SUA, UE și România salută votul din Parlamentul Macedoniei de Nord, care ”pavează calea viitorului european al țării”

România, Uniunea Europeană și Statele Unite salută decizia Parlamentului Macedoniei de Nord de a adopta compromisul propus de Franța pentru a rezolva disputa cu Bulgaria, fapt ce deschide calea pentru începerea negocierilor de aderare a acestei țări din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană.

”Felicitări Macedoniei de Nord cu prilejul acestui vot istoric în Parlament, care pavează calea viitorului european al țării. România continuă să sprijine pe deplin aspirațiile și eforturile Macedoniei de Nord și ale Albaniei de a se alătura familiei europene”, a transmis de ministrul de externe, Bogdan Aurescu, într-un mesaj pe Twitter.

Congratulations to North Macedonia 🇲🇰 on the historic vote in Parliament today, paving the way for the country’s European future! Romania 🇷🇴 will continue to fully support North Macedonia’s & Albania’s🇦🇱 aspirations & efforts towards joining 🇪🇺 family! @Bujar_O

”Votul de astăzi din Parlament deschide calea pentru organizarea conferinței interguvernamentale cu Macedonia de Nord, săptămâna viitoare. Un pas crucial pentru Macedonia de Nord și pentru Uniunea Europeană. Viitorul nostru este împreună și vă așteptăm cu brațele deschise”, a salutat, la rândul său, președintele Consiliului European, Charles Michel.

Today’s vote in @SobranieRSM paves the way to holding intergovernmental conference with North Macedonia next week.

A crucial step for 🇲🇰 and for 🇪🇺

Our future is together and we welcome you with open arms.

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 16, 2022