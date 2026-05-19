SUA suspendă o parte a cooperării militare cu Canada, acuzând Ottawa de nerespectarea angajamentelor în domeniul apărării

Departamentul Apărării al SUA suspendă o parte a cooperării militare cu Canada, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, a declarat luni un oficial de rang înalt al Pentagonului, acuzând Ottawa că nu și-a respectat angajamentele în materie de apărare, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Elbridge Colby, subsecretar pentru probleme politice al Pentagonului, a anunțat pe X că Statele Unite suspendă activitatea în cadrul Comisiei mixte permanente pentru apărare deoarece Canada nu a făcut suficient în ce privește politica de apărare.

„Nu mai putem evita decalajele dintre retorică și realitate”, a scris Colby.

Comisia mixtă, înființată în 1940 pentru a coordona problemele de securitate și apărare dintre cei doi vecini, include reprezentanți militari și guvernamentali de rang înalt din amândouă țările.

Potrivit lui Colby, Canada trebuie să investească mai mult în propriile capacități militare.

„Americanii și canadienii vor fi în siguranță și prosperi doar investind în propriile noastre capacități de apărare”, a subliniat responsabilul american.

În postarea sa, Colby a făcut trimitere la un discurs pe care prim-ministrul canadian Mark Carney l-a susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos în ianuarie și în care acesta a declarat că ordinea globală condusă de SUA se fracturează sub presiunea concurenței dintre marile puteri și a erodării cooperării bazate pe reguli. Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat furios la discurs la acel moment.

Relațiile dintre Statele Unite și Canada s-au deteriorat de când Trump a revenit în funcție, în ianuarie 2025. Pe lângă chestiunea tarifelor comerciale, legăturile s-au tensionat din cauza remarcilor repetate ale lui Trump despre transformarea Canadei într-al 51-lea stat american.