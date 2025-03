SUA suspendă operațiunile cibernetice împotriva Rusiei, pe fondul unei încercări de detensionare a relațiilor

Președintele american Donald Trump consideră că SUA ar trebui ”să petreacă mai puțin timp” îngrijorându-se cu privire la Vladimir Putin și ar trebui să se preocupe mai mult de chestiunile legate de politica internă, răspunzând astfel îngrijorărilor tot mai numeroase referitoare la apropierea sa de liderul de la Kremlin, informează Deutsche Welle.

Trump a postat o serie de comentarii pe platforma de socializare Truth Social după ce H.R. McMaster, fostul consilier pe probleme de securitate națională din timpul primei administrații Trump, l-a criticat pe președintele american pentru că ”îl cocoloșește pe Putin”, în vreme ce pune o presiune sporită pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Fox News.

”H.R. McMaster este slab și un ratat complet ineficient”, a menționat liderul american.

”Ar trebui să petrecem mai puțin timp îngrijorându-ne cu privire la Putin și mai mult timp îngrijorându-ne cu privire la bandele de migranți violatori, lideri ai drogurilor, criminali și oameni din instituțiile de boli mintale care intră în țara noastră – astfel încât să nu ajungem ca Europa!”, a spus Trumă într-o postare ulterioară.

”Este imposibil de înțeles de ce președintele Trump și vicepreședintele Vance par hotărâți să pună mai multă presiune pe președintele Zelenski în vreme ce pare că îl cocoloșesc pe Putin – persoana care a provocat acest război teribil în Ucraina”, a scris H.R. McMaster într-o postare publicată pe platforma X.

It is impossible to understand why President Trump and Vice President Vance seem determined to put more pressure on President Zelensky while they seem to be coddling Putin – the person who inflicted this terrible war in Ukraine.

În cadrul unei întâlniri care a avut loc vineri, la Casa Albă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, încolțit de președintele american Donald Trump și de vicepreședintele SUA J.D. Vance, a reiterat că nu va face compromisuri în fața ”criminalului Putin, făcând față unei tirade de acuze din partea lui Trump și Vance conform cărora Kievul nu a arătat respect față de Statele Unite și că se ”joacă cu Al Treilea Război Mondial”.

Acest episod a continuat cu declarațiile ulterioare ale secretarului de stat american care i-a sugerat lui Zelenski că ar trebui să-și ceară scuze pentru modul în care s-a desfășurat întâlnirea de la Casa Albă, luând la țintă și Uniunea Europeană pentru că nu are o strategie de încheiere a războiului în Ucraina.

În cadrul unor declarații de presă susținute după o vizită de două zile în Regatul Unite, unde a participat la summitul dedicat securității europene printr-o pace justă și de durată în Ucraina, Volodimir Zelenski a refuzat să ofere detalii suplimentare cu privire la întâlnirea pe care a avut-o la Casa Albă cu omologul american, considerând că ”cel mai bine ar fi să rămână în istorie”, dar a ținut să puncteze că ”dușmanii pot profita” când astfel de negocieri delicate au loc în public.

În pofida situației tensionate, liderul ucrainean a declarat că negocierile de pace vor avea loc cu Ucraina, Europa și ”cu siguranță” cu SUA, conform Deutsche Welle.

”Desigur, înțelegem importanța Americii și suntem recunoscători pentru tot sprijinul pe care l-am primit din partea Statelor Unite”, a spus el într-un videoclip postat pe X, în intervenția cotidiană.

As a result of these days, we see clear support from Europe. Even more unity, even more willingness to cooperate.

Everyone is united on the main issue – for peace to be real, we need real security guarantees. And this is the position of all of Europe – the entire continent. The… pic.twitter.com/inGxdO8jQz

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 3, 2025