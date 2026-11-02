SUA și România au încheiat un Memorandum pentru schimb de informații în domeniul securității aviației civile

ROMÂNIASUA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României/ Facebook

Serviciul Român de Informații (SRI) și Transportation Security Administration (TSA) din SUA au încheiat luni un Memorandum care permite celor două instituții să coopereze și să facă schimb de informații relevante pentru securitatea aviației civile din ambele state, informează Ambasada SUA și SRI într-un comunicat comun.

TSA se află în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA și are drept obiectiv protejarea sistemului de transport național.

Documentul a fost semnat, din partea TSA, de către ambasadorul SUA la București, Excelența Sa domnul Darryl Nirenberg, iar, din partea SRI, de către directorul interimar, generalul Răzvan Ionescu.

“Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism”, a declarat generalul Răzvan Ionescu, în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului.

“Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri”, a declarat domnul ambasador Darryl Nirenberg.

 

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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