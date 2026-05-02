SUA vor retrage 5.000 de soldați din Germania pe fondul tensiunilor dintre Trump și Merz. Liderul american dorește reducerea forțelor și din Italia și Spania

Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania în următoarele șase până la 12 luni, a anunțat vineri Pentagonul, punând în aplicare amenințarea președintelui Donald Trump, în contextul tensiunilor cu liderul german Friedrich Merz pe tema războiului SUA cu Iranul, relatează National Public Radio.

Trump amenințase anterior în această săptămână că va retrage o parte dintre trupele din aliatul NATO, după ce cancelarul Friedrich Merz a declarat că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea iraniană și a criticat lipsa unei strategii a Washingtonului în conflict.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a transmis într-un comunicat că „decizia urmează unei analize aprofundate a poziționării forțelor Departamentului în Europa și reflectă cerințele teatrului de operațiuni și condițiile din teren”.

Germania găzduiește mai multe facilități militare americane, inclusiv cartierele generale ale comandamentelor pentru Europa și Africa, baza aeriană Ramstein și un centru medical în Landstuhl, unde au fost tratați răniți din războaiele din Afganistan și Irak. De asemenea, rachete nucleare americane sunt staționate în această țară.

Numărul militarilor care vor părăsi Germania reprezintă 14% din cei 36.000 de soldați americani staționați acolo.

Trump a declarat joi că ia în considerare reducerea numărului de forțe armate americane staționate în Italia și Spania din cauza poziției acestor țări în războiul cu Iranul, informează și Agerpres.

Întrebat de reporterii din Biroul Oval despre posibilitatea reducerii numărului de trupe americane din Spania și Italia, președintele a răspuns afirmativ: „Probabil, probabil o voi face. De ce nu?”.

„Italia nu ne-a oferit niciun ajutor, iar Spania a fost oribilă, absolut oribilă”, a continuat el, reproșându-le aliaților din NATO că nu au venit în ajutorul Statelor Unite de la începutul conflictului declanșat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

Trump a formulat o amenințare similară și în primul său mandat, când a spus că va retrage aproximativ 9.500 dintre cei circa 34.500 de militari americani staționați atunci în Germania, însă nu a inițiat procesul, iar președintele democrat Joe Biden a oprit oficial planul la scurt timp după preluarea mandatului, în 2021.

Liderul american, cunoscut pentru pozițiile sale imprevizibile, a vorbit de mai mulți ani despre reducerea prezenței militare americane în Germania și a criticat NATO pentru refuzul de a sprijini Washingtonul în războiul început pe 28 februarie, odată cu loviturile americano-israeliene asupra Iranului.