SUA și Polonia au încheiat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare. Varșovia ar putea cumpăra tehnologie nucleară în valoare de 18 miliarde de dolari

Statele Unite și Polonia au încheiat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare, potrivit căruia Polonia ar putea cumpăra tehnologie nucleară în valoare de 18 miliarde de dolari de la companii americane, a anunțat luni Departamentul american al Energiei, anunță Reuters, citat de Agerpres.

”Sperăm că decizia finală care va fi luată de Polonia în timp va rezulta în alegerea tehnologiei americane”, a declarat secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette. Acesta a adăugat că reactoarele nucleare vor permite reducerea dependenţei Polonia de Rusia pentru aprovizionarea cu energie.

This morning, I was proud to sign an Intergovernmental Agreement to cooperate on the development of Poland’s civil nuclear power program. Nuclear energy will provide a clean and reliable supply of electricity to the people of Poland and must be part of a diverse energy mix. pic.twitter.com/IEkoAG1j8K

— Dan Brouillette (@SecBrouillette) October 19, 2020