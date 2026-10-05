SUA susțin construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș din Republica Moldova, un proiect în valoare de 130 de milioane de dolari

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Guvernul SUA a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o inițiativă în valoare de 130 de milioane de dolari care va oferi oportunități pentru întreprinderile americane, va consolida rețeaua electrică a Republicii Moldova și va spori securitatea energetică a țării, informează Ambasada SUA la Chișinău.

Odată finalizat, proiectul va spori independența energetică a Republicii Moldova, asigurând o alimentare fiabilă cu energie electrică de pe piețele europene.

Proiectul va crea oportunități semnificative pentru firmele americane, permițând Republicii Moldova să adopte și să utilizeze tehnologii americane. Acesta va deschide oportunități în mai multe sectoare, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a rețelei, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), energia nucleară și stocarea energiei în baterii.

Prin sprijinul acordat prin această inițiativă, în valoare de 130 de milioane de dolari, guvernul SUA își propune să își mențină poziția de lider regional în industrii critice precum gazele naturale, energia nucleară și tehnologiile de optimizare a rețelei.

„Creșterea oportunităților de investiții pentru companiile americane în Moldova promovează interesele economice ale ambelor țări și consolidează relațiile bilaterale” subliniază Ambasada SUA la Chișinău.