două guverne drept un pas important în implementarea viziunii formulate de premierul indian Narendra Modi și președintele american Donald Trump în cadrul întâlnirii lor de la Washington din februarie 2025. În declarația comună adoptată atunci, cele două părți au subliniat importanța strategică a mineralelor critice pentru tehnologiile emergente și producția avansată și au identificat dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și reziliente drept o prioritate comună.

Noul cadru se înscrie într-un proces mai amplu de cooperare dintre India și Statele Unite pentru consolidarea securității lanțurilor de aprovizionare în sectoare strategice. La 20 februarie 2026, India a devenit semnatară a inițiativei Pax Silica, lansată de SUA pentru consolidarea cooperării în domeniul materiilor prime și al tehnologiilor critice. Totodată, cele două țări au semnat o declarație comună privind „Parteneriatul de oportunitate India-SUA pentru inteligență artificială”.

De asemenea, ministrul indian de externe, Subrahmanyam Jaishankar, a participat la reuniunea miniștrilor de externe privind mineralele critice organizată de Marco Rubio la Washington, pe 4 februarie 2026. India și Statele Unite cooperează totodată în cadrul inițiativei FORGE (Forum on Resource Geostrategic Engagement), menită să consolideze coordonarea dintre statele partenere în domeniul resurselor strategice.

Prin noul acord, Statele Unite și India vor coopera pentru protejarea lanțurilor de aprovizionare sensibile împotriva practicilor coercitive de piață și pentru reducerea vulnerabilităților generate de monopolurile asupra unor resurse strategice.

Ministrul indian al afacerilor externe, Subrahmanyam Jaishankar, a declarat că acordul vizează întregul lanț valoric al mineralelor critice și al pământurilor rare, de la exploatare și procesare până la reciclare și investiții.

„Acest cadru urmărește să aprofundeze cooperarea noastră pe întregul lanț de aprovizionare cu minerale critice și pământuri rare, inclusiv exploatarea, procesarea, reciclarea și investițiile aferente. El va contribui la consolidarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente și diversificate”, a afirmat oficialul indian.

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a descris acordul drept o dovadă concretă a parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Rubio a subliniat că SUA și India împărtășesc interesul de a asigura accesul pe termen lung la minerale critice și la lanțurile de aprovizionare necesare economiilor bazate pe inovare, avertizând asupra riscurilor generate de dependența de monopoluri sau de furnizori unici.

„Economii inovatoare precum ale noastre nu își pot permite ca materialele fundamentale pentru aceste industrii să fie vulnerabile la monopoluri care le-ar putea folosi ca instrument de presiune împotriva intereselor noastre naționale”, a declarat șeful diplomației americane.

Washingtonul a anunțat că mobilizează în prezent resurse fără precedent pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, susținând proiecte în valoare de peste 30 de miliarde de dolari prin scrisori de intenție, investiții, împrumuturi și alte instrumente financiare realizate în parteneriat cu sectorul privat.