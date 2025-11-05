SUA solicită un mandat de doi ani din partea ONU pentru o forță internațională de stabilizare în Gaza. Primele trupe ar putea fi desfășurate în 2026

Statele Unite au înaintat, la 4 noiembrie 2025, un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU, prin care solicită aprobarea înființării unei forțe internaționale de stabilizare în Fâșia Gaza, informează CNN. Inițiativa reprezintă un moment-cheie în planul în 20 de etape al președintelui Donald Trump pentru a pune capăt celor peste doi ani de conflict devastator dintre Israel și Hamas.

Proiectul, confirmat de oficiali americani, prevede un mandat de doi ani pentru această forță, cu posibilitatea de prelungire, și marchează o nouă etapă a eforturilor internaționale de a asigura stabilitatea, securitatea și ajutor umanitar în Fâșia Gaza.

Textul, aflat încă într-o fază incipientă, este conceput ca un model de lucru pentru ceea ce se anunță drept negocieri dificile între cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate și partenerii internaționali. Propunerea a fost făcută într-un moment de fragilitate regională, la doar câteva săptămâni după încheierea unui acord de încetare a focului, în condițiile unei crize umanitare severe în Gaza.

În centrul planului se află crearea unei forțe internaționale de stabilizare, descrisă de oficialii americani drept o forță de aplicare a legii, nu o misiune clasică de menținere a păcii. Aceasta ar urma să asigure demilitarizarea completă a Fâșiei Gaza, inclusiv neutralizarea definitivă a armelor deținute de grupări armate non-statale, precum Hamas. Mandatul este considerat esențial pentru prevenirea reluării violențelor și pentru reconstrucția regiunii după ani de distrugere.

Proiectul prevede ca forța de stabilizare să funcționeze sub o structură de comandă unificată, în cooperare cu un viitor „Consiliu al Păcii”, pe care președintele Donald Trump a indicat că îl va prezida personal. Acest consiliu ar urma să acționeze ca organism de guvernare tranzitorie pentru Gaza, până când Autoritatea Palestiniană va implementa reformele necesare pentru a prelua administrarea pe termen lung.

Consiliul Păcii ar superviza un comitet tehnocratic palestinian, format din specialiști care ar gestiona administrația zilnică a Fâșiei Gaza.

Țările participante ar urma să aibă un mandat extins până la sfârșitul anului 2027, cu posibilitatea de prelungire. Forța ar colabora îndeaproape cu Egiptul și Israelul pentru securizarea frontierelor, prevenirea contrabandei cu arme și asigurarea fluxului de ajutoare umanitare.

Documentul subliniază necesitatea „relansării complete” a ajutorului umanitar pentru Gaza, furnizat de Națiunile Unite, Crucea Roșie și Semiluna Roșie, în condiții stricte pentru a preveni deturnarea resurselor.

Războiul dintre Israel și Hamas, declanșat de atacul grupării islamiste asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, a făcut peste 68.800 de morți palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. Deși autoritățile israeliene contestă aceste cifre, nu au oferit date alternative. Conflictul a început după ce militanții Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și au luat 251 de ostatici, declanșând o ofensivă israeliană de proporții fără precedent.

Acordul de încetare a focului intermediat de SUA, intrat în vigoare la 10 octombrie 2025, a dus la unele progrese în materie de ajutorul umanitar și schimbul de prizonieri.

Mai multe țări arabe și parteneri internaționali și-au exprimat interesul de a participa la forță, dar au subliniat că este esențială o autorizație oficială a ONU. Indonezia, Azerbaidjan, Egipt și Turcia s-au arătat dispuse să contribuie, cu condiția unui mandat clar al Consiliului de Securitate.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a confirmat această poziție: „Ceea ce credem este că orice entitate care va fi creată în Gaza trebuie să aibă legitimitatea unui mandat din partea Consiliului de Securitate”, a spus oficialul, potrivit unui comunicat.

Totuși, aprobarea rezoluției se anunță dificilă. Este de așteptat ca Rusia și China, membre permanente ale Consiliului cu drept de veto, să fie principalele surse de opoziție, invocând preocupări legate de sfera mandatului, structura guvernării tranzitorii și precedentul pe care o astfel de forță l-ar putea crea.

Negocierile între statele membre ale Consiliului de Securitate se anunță intense, în condițiile în care SUA speră să obțină un vot în următoarele săptămâni și să desfășoare primele trupe în Gaza până în ianuarie 2026.