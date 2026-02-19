SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi dimineață că Statele Unite, unele țări europene și Rusia discută un nou document între NATO și Rusia, care ar putea viza aderarea Ucrainei la Alianță.

„Știu că americanii, și posibil unii europeni, discută un nou document cu Rusia — între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel de document, vor putea discuta totul”, a declarat președintele.

În același timp, Zelenski a subliniat că pentru el este important ca Statele Unite să discute cu Kievul despre potențialul loc al Ucrainei în NATO, nu doar cu Moscova.

„Pentru mine este important să discute cu noi despre potențialul nostru loc în NATO. Nu doar cu rușii – cu noi. Pentru că ne privește pe noi. Deși pot face acest lucru fără noi. Poate că nu știm ceva. În orice caz, vom reacționa la surprize, dacă vor exista”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Între timp, Kyiv Post relatează că Rusia face presiuni asupra NATO pentru a garanta oficial că Alianța nu se va extinde spre est, citând declarații ale Ambasadei Rusiei în Belgia, în contextul negocierilor în curs care vizează încheierea războiului din Ucraina.

Moscova dorește, de asemenea, anularea deciziei Summitului de la București din 2008, care a declarat că Ucraina și Georgia ar putea adera în cele din urmă la alianță.

„Toate promisiunile verbale făcute de NATO în trecut privind ne-extinderea au fost convenabil uitate sau ignorate atunci când le-a convenit”, a declarat sub anonimat un reprezentat al ambasadei ruse pentru ziarul Izvestia.

Precizările lui Zelenski u venit după ce, pe 17–18 februarie, la Geneva, a avut loc un nou rând de negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia.

Înaintea întâlnirii, autoritățile ucrainene au anunțat oficial planuri de a discuta modul în care ar funcționa o misiune de monitorizare în cazul unui armistițiu. Kievul a ridicat, de asemenea, problema unui armistițiu în domeniul energetic.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul celor două zile de discuții de la Geneva, delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au făcut progrese semnificative pe componenta militară. În același timp, el a menționat că discuțiile privind chestiunile politice au fost dificile.

De asemenea, Zelenski a spus că negocierile dintre Ucraina și statul agresor la Geneva ar fi putut ajunge deja în etapa finală, însă Rusia încearcă să le tergiverseze.

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că unele aspecte au fost clarificate în cadrul discuțiilor trilaterale de la Geneva. El a vorbit, de asemenea, despre următoarea etapă.

Între timp, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat că „discuția a fost dificilă, dar importantă”.

Ulterior, Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat că Kievul și Moscova au convenit deja asupra unei noi runde de negocieri. Acest lucru a fost confirmat și de șeful delegației ruse, Vladimir Medinski.