SUA
SUA sporesc presiunea pentru ca Ungaria să renunțe la importurile de petrol rusesc: „Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă”
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de țară fără deschidere la mare o constrânge să se bazeze pe petrolul rusesc, o nouă dovadă că Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei de a identifica alte surse de aprovizionare, informează Bloomberg, citat de Agerpres.
„Prietenii noștri din Ungaria ar trebui să facă multă activitate de planificare și, evident, ca un bun aliat, îi vom ajuta să facă aceste planuri și să le pună în aplicare pentru a renunța la petrolul și gazele rusești”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat duminică pentru postul de televiziune Fox News.
„Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă. Așadar, vom continua să colaborăm cu ei și vom colabora cu vecinii lor, precum Croația, și cu alte țări care îi pot ajuta să scape de dependența rusească”, a declarat Whitaker pentru Fox News.
Premierul ungar Viktor Orban dezvăluia la finalul săptămânii trecute că încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse.
Anunțul prim-ministrului ungar reprezintă o nouă sfidare la adresa administrației Trump, care și-a intensificat în ultima perioadă apelurile la adresa aliaților și partenerilor de a renunța la importurile de petrol rusesc.
La începutul acestei luni, Viktor Orban spunea că Ungaria nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol rusesc, argumentând că nu are alte opțiuni.
Casa Albă a anunțat săptămâna trecută prima rudă de sancțiuni din noul mandat de președinte al lui Trump împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.
Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”
Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.
Decizia trădează schimbarea de poziție și nemulțumirile președintelui american Donald Trump față de atitudinea lui Vladimir Putin față de eforturile de a identifica o soluție care să conducă la pace în Ucraina.
„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele două mai mari companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
Apelul oficialului american a fost ascultat. Țările Uniunii Europene au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, care vizează, pentru prima dată, sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire la București cu Maria Pappas, trezorierul celui de-al doilea cel mai mare comitat din Statele Unite, din care face parte orașul Chicago. Discuțiile au vizat schimbul de bune practici privind digitalizarea administrației fiscale și creșterea eficienței colectării taxelor.
„Este un comitat care administrează un volum uriaș de fonduri raportat la populație, semn al unei administrații fiscale foarte eficiente și bine digitalizate. De aceea, am discutat despre cum au reușit americanii să digitalizeze complet sistemul de colectare – un proces care a dus la mai multă transparență, eficiență și servicii mai rapide pentru cetățeni”, a scris Nazare.
Ministrul a subliniat că experiența americană poate oferi un model valoros pentru ANAF, care se află în plin proces de transformare digitală:
„Un schimb de experiențǎ şi bune practici important pentru ANAF, care traversează acum un proces de digitalizare accelerată. ANAF trebuie să împrumute rapid din experiența şi rezultatele altor state, pentru a reuşi o transformare realǎ şi pentru a deveni, într-adevǎr, o administrație fiscală modernă și un partener al contribuabililor.”
Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor va continua cooperarea cu instituții americane și internaționale pentru a adapta modelele de succes la realitățile României:
„Experiențele americanilor, recunoscuți pentru eficiența administrǎrii taxelor, ne ajută să învățăm din modelele care funcționeazǎ și să le adaptăm realitǎții locale. Vom continua să colaborăm îndeaproape, pentru a prelua din bunele practici implementate de SUA şi de alte state – pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă a statului român în domeniul fiscal, dar și pentru dezvoltarea economică pe termen lung”, a conchis ministrul .
CHINA
Trump sugerează posibilitatea unei vizite a lui Xi Jinping la Mar-a-Lago și afirmă că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile comerciale
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă să efectueze o vizită în China anul viitor și că președintele Xi Jinping ar urma, la rândul său, să călătorească „poate la Washington, Palm Beach sau altundeva” la o dată ulterioară, relatează Politico Europe.
„Am convenit, în linii mari, că voi merge în China”, a spus Trump, vorbind cu jurnaliștii la bordul Air Force One, sugerând posibilitatea unor summituri reciproce cu liderul chinez.
Declarațiile vin în contextul în care oficialii americani și chinezi au anunțat că au ajuns la un acord-cadru pentru un nou pact comercial, înaintea întâlnirii dintre Trump și Xi, programată pentru joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud.
Citiți și: Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că acordul va garanta că Beijingul nu va impune controale la export pentru metalele rare, iar Statele Unite nu vor merge mai departe cu aplicarea tarifelor de 100% asupra importurilor chineze, programate pentru 1 noiembrie. Acordul ar include, de asemenea, „un aranjament final” privind vânzarea platformei TikTok în Statele Unite, a adăugat Bessent.
Trump a declarat sâmbătă, înainte de îmbarcarea în avionul spre Malaezia, că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile.
„Desigur, vor trebui să facă unele concesii”, a spus Trump. „Presupun că și noi vom face.” El a avertizat că tarifele de „157%” asupra bunurilor chineze „nu sunt sustenabile pentru ei”, reiterând totodată disponibilitatea de a „merge înainte” cu măsurile dacă negocierile vor eșua.
„Am mult respect pentru președintele Xi. Cred că mă place foarte mult și mă respectă. Și cred că respectă foarte mult țara noastră. Vom ajunge la o înțelegere avantajoasă pentru ambele țări”, a declarat Trump luni.
CHINA
Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare
Negociatorii americani și chinezi au găsit un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare și la soia, înțelegere prin care Beijingul ar evita taxele vamale suplimentare de 100% la exporturile sale în SUA, a arătat duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, transmite AFP, citat de Agerpres.
Cea de-a cincea întâlnire dintre Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng a avut loc la Kuala Lumpur, vestea anunțată de oficialul american pentru posturile ABC și NBC venind înaintea întâlnirii dintre președintele Donald Trump și liderul chinea Xi Jinping, programată pentru joi în Coreea de Sud, gazda reuniunii APEC.
Big meeting incoming between President Trump and President Xi… 👀
But first, Japan and South Korea, here we come! 🇯🇵🇺🇸🇰🇷 https://t.co/u0RJMrE6Qv
— Karoline Leavitt (@PressSec) October 26, 2025
„Cred că avem cu adevărat șanse bune să ajungem la un acord global”, a apreciat sâmbătă Trump de la bordul avionului prezidențial Air Force One.
Conform șefului Trezoreriei, Beijingul intenționează să amâne introducerea de restricții la exportul de minerale rare și să reia achizițiile de soia din SUA. La schimb, Washingtonul ar renunța să impună taxele vamale suplimentare de 100% la produsele chinezești cu care a amenințat Trump.
„Cred că vom evita acest lucru, pentru ca taxele vamale să fie evitate”, a spus Bessent la ABC.
China „va amâna acest lucru cu un an, timp în care va reexamina situația”, a explicat el, menționând că Beijingul a acceptat de asemenea „achiziții agricole substanțiale de la fermierii americani”.
„Cred că, după ce anunțul acordului cu China va fi făcut public, cultivatorii noștri de soia vor fi foarte mulțumiți, atât pentru acest sezon, cât și pentru viitorii mai mulți ani”, a dat asigurări Bessent, el însuși producător de soia.
Între timp, Statele Unite depun eforturi pentru a contracara ascensiunea și dominația Chinei pe piața mineralelor critice. Washingtonul a semnat recent un acord cu Australia, a cărui valoare se ridică la 8,5 miliarde de dolari și care urmărește să reducă dependența globală de China atunci când vine vorba de materii esențiale în sectorul tehnologic.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ionuț Moșteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării tehnico-militare: Explorăm oportunitățile oferite de programele europene de finanțare
Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor
SUA sporesc presiunea pentru ca Ungaria să renunțe la importurile de petrol rusesc: „Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă”
Trump sugerează posibilitatea unei vizite a lui Xi Jinping la Mar-a-Lago și afirmă că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile comerciale
Președintele Cehiei îl însărcinează pe Andrej Babiš să negocieze formarea guvernului amintindu-i că noul executiv nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului democratic”
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Retailerii europeni solicită o aplicare mai strictă a normelor UE și naționale împotriva concurenței neloiale din țările terțe
Marea Britanie dorește o alianță cu UE pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului și pentru a evita tarifele
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Trending
- POLITICĂ1 week ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- U.E.1 week ago
UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion
- FONDURI EUROPENE4 days ago
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
- SCHENGEN6 days ago
Comisarul european pentru afaceri interne anunță că “România a trecut foarte bine testul Schengen”. Cătălin Predoiu, numit “domnul Schengen” pentru rolul decisiv în aderare
- ROMÂNIA4 days ago
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa