SUA vrea ca UE să utilizeze tehnologia 5G de la furnizori de încredere, precum Ericsson, Nokia sau Samsung, dar nu Huawei

Primarul Londrei, laburistul Sadiq Khan, a pledat marți la Bruxelles pentru păstrarea drepturilor europene de către cei peste 1 milion de cetățeni britanici care trăiesc într-unul dintre statele membre UE și care își doresc acest lucru în pofida ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, informează Adevărul.ro.

”Mulţi londonezi au inima frântă de când am părăsit Uniunea Europeană. Noi avem încă sentimentul că facem parte din familia europeană, suntem europeni”, a declarat Khan, care s-a întâlnit în capitala Belgiei cu mai mulţi oficiali UE, între care și cu vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, președintele Parlamentului European, social-democratul David Sassoli, care face parte din fosta familie politică europeană a Partidului Laburist, dar și cu negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru relațiile post-Brexit, Michel Barnier și cu fostul premier al Belgiei, Guy Verhofstadt.

Positive and productive meeting here in Brussels with @MichelBarnier to discuss the importance of a Brexit deal that protects our economy, the rights of Londoners and Europeans, and the relationship our city has built with Europe. #LondonIsOpen 🇪🇺 pic.twitter.com/McCi8HLRuI — Sadiq Khan (@SadiqKhan) February 18, 2020

Over one million EU citizens live in London. Ensuring citizens’ rights are protected remains a key priority for the European Parliament. Thanks @MayorofLondon Sadiq Khan for a fruitful exchange this morning. https://t.co/7iojlAj8MD — David Sassoli (@EP_President) February 18, 2020

Mayor @SadiqKhan of London told me many Londoners “are heartbroken because we’ve left the European Union”. My answer: “Let’s fight together for European associated citizenship for all those who want to keep their link with Europe” 🇬🇧🤝🇪🇺 pic.twitter.com/uUf8cTLoLQ — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 18, 2020

When it comes to the climate emergency – we need action and we need it now. Today in Brussels I met with @TimmermansEU to discuss the #EUGreenDeal and how London can continue to work with Europe on critical environmental issues after Brexit. pic.twitter.com/PTHZOMgyqS — Sadiq Khan (@SadiqKhan) February 18, 2020

Potrivit unui comunicat al Primăriei Londrei, o astfel de cetăţenie ar presupune ca britanicii care o solicită să aibă posibilitatea ”de a-şi păstra un număr important de drepturi de care au beneficiat până în prezent în calitate de cetăţeni europeni, îndeosebi cel de a circula şi munci liber în diferite state membre“ UE.

”Acum, când Regatul Unit şi UE încep noua lor fază de negociere, îmi doresc ca subiectul cetăţeniei prin asociere să fie plasat în centrul discuţiilor“, a explicat acesta.

Această idee a cetățeniei prin asociere a fost adusă în discuție pentru prima dată la finalul anului 2016 de către Guy Verhofstadt, care era la acea vreme negociatorul Parlamentului European pentru Brexit.

Aceasta ar implica asigurarea libertății de mișcare și dreptul de ședere în blocul comunitar pentru cei care doresc acest lucru. Un astfel de statut ar proteja, de asemenea, dreptul la servicii medicale, bunăstarea și dreptul la condiții decente de muncă, informează The Guardian.

„Să fim sinceri: există multe de făcut aici pentru a convinge statele membre. Majoritatea cred că cetăţenia europeană este posibilă doar dacă decurge din cetăţenia naţională“, a reacţionat eurodeputatul Guy Verhofstadt după întrevederea sa cu Sadiq Khan.

Așadar, este puțin probabil ca o astfel de inițiativă să deschidă apetitul statelor membre pentru modificarea tratatelor, mai ales în contextul unei atitudini ostile din partea Guvernului britanic privind asigurarea libertății de mișcare pentru cetățenii europeni care doresc să trăiască și să muncească în Regatul Unit.

De altfel, fostul premier belgian și-a arătat deschiderea față de această idee, dar în baza principiului reciprocității.

Miercuri, Guvernul de la Londra a făcut public proiectul de revizuire a sistemului de imigrație prin care se restricționează, din 2021, accesul pe piața muncii pentru muncitorii necalificați și a celor care nu vorbesc limba engleză.

Este vorba despre un sistem bazat pe puncte, de tip australian, sistem promis de Partidul Conservator în campania electorală care a precedat alegerile anticipate din luna decembrie a anului 2019, în urma cărora formațiunea politică condusă de premierul britanic Boris Johnson a reușit să obțină o majoritate clară.

Noul sistem, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021, are așadar la bază o grilă de punctaj, lucrătorii străini care doresc să lucreze în Regatul Unit fiind nevoiți să aibă o calificare, să beneficieze de un ”sponsor aprobat” și să vorbească limba engleză la nivelul solicitat, criterii esențiale pentru care primesc 50 de puncte. Cel care depune cererea de imigrare trebuie să obțină cel puțin 70 de puncte pentru ca aceasta să fie aprobată, puncte suplimentare fiind acordate pentru doctorat în domeniu (ştiinţific) relevant locului de muncă, doctorat în domeniu relevant locului de muncă sau dacă acesta va ocupa un loc de muncă într-o ocupaţie cu deficit de forţă de muncă.

Noul proiect de lege va fi trimis spre Parlamentul britanic pentru dezbatere. Pentru a deveni lege, acesta trebuie să primească aprobarea din partea Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor.

Având în vedere că Partidul Conservator deține o majoritate de 80 de voturi în Camera Comunelor, conservatorii ocupând 365 din 650 de locuri, premierul britanic Boris Johnson nu va avea emoții în ceea ce privește adoptarea acestui proiect de lege.