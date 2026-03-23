SUA vor suspenda loviturile militare asupra infrastructurii energetice iraniene timp de cinci zile, în contextul unor „discuții aprofundate, detaliate și constructive” cu Iranul

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite vor suspenda „toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și infrastructurii energetice din Iran” pentru o perioadă de cinci zile, în contextul unor negocieri diplomatice în curs între Washington și Teheran, informează Politico.

Într-o postare pe rețelele sociale, liderul american a transmis că discuțiile din ultimele două zile au fost „foarte bune și productive” și că decizia de a opri temporar atacurile a venit ca rezultat direct al unor „discuții aprofundate, detaliate și constructive”, adăugând că negocierile „vor continua pe parcursul întregii săptămâni”.

Potrivit Politico, această evoluție sugerează că o posibilă ieșire diplomatică din conflictul dintre SUA și Iran ar putea fi în curs de conturare, în contextul în care aliații Washington-ului din Orientul Mijlociu și Europa și-au exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea conflictului.

Anunțul marchează o schimbare de ton față de declarațiile anterioare ale președintelui american. Cu doar câteva zile înainte, Trump amenința cu lovituri semnificative asupra infrastructurii energetice iraniene dacă Teheranul nu ar deschide „complet și fără amenințări” Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează o cincime din petrolul global.

Importanța acestui coridor energetic a determinat Washingtonul să își recalibreze obiectivele militare, trecând de la anihilarea capabilităților nucleare ale Iranului la securizarea rutelor maritime. În acest sens, administrația americană a făcut presiuni asupra aliaților pentru a contribui la asigurarea libertății de navigație, criticând în același timp lipsa de implicare a unor state NATO.

În paralel, riscurile legate de escaladarea conflictului au atras și avertismente la nivel internațional. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat într-un interviu acordat Politico că loviturile asupra infrastructurii energetice din Iran ar putea constitui crime de război.

Deși Statele Unite continuă să desfășoare forțe semnificative în regiune, inclusiv portavioane, avioane de luptă și unități de pușcași marini, semnalele recente indică o posibilă deschidere către detensionare, pe fondul presiunilor internaționale și al riscurilor pentru securitatea energetică globală.