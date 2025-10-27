SUA sporesc presiunea pentru ca Ungaria să renunțe la importurile de petrol rusesc: „Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă”

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de țară fără deschidere la mare o constrânge să se bazeze pe petrolul rusesc, o nouă dovadă că Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei de a identifica alte surse de aprovizionare, informează Bloomberg, citat de Agerpres.

„Prietenii noștri din Ungaria ar trebui să facă multă activitate de planificare și, evident, ca un bun aliat, îi vom ajuta să facă aceste planuri și să le pună în aplicare pentru a renunța la petrolul și gazele rusești”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat duminică pentru postul de televiziune Fox News.

„Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă. Așadar, vom continua să colaborăm cu ei și vom colabora cu vecinii lor, precum Croația, și cu alte țări care îi pot ajuta să scape de dependența rusească”, a declarat Whitaker pentru Fox News.

Premierul ungar Viktor Orban dezvăluia la finalul săptămânii trecute că încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse.

Anunțul prim-ministrului ungar reprezintă o nouă sfidare la adresa administrației Trump, care și-a intensificat în ultima perioadă apelurile la adresa aliaților și partenerilor de a renunța la importurile de petrol rusesc.

La începutul acestei luni, Viktor Orban spunea că Ungaria nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol rusesc, argumentând că nu are alte opțiuni.

Casa Albă a anunțat săptămâna trecută prima rudă de sancțiuni din noul mandat de președinte al lui Trump împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”

Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.

Decizia trădează schimbarea de poziție și nemulțumirile președintelui american Donald Trump față de atitudinea lui Vladimir Putin față de eforturile de a identifica o soluție care să conducă la pace în Ucraina.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele două mai mari companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Apelul oficialului american a fost ascultat. Țările Uniunii Europene au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, care vizează, pentru prima dată, sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”.