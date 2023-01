SUA și UE consideră că Putin caută ”o gură de aer” prin propunerea de încetare a focului pentru 36 de ore în Ucraina: Retragerea trupelor rusești, singura opțiune pentru a restabili pacea și securitatea

Statele Unite oferă Republicii Moldova un sprijin bugetar direct de 30 de milioane de dolari, prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), pentru a ajuta această țară să depășească criza energetică.

In these difficult times, #Moldova needs support & the intl community stands in solidarity with us.

Grateful to @USAID & @PowerUSAID for the $30mln support to strengthen 🇲🇩’s energy sector.This will help us manage the challenges of the winter & maintain stability in the country.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 6, 2023