SUA și NATO pregătesc un nou mecanism pentru livrarea de arme americane către Ucraina, cu finanțare asigurată de state europene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat vineri apelul pentru o întâlnire directă cu omologul său rus, Vladimir Putin, la scurt timp după ce acesta din urmă a calificat drept „pozitivă” cea de-a treia rundă de negocieri de pace ruso-ucrainene, desfășurată săptămâna trecută la Istanbul.

„Am auzit declarațiile care vin dinspre Rusia. . Dacă acestea reprezintă semnale ale unei reale disponibilități de a încheia războiul cu demnitate și de a construi o pace cu adevărat durabilă – și nu doar o încercare de a câștiga timp sau de a amâna sancțiunile – atunci Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a se întâlni la nivel de lideri, în orice moment”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X.

We see and support President Trump’s @POTUS efforts to end Russia’s war, to stop the killing, and to achieve a dignified and lasting peace. We are grateful to everyone around the world who supports peace efforts and helps us protect lives.

