SUA și UE au publicat detaliile “celui mai mare acord comercial din istorie”: Europa va cumpăra produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari și va crește achizițiile militare din Statele Unite

Statele Unite vor limita tarifele pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii din Europa la 15%, au convenit Washingtonul și Bruxellesul într-o declarație comună, în vreme ce Uniunea Europeană va cumpăra produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și va crește semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, se arată într-o declarație comună publicată joi de Comisia Europeană.

SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“. Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.

Prevederile acordului par să reflecte și prioritățile României. La o zi după acordul convenit de Trump și von der Leyen, șefa diplomației române Oana Țoiu a precizat că protecția standardelor agroalimentare și statutul de comerț liber pentru tehnologia energiei nucleare, semiconductori și produse din oțel special și aeronautice sunt ”de o importanță deosebită pentru România”. România și Statele Unite dezvoltă de mai mulți ani un parteneriat în domeniul energiei, care a debutat cu o declarație comună prezidențială semnată la Casa Albă la 20 august 2019 de Donald Trump, aflat în primul său mandat, și de președintele român de la acea vreme, Klaus Iohannis. Ulterior, în timpul mandatului președintelui Joe Biden, Washington-ul și Bucureștiul au demarat dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni pentru producerea de energie nucleară civilă.

“Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat că au convenit asupra unui Acord-cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat, menit să așeze relația comercială și investițională dintre cele două părți pe o bază solidă și să contribuie la reindustrializarea economiilor lor. Documentul reflectă recunoașterea de către Uniunea Europeană a preocupărilor Statelor Unite și determinarea comună de a rezolva dezechilibrele comerciale, valorificând întregul potențial al puterii lor economice combinate”, arată sursa citată.

Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen a explicat că acest acord aduce “predictibilitate pentru companii și consumatori, stabilitate în cadrul celui mai mare parteneriat comercial din lume și securitate pentru locurile de muncă și creșterea economică pe termen lung în Europa”. “Acest acord comercial între UE și SUA aduce beneficii cetățenilor și companiilor noastre și consolidează relațiile transatlantice”, a continuat ea.

Predictability for our companies & consumers. Stability in the largest trading partnership in the world. And security for European jobs & economic growth in the long-term. This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2025

Cele două părți se angajează să coopereze pentru asigurarea unor surse de energie sigure, fiabile și diversificate, eliminând barierele netarifare. Uniunea Europeană intenționează să achiziționeze produse energetice americane (gaze naturale lichefiate, petrol și produse nucleare) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028 și cel puțin 40 miliarde de dolari în cipuri americane de inteligență artificială pentru centrele sale de calcul. În plus, UE plănuiește să crească semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, sprijinite de guvernul american, pentru întărirea cooperării industriale transatlantice și a interoperabilității NATO.

Acordul prevede eliminarea de către Uniunea Europeană a tarifelor la toate bunurile industriale americane și acordarea accesului preferențial pentru o gamă largă de produse din domeniul pescuitului și agriculturii. Totodată, Statele Unite au decis să limiteze la 15% tarifele aplicate în baza Secțiunii 232 a Trade Expansion Act din 1962 pentru produsele farmaceutice, semiconductori și lemn provenite din UE. În ceea ce privește automobilele și piesele auto, Washingtonul va renunța la tarifele suplimentare pentru bunurile europene cu tarife MFN de 15% sau mai mari, iar pentru produsele cu tarife inferioare va aplica o rată combinată de 15%.

În domeniul metalurgiei, SUA și UE au convenit să analizeze posibilitatea protejării piețelor interne de supracapacitatea globală la oțel și aluminiu, păstrând în același timp lanțuri de aprovizionare sigure între cele două părți, inclusiv prin soluții de tip contingent tarifar. De asemenea, cele două economii intenționează să negocieze reguli de origine care să asigure ca beneficiile acordului să revină preponderent companiilor americane și europene.

Pe lângă componenta tarifară, acordul are o dimensiune strategică extinsă. Washington-ul și Bruxelles-ul vor coopera pentru reducerea barierelor netarifare, inclusiv prin acceptarea reciprocă a standardelor în domeniul auto și prin extinderea evaluărilor de conformitate la noi sectoare industriale. Cele două părți s-au angajat să simplifice cerințele pentru comerțul cu produse agroalimentare, inclusiv prin reducerea birocrației legate de certificatele sanitare pentru carnea de porc și produsele lactate.

Declarația comună abordează și aspecte sensibile legate de legislația europeană. Uniunea Europeană s-a angajat să lucreze pentru a răspunde preocupărilor americane privind Regulamentul UE privind defrișările și aplicarea Directivei privind diligența necesară în materie de durabilitate corporativă, pentru a evita impactul disproporționat asupra schimburilor comerciale transatlantice. În același timp, Comisia Europeană a promis să introducă flexibilități suplimentare în aplicarea mecanismului de ajustare la frontieră al carbonului (CBAM), luând în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii americane.

Cooperarea transatlantică se va extinde și în domeniul digital, unde Uniunea Europeană a confirmat că nu va introduce taxe de utilizare a rețelei și că nu vor fi aplicate tarife vamale pentru transmisiile electronice. Ambele părți au reafirmat sprijinul pentru menținerea moratoriului multilateral asupra taxelor vamale digitale în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.

Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.

În conformitate cu procedurile interne, SUA și UE vor documenta rapid Acordul pentru punerea în aplicare a acestui cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat.