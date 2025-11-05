SUA
SUA solicită un mandat de doi ani din partea ONU pentru o forță internațională de stabilizare în Gaza. Primele trupe ar putea fi desfășurate în 2026
Statele Unite au înaintat, la 4 noiembrie 2025, un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU, prin care solicită aprobarea înființării unei forțe internaționale de stabilizare în Fâșia Gaza, informează CNN. Inițiativa reprezintă un moment-cheie în planul în 20 de etape al președintelui Donald Trump pentru a pune capăt celor peste doi ani de conflict devastator dintre Israel și Hamas.
Proiectul, confirmat de oficiali americani, prevede un mandat de doi ani pentru această forță, cu posibilitatea de prelungire, și marchează o nouă etapă a eforturilor internaționale de a asigura stabilitatea, securitatea și ajutor umanitar în Fâșia Gaza.
Textul, aflat încă într-o fază incipientă, este conceput ca un model de lucru pentru ceea ce se anunță drept negocieri dificile între cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate și partenerii internaționali. Propunerea a fost făcută într-un moment de fragilitate regională, la doar câteva săptămâni după încheierea unui acord de încetare a focului, în condițiile unei crize umanitare severe în Gaza.
În centrul planului se află crearea unei forțe internaționale de stabilizare, descrisă de oficialii americani drept o forță de aplicare a legii, nu o misiune clasică de menținere a păcii. Aceasta ar urma să asigure demilitarizarea completă a Fâșiei Gaza, inclusiv neutralizarea definitivă a armelor deținute de grupări armate non-statale, precum Hamas. Mandatul este considerat esențial pentru prevenirea reluării violențelor și pentru reconstrucția regiunii după ani de distrugere.
Proiectul prevede ca forța de stabilizare să funcționeze sub o structură de comandă unificată, în cooperare cu un viitor „Consiliu al Păcii”, pe care președintele Donald Trump a indicat că îl va prezida personal. Acest consiliu ar urma să acționeze ca organism de guvernare tranzitorie pentru Gaza, până când Autoritatea Palestiniană va implementa reformele necesare pentru a prelua administrarea pe termen lung.
Consiliul Păcii ar superviza un comitet tehnocratic palestinian, format din specialiști care ar gestiona administrația zilnică a Fâșiei Gaza.
Țările participante ar urma să aibă un mandat extins până la sfârșitul anului 2027, cu posibilitatea de prelungire. Forța ar colabora îndeaproape cu Egiptul și Israelul pentru securizarea frontierelor, prevenirea contrabandei cu arme și asigurarea fluxului de ajutoare umanitare.
Documentul subliniază necesitatea „relansării complete” a ajutorului umanitar pentru Gaza, furnizat de Națiunile Unite, Crucea Roșie și Semiluna Roșie, în condiții stricte pentru a preveni deturnarea resurselor.
Războiul dintre Israel și Hamas, declanșat de atacul grupării islamiste asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, a făcut peste 68.800 de morți palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. Deși autoritățile israeliene contestă aceste cifre, nu au oferit date alternative. Conflictul a început după ce militanții Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și au luat 251 de ostatici, declanșând o ofensivă israeliană de proporții fără precedent.
Acordul de încetare a focului intermediat de SUA, intrat în vigoare la 10 octombrie 2025, a dus la unele progrese în materie de ajutorul umanitar și schimbul de prizonieri.
Mai multe țări arabe și parteneri internaționali și-au exprimat interesul de a participa la forță, dar au subliniat că este esențială o autorizație oficială a ONU. Indonezia, Azerbaidjan, Egipt și Turcia s-au arătat dispuse să contribuie, cu condiția unui mandat clar al Consiliului de Securitate.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a confirmat această poziție: „Ceea ce credem este că orice entitate care va fi creată în Gaza trebuie să aibă legitimitatea unui mandat din partea Consiliului de Securitate”, a spus oficialul, potrivit unui comunicat.
Totuși, aprobarea rezoluției se anunță dificilă. Este de așteptat ca Rusia și China, membre permanente ale Consiliului cu drept de veto, să fie principalele surse de opoziție, invocând preocupări legate de sfera mandatului, structura guvernării tranzitorii și precedentul pe care o astfel de forță l-ar putea crea.
Negocierile între statele membre ale Consiliului de Securitate se anunță intense, în condițiile în care SUA speră să obțină un vot în următoarele săptămâni și să desfășoare primele trupe în Gaza până în ianuarie 2026.
A murit Dick Cheney, vicepreședinte al SUA în timpul atentatelor din 2001, arhitect al “războiului împotriva terorii” și un gigant politic controversat al republicanilor
Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Dick Cheney, a murit miercuri la vârsta de 84 ani, decesul fiind anunțat de familia sa, relatează The Guardian.
Cu o îndelungată carieră publică în ceea l-a transformat într-un gigant politic al Partidului Republican, Cheney a fost consilier la Casa Albă în timpul mandului lui Richard Nixon, cel mai tânăr șef de cabinet al Casei Albe, sub președintele Gerald Ford, congresman în perioada mandatelor lui Ronald Reagan, secretar al apărării în administrația condusă de George H.W. Bush și vicepreședinte al Statelor Unite în cele două mandate ale George W. Bush.
Născut în 1941, Dick Cheney a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri din politica postbelică a Statelor Unite.
A fost vicepreședinte al Statelor Unite între 2001 și 2009, în administrația George W. Bush, având un rol central în deciziile de politică externă după atacurile din 11 septembrie 2001. Cheney a promovat intervențiile militare din Afganistan și Irak, fiind considerat principalul arhitect al invaziei din 2003 și, implicit, al “războiului împotriva terorii”.
Înainte, a fost secretar al apărării (1989–1993) sub George H. W. Bush, coordonând Războiul din Golf, și congresman republican din Wyoming timp de șase mandate.
Cariera sa a fost marcată de controverse majore, inclusiv legătura cu compania Halliburton, pe care a condus-o înainte de a deveni vicepreședinte și care a obținut contracte profitabile în Irak.
De asemenea, Cheney a fost criticat pentru sprijinirea practicilor de detenție și interogare la limita torturii și pentru extinderea prerogativelor executive în detrimentul controlului democratic.
SUA vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, afirmă Pete Hegseth
Statele Unite vor analiza o posibilă „flexibilitate” privind desfășurarea trupelor americane staționate în Coreea de Sud pentru a putea acționa împotriva amenințărilor regionale, însă esența alianței cu Seulul va rămâne axată pe descurajarea Coreei de Nord, a declarat marți secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Reuters.
El a vorbit alături de omologul său sud-coreean în timpul unei vizite în Coreea de Sud, care a inclus anterior o excursie în zona demilitarizată de la granița cu Coreea de Nord.
Întrebat dacă cei 28.500 de militari americani staționați în Coreea de Sud ar putea fi folosiți în eventuale conflicte din afara peninsulei, inclusiv împotriva Chinei, Hegseth a declarat, în cadrul unui briefing, că obiectivul alianței este protejarea împotriva Coreei de Nord, care deține arme nucleare.
„Dar nu există nicio îndoială că vom analiza posibilitatea unei flexibilități în cazul unor situații regionale neprevăzute”, a spus el.
Ministrul sud-coreean al apărării, Ahn Gyu-back, l-a însoțit pe Hegseth luni în vizita la zona demilitarizată (DMZ), unde au asistat la exerciții militare comune.
„Am vizitat zona demilitarizată împreună cu omologul meu sud-coreean, ministrul Ahn, pentru a ne întâlni cu bravele trupe ale Statelor Unite, Coreei de Sud și Comandamentului ONU care mențin armistițiul militar în peninsulă. Forțele noastre rămân pregătite să sprijine eforturile președintelui Trump de a instaura o pace durabilă prin forță”, a scris Hegseth, pe X.
I visited the DMZ with my ROK counterpart, Minister Ahn, to meet the brave troops of the U.S., ROK, and UN Command that maintain the military armistice on the Peninsula.
Our forces remain ready to support President Trump’s efforts to bring lasting peace through strength. pic.twitter.com/Uy6gab0zwl
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 3, 2025
Oficiali americani au semnalat intenția de a face forțele americane mai flexibile, pentru a putea acționa, la nevoie, în afara peninsulei coreene, ca răspuns la o gamă mai largă de amenințări – inclusiv pentru apărarea Taiwanului și pentru contracararea expansiunii militare a Chinei.
Coreea de Sud a respins ideea schimbării rolului trupelor americane, însă și-a consolidat considerabil capacitățile de apărare în ultimele două decenii, având ca obiectiv preluarea comenzii în timp de război asupra forțelor comune americano-sud-coreene. Armata sud-coreeană numără aproximativ 450.000 de militari.
Hegseth a declarat că cele două părți lucrează încă la un comunicat comun, care urmează să includă discuții privind costurile de apărare și alte aspecte, adăugând că a avut loc un dialog despre creșterea investițiilor militare ale Coreei de Sud.
De asemenea, aliații au convenit ca Seulul să asigure întreținerea și reparațiile navelor americane, pentru ca acestea să poată rămâne în zonă și să fie operaționale la nevoie, a precizat el.
Potrivit lui Hegseth, decizia președintelui american Donald Trump de a sprijini planurile Coreei de Sud de a construi submarine cu propulsie nucleară a fost motivată de dorința acestuia de a avea aliați puternici.
„El își dorește ca aliații noștri să dispună de cele mai bune capabilități”, a afirmat secretarul american al Apărării. „Iar pentru că Coreea este un aliat-model, el este deschis unor astfel de oportunități, care să le asigure cele mai bune mijloace de apărare — atât pe cont propriu, cât și alături de noi, ca parteneri.”
Hegseth a declarat că nu poate oferi detalii cu privire la ceea ce a aprobat exact președintele Trump.
Oficialii sud-coreeni au declarat că ar putea lansa un submarin cu propulsie nucleară până la jumătatea anilor 2030, dacă vor primi combustibil din partea Statelor Unite.
Întrebat despre îngrijorările privind posibilitatea ca Seulul să dezvolte propriile arme nucleare, ministrul Ahn a subliniat că țara sa este semnatară a Tratatului de Neproliferare Nucleară.
„Prin urmare, nu vor fi dezvoltate arme nucleare în Republica Coreea”, a afirmat el.
Trump: Nu vreau să fim singura țară care nu face teste nucleare. Rusia și China testează, dar nu vorbesc despre asta
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat postului CBS și difuzat duminică, că Rusia și China desfășoară teste nucleare, însă „nu vorbesc despre asta”, fără a preciza natura exactă a acestor teste, relatează AFP, preluat de Agerpres.
„Rusia face teste, China face teste, dar nu vorbesc despre asta”, a afirmat liderul de la Casa Albă, adăugând că Statele Unite vor relua testele nucleare, invocând faptul că și alte țări, printre care Coreea de Nord și Pakistan, efectuează asemenea experimente.
„Știți, pe cât de puternice sunt armele nucleare, lumea este mare. Nu știți în mod necesar unde fac teste. Ei fac teste subterane, în adâncime, unde oamenii nu știu cu adevărat ce se întâmplă. Simțiți o mică vibrație. Ei fac teste și noi nu facem. Trebuie să facem. Nu vreau să fim singura țară care nu face”, a explicat Trump, subliniind că „SUA vor face teste nucleare așa cum fac și alte țări”, fără a răspunde însă direct la întrebarea dacă este vorba despre detonarea unor încărcături nucleare, un tip de test pe care Washingtonul nu l-a mai efectuat din 1992.
Declarațiile liderului american au fost completate de secretarul pentru energie, Chris Wright, care a precizat la postul Fox News că nu este vorba despre explozii nucleare, ci despre „explozii necritice”.
„Testăm toate celelalte părți ale unei arme nucleare pentru a vă asigura că ele compun geometria adecvată și declanșează explozia nucleară”, a explicat Wright, adăugând că testele vizează noi sisteme non-nucleare, destinate să verifice fiabilitatea armelor modernizate.
„Cu știința și puterea noastră de calcul putem simula cu incredibilă acuratețe exact ce se va întâmpla într-o explozie nucleară. Simulăm condițiile care au dus la aceasta și, în măsura în care schimbăm designul bombelor, ce explozii vor produce ele”, a mai spus Wright, citat de Reuters.
Anunțul lui Trump, făcut inițial joi, privind ordinul dat Pentagonului de a relua testele nucleare „pe picior de egalitate” cu Rusia și China, a stârnit îngrijorări și proteste internaționale, în condițiile în care nicio mare putere nucleară nu a mai efectuat oficial astfel de teste în ultimele trei decenii, excepție făcând Coreea de Nord între 2006 și 2017. Rusia (pe atunci URSS) nu a mai realizat un test nuclear din 1990, iar China din 1996.
Totuși, la o zi după anunțul făcut de liderul de la Casa Albă, vicepreședintele JD Vance a declarat că testele nucleare sunt esențiale pentru menținerea fiabilității arsenalului strategic al Statelor Unite.
„Este o parte importantă a securității naționale americane să ne asigurăm că arsenalul nuclear pe care îl avem funcționează corespunzător”, a declarat Vance reporterilor de la Casa Albă. „Să fim clari, știm că funcționează corespunzător, dar trebuie să fim mereu la curent cu starea lui, iar președintele vrea doar să se asigure că facem asta”, a subliniat vicepreședintele american.
Washingtonul este semnatar al Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT), iar detonarea unei încărcături nucleare ar reprezenta o încălcare flagrantă a acestui acord internațional.
