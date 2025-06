SUA și Marea Britanie au semnat un acord comercial bilateral major. Tarife eliminate sau reduse semnificativ pentru industriile aerospațială, auto și metalurgică

SUA și Marea Britanie au finalizat un acord comercial bilateral major, care prevede eliminarea sau reducerea semnificativă a tarifelor pentru industriile aerospațială, auto și metalurgică, informează BBC și Guvernul britanic.

Astfel, sectorul aerospațial devine un beneficiar direct. Pentru prima dată, SUA au convenit să elimine complet tariful de 10% aplicat anterior componentelor aerospațiale din Regatul Unit, inclusiv motoare și piese pentru aeronave. Măsura va intra în vigoare până la sfârșitul lunii și va aduce economii de sute de milioane de lire sterline pentru companiile britanice din domeniu, precum Rolls-Royce, crescând competitivitatea globală a industriei.

With @POTUS today as he signs the executive order that will protect UK business, jobs, and workers.

My government is delivering for Britain. pic.twitter.com/wa6UndzYuv

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 16, 2025