Emisarul american Jared Kushner a declarat joi, la reuniunea de la Berlin a Coaliției Voinței pentru Ucraina, că Statele Unite sunt deschise să acorde Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, dacă o astfel de decizie servește intereselor americane.

Oficialul a afirmat, de asemenea, că Rusia a acceptat „conceptul” unor garanții de securitate pentru Ucraina bazate pe Articolul 5, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner într-o conferință de presă, după ce a participat, alături de Steve Witkoff, la reuniunea aliaților Kievului.

„Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat emisarul american, care a făcut declarațiile în prezența liderilor Germaniei, Ucrainei, Franței și Regatului Unit.

Kushner a susținut că acceptarea de către Rusia a acestui concept reprezintă un progres în negocierile privind viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina.

„Acesta este un pas înainte semnificativ pe care l-am realizat și cred că am reușit să-i convingem pe ruși de acest concept, conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5”, a subliniat el, referindu-se la principiul apărării colective care reprezintă piatra de temelie a NATO.

În eventualitatea unui acord de pace, Ucraina solicită garanții de securitate suficient de solide pentru a descuraja Rusia să lanseze o nouă agresiune, după invazia declanșată în februarie 2022.

Emisarul american a mai declarat că președintele Donald Trump i-a sunat pe liderii reuniți la Berlin în cadrul Coaliției Voinței și dorește să ajungă la un acord cu Ucraina cu sprijinul Europei.

„Este evident că vrem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre se înscriu într-un demers coerent. De asemenea, aș dori să reiterez că președintele Trump dorește să ajungă la un acord cu Europa alături. Nu încearcă să impună nimic unilateral”, a afirmat Jared Kushner.

Totodată, emisarul american a precizat că pozițiile Statelor Unite și ale Europei în privința Ucrainei converg „din ce în ce mai mult”.