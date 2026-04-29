SUA vor fi reprezentate la summitul B9, afirmă Nicușor Dan: Acest lucru reafirmă interesul pe care Statele Unite îl acordă României și flancului estic

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
© Administrația Prezidențială

Corespondență din Dubrovnik

Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, că există o probabilitate ridicată ca Statele Unite să fie reprezentate la viitorul Summit al Formatului București 9 (B9), pe care România îl va găzdui în două săptămâni.

Întrebat de Calea Europeană despre semnalele primite din partea administrației americane în urma invitației transmise oficial, șeful statului a subliniat că prezența americană este aproape certă, fără a preciza însă nivelul reprezentării.

Foarte probabil vom avea o prezenţă americană la Summitul B9 şi asta reafirmă interesul şi atenţia pe care Statele Unite o acordă României şi regiunii, o să vedem la ce nivel”, a declarat el.

Nicușor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.

Evenimentul va fi co-prezidat de președintele României și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul Estic al NATO: România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania și Letonia.

De asemenea, la summitul care va avea loc la București au fost invitați secretarul General NATO, Mark Rutte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și reprezentanți ai țărilor nordice, respectiv Finlanda, Danemarca, Islanda, Suedia și Norvegia.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

