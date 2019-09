SUA suplimentează prezența militară în Polonia cu încă 1.000 de soldați. Donald Trump și Andrzej Duda au semnat, la New York, o nouă declarație de cooperare

Președintele american Donald Trump a oferit luni o replică ironică la discursul emoționant al Gretei Thunberg, adolescenta suedeză în vârstă de 16 ani devenită imagine a luptei împotriva schimbărilor climatice și care la Summitul ONU pentru climă le-a reproșat liderilor lumii că îngroapă viitorul unor generații când ignoră avertismentele comunității științifice legate de încălzirea globală.

Liderul SUA a distribuit pe contul său de Twitter o parte din discursul lui Thunberg, însoțit de un mesaj ce pare să ia în derâdere discursul tinerei.

”Ea pare o tânără foarte fericită care așteaptă cu nerăbdare un viitor luminos și minunat. Atât de frumos de văzut!”, a scris Trump.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019