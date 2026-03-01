Connect with us

INTERNAȚIONAL

SUA vor răspunde cu „o forță fără precedent” în cazul unor represalii iraniene, avertizează Donald Trump

Published

59 minutes ago

on

© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor lovi Iranul cu o forță fără precedent, în cazul în care Teheranul va lansa un atac „mai puternic decât oricând până acum”, așa cum ar fi anunțat.

„Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte puternic, mai puternic decât a lovit vreodată înainte. Ar fi mai bine să nu facă acest lucru, pentru că dacă o fac, îi vom lovi cu o forță fără precedent!”, a postat Trump pe platforma sa Truth Social.

 

Trump a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.  Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

INTERNAȚIONAL

Miniștrii de externe ai UE se reunesc astăzi, în sistem de videoconferință, pentru a aborda evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu: „Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult”

Published

2 hours ago

on

March 1, 2026

By

© European Union, 2025

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă  seară convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, programată pentru duminică, în format de videoconferință, pentru a discuta situația din Iran și evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu.

De asemenea, Kallas a condamnat atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian împotriva statelor vecine, avertizând că acestea riscă să împingă regiunea către un conflict de amploare.

„Voi convoca duminică o reuniune extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, prin videoconferință, pentru a aborda situația din Iran și evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu. Am fost în contact cu partenerii noștri din statele din Golf. Atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian împotriva vecinilor săi riscă să atragă regiunea într-un război mai amplu, iar noi condamnăm acest lucru. Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult. Regimul iranian are alegeri de făcut”, a scris Kallas, pe X.

Citiți și Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului

Kaja Kallas a discutat sâmbătă cu ministrul israelian de externe, Gideon Saar, precum și cu alți miniștri din regiune. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice menite să prevină o nouă escaladare a situației.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.  Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi

INTERNAȚIONAL

Premierul Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român

Published

3 hours ago

on

March 1, 2026

By

© Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă seară, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităților este siguranța fiecărui cetățean român, subliniind că România susține eforturile de asigurare a stabilității și securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice.

„Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

Potrivit premierului, personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin.

„Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Recomand tuturor românilor aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin”, a subliniat Bolojan. 

În final, Bolojan a precizat că autoritățile sunt alături de românii afectați de această situație și că vor continua să monitorizeze evoluțiile.

„Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice”, a conchis premierul. 

Citiți și

Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor

Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.  Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi

IRAN

Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului

Published

12 hours ago

on

February 28, 2026

By

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii “Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth Social.

 

Liderul de la Casa Albă afirmă că operațiunea ar fi fost posibilă prin utilizarea serviciilor americane de informații și a unor „sisteme extrem de sofisticate de urmărire”, în cooperare strânsă cu Israelul. „Nu a existat nimic ce el, sau ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el, să poată face”, a adăugat Trump.

Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.

Donald Trump și-a exprimat speranța că IRGC și forțele de poliție „se vor alătura pașnic patrioților iranieni” pentru a readuce țara „la măreția pe care o merită”. Totodată, liderul american a anunțat că bombardamentele „grele și de precizie” vor continua neîntrerupt „pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar” pentru atingerea obiectivului declarat de „pace în întreg Orientul Mijlociu și, într-adevăr, în lume”.

Confirmarea decesul ayatollahului Ali Khamenei a venit și din partea presei iraniene de stat.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a devenit cea mai înaltă autoritate a Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. În calitate de lider suprem, el a deținut controlul suprem asupra instituțiilor politice, militare și religioase ale Iranului, modelând politica internă și ghidând relațiile externe, relatează Reuters.

Khamenei a menținut viziunea conservatoare a predecesorului său, Khomeini, zdrobind ambițiile președinților aleși care căutau politici mai deschise acasă și în străinătate. Sub conducerea sa, autoritățile au înăbușit protestele repetate și au marginalizat reformiștii care făceau presiuni pentru o confruntare mai redusă cu Occidentul.

Iranul a devenit o forță regională anti-SUA puternică sub conducerea lui Khamenei, extinzându-și influența în Orientul Mijlociu. El a susținut acordul nuclear din 2015 negociat cu puterile mondiale și cu președintele pragmatist Hassan Rouhani, care a atenuat pentru scurt timp izolarea Iranului. Dar tensiunile au crescut după ce președintele SUA, Donald Trump, a abandonat acordul în 2018 și a reintrodus sancțiunile.

De la atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Iranul și-a văzut aliații slăbiți. Hamas și Hezbollah au suferit lovituri grele din partea Israelului, în timp ce președintele sirian Bashar al-Assad, susținut mult timp de Teheran, a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

Postul de lider suprem a fost creat după revoluția din 1979 și a fost înscris în constituția Iranului, oferind unui cleric de rang înalt autoritate supremă asupra președintelui și a parlamentului. Adunarea Experților, un organism clerical de 88 de membri verificat de un consiliu de supraveghere dur, aliniat cu Khamenei, selectează oficial liderul. 

