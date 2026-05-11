SUA trimit la summitul B9 un reprezentant în domeniul controlul armamentelor și securității internaționale: Thomas DiNanno va participa în numele administrației Trump

Subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno, va reprezenta Statele Unite la summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, care va avea loc miercuri la București.

Anunțul a fost făcut luni de Ambasada Statelor Unite în România, care a precizat că oficialul american va efectua un turneu în Europa în perioada 11–15 mai, cu opriri în Polonia, România și Estonia.

„Subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas G. DiNanno, va efectua o vizită la Varșovia (Polonia), București (România) și Tallinn (Estonia), în perioada 11-15 mai 2026. În România, subsecretarul DiNanno va reprezenta Statele Unite ale Americii la Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice”, a transmis ambasada SUA la București.

Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri, la Palatul Cotroceni, summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, reuniune dedicată consolidării securității transatlantice și coordonării aliaților de pe flancul estic al NATO.

Evenimentul va fi co-prezidat de șeful statului român și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

La summit vor participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Cehiei, Petr Pavel, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

De asemenea, la reuniune vor participa ministrul apărării din Suedia, Pål Jonson, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, secretarul de stat permanent din Cancelaria premierului Islandei, Benedikt Árnason, reprezentantul permanent al Bulgariei la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov, și ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Participarea SUA la acest nivel diplomatic are loc după ce o invitație oficială a fost transmisă președintelui american Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio. Trump va fi însoțit de Rubio în perioada 14-15 mai în prima vizită de stat a liderului american în China după preluarea celui de-al doilea mandat.

Thomas DiNanno ocupă funcția de subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională și coordonează politica externă a SUA în domenii precum controlul armamentului nuclear, stabilitatea strategică, apărarea antirachetă și securitatea spațială.

Oficialul american a fost implicat și în negocierile din 2020 privind reducerea armelor nucleare în cadrul New START Treaty cu Federația Rusă, precum și în dialogurile strategice privind descurajarea extinsă a SUA cu Japonia, Coreea de Sud și Australia.