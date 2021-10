SUA și Uniunea Europeană îl felicită pe noul premier al Japoniei Fumio Kishida

SUA și Uniunea Europeană transmit felicitări japonezului Fumio Kishida, care a preluat luni funcția de prim-ministru al țării, având sarcina de a conduce cea de-a treia economie a lumii în contextul pandemiei de coronavirus.

„Îl felicit pe Kishida Fumio cu ocazia alegerii sale pentru funcția de prim-ministru al Japoniei. Alianța SUA-Japonia este piatra de temelie a păcii, securității și prosperității în Indo-Pacific și în lume și aștept cu nerăbdare să lucrez îndeaproape cu prim-ministrul Kishida pentru a consolida cooperarea noastră în lunile și anii care vor urma”, a transmis liderul de la Casa Albă.

De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, Charles Michel, au salutat preluarea funcției de premier al Japnoniei de către Fumio Kishida.

„Felicitările mele călduroase pentru Fumio Kishida cu ocazia numirii sale. Vom consolida parteneriatul nostru strategic UE-Japonia. Într-o lume din ce în ce mai competitivă, parteneriatul nostru este cu atât mai prețios”, a scris președinta Executivului într-un mesak pe pagina de Facebook.

We will strengthen our 🇪🇺🇯🇵 strategic partnership.

We face the same key challenges, from tackling climate change to defeating COVID.

In an increasingly competitive world, our partnership is all the more precious.

