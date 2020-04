SUA vin în sprijinul României: Statele Unite vor acoperi costurile celui de-al treilea zbor NATO care va aduce încă 45 de tone de echipamente de protecție medicală de la Seul la București

Regina Elisabeta a II-a i-a urat prim-ministrului Boris Johnson ”însănătoșire grabnică și deplină” și i-a trimis un mesaj de susținere logodnicei sale însărcinate, care menifestă la rândul său simptome de COVID-19, și familiei acestuia, anunță Reuters, citat de Agerpres.

”Regina i-a trimis un mesaj lui Carrie Symonds şi familiei Johnson”, a anunţat Palatul Buckingham.

”Maiestatea sa a spus că se gândeşte la ei şi că îi doreşte prim-ministrului o însănătoşire grabnică şi deplină”, a mai precizat sursa citată.

Earlier today The Queen sent a message to Carrie Symonds and to the Johnson family. Her Majesty said they were in her thoughts and that she wished the Prime Minister a full and speedy recovery. pic.twitter.com/Mo1SgAd9wh

La rândul lor, Ducii de Cambridge i-au transmis premierul britanic ”însănătoșire grabnică în acest moment dificil”. ”Gândurile noatre se îndreaptă către prim-ministru și familia sa care, la fel ca mulți din Regatul Unit și din lume, sunt afectați de coronavirus”, au precizat aceștia, potrivit Politico Europe.

Liderii occidentali, printre care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cel al Consiliului European, Charles Michel, președinții Franței și Statelor Unite, Emmanuel Macron, respectiv Donald Trump, i-au transmis premierului britanic și familiei sale mesaje de susținere și încurajare.

Premierul Boris Johnson a fost luni seara transferat la terapie intesivă după ce starea sa de sănătate s-a agravat., după ce, anterior, a fost spitalizat. Amintim că acesta a fost testat pozitiv în urmă cu 11 zile cu SARS-COV-2, a fost duminică spitalizat, ridicând dubii cu privire la capacitatea sa de a conduce acțiunile de combatere a pandemiei de coronavirus.

Downing Street a transmis că starea premierului britanic Boris Johnson a fost stabilă noaptea trecută și că i se administrează oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenţă respiratorie.

Potrivit Politico Europe, dacă starea sa se va înrăutăți, Dominic Raab, ministrul de externe, este cel însărcinat cu conducerea interimară a Executivului de la Londra.

În același timp, dacă principalul consilier al lui Johnson, Dominic Cummings, sau directorul de comunicare al Downing Street, Lee Cain, se vor afla în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile în timpul pandemiei de coronavirus, portofoliul lor va fi preluat de Isaac Levido, directorul de campanie al Partidului Conservator din perioada alegerilor parlamentare sau de Paul Stephenson, directorul de comunicare al campaniei pro-Brexit, Leave.

Dominic Cummings, în vârstă de 48 de ani, unul dintre artizanii victoriei taberei Brexitului în cadrul referendumului din 23 iunie 2016, se află deja în izolare încă de la finalul lunii martie, după ce a manifestat simptome de COVID-19.

Regatul Unit a înregistrat în ultimele 24 de ore 786 de noi decese, numărul celor care au murit în urma infectării cu SARS-CoV-2 depășind astfel 6.000. Peste 55.000 de persoane au fost diagnosticate pozitiv cu COVID-19.

As of 9am 7 April, 266,694 tests have concluded, with 14,006 tests on 6 April.

213,181 people have been tested of which 55,242 tested positive.

As of 5pm on 6 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 6,159 have sadly died. pic.twitter.com/MB1ckbNjm7

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 7, 2020