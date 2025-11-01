SUA sunt gata să sprijine țările din ASEAN cu tehnologie pentru a contracara în comun o Chină „agresivă”, transmite Pete Hegseth

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat sâmbătă Beijingul pentru „acțiunile destabilizatoare” în Marea Chinei de Sud și le-a transmis țărilor din regiune că SUA sunt gata să le sprijine cu tehnologie pentru a le ajuta să ofere un răspuns comun amenințărilor chineze, informează Reuters, citat de Agerpres.

Acesta se află în Kuala Lumpur, unde a avut întâlniri cu partenerii din Australia, Japonia și Filipine.

În context, Hegseth a propus miniștrilor apărării din ASEAN construirea unei recunoașteri comune a domeniului maritim și a declarat că Beijingul a dat dovadă de lipsă de respect și le-a amenințat suveranitatea teritorială.

„Trăiți pe pielea dvs. amenințările cu care ne confruntăm cu toții din cauza agresiunii și a acțiunilor Chinei în Marea Chinei de Sud și în alte părți. Trebuie să ne dezvoltăm capacitățile comune de răspuns, iar acest lucru include monitorizarea comportamentului maritim și dezvoltarea instrumentelor care ne permit să răspundem rapid… asigurându-ne că oricine este victima agresiunii și provocării nu este, prin definiție, singur. Nimeni nu poate inova și nu se poate extinde așa cum o fac Statele Unite ale Americii și suntem nerăbdători să împărtășim aceste capacități cu aliații și partenerii”, a subliniat Hegseth.

Adresându-se forumului miniștrilor apărării din ASEAN, Hegseth a lăudat acreditările de pace ale Washingtonului și a declarat că SUA sunt dedicate construirii unei armate „de neegalat ca putere globală”, subliniind în același timp angajamentul său față de aliații și partenerii din Indo-Pacific.

El a avertizat că acțiunile Beijingului trebuie urmărite cu atenție.

„Căutăm pacea. Nu căutăm conflictul, dar trebuie să ne asigurăm că China nu încearcă să vă domine pe dumneavoastră sau pe oricine altcineva”, le-a transmis Hegseth omologilor săi din ASEAN.

Președintele american Donald Trump a ordonat Armatei SUA înainte de întâlnirea cu omologul chinez Xi Jinping reluarea testelor nucleare după o pauză de 33 ani.

Potrivit vicepreședintelui american J.D. Vance, testele nucleare sunt esențiale pentru menținerea fiabilității arsenalului strategic al Statelor Unite.