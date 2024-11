Subsecretarul de stat american pentru controlul armelor și securitate internațională efectuează o vizită de lucru în România

Subsecretarul de stat american pentru controlul armelor și securitate internațională, Bonnie Jenkins, călătorește în România în perioada 12-14 noiembrie, informează un comunicat oficial al Departamentului de Stat.

În România, înaltul oficial america va conduce delegația SUA pentru Forumul global de prevenire a terorismului radiologic și nuclear (Global FTPRNT). Global FTPRNT umple un gol actual în forumurile internaționale pentru abordarea terorismului radiologic și nuclear, deoarece toate activitățile oficiale din cadrul Inițiativei globale pentru combaterea terorismului nuclear, coprezidată de Statele Unite și Federația Rusă, au fost suspendate în 2022, în urma invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Mă bucur să fiu din nou în București. România este unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri și un lider în confruntarea cu cele mai mari provocări ale lumii. Mulțumim Ministerului Afacerilor Externe român pentru găzduirea Forumului Global pentru Prevenirea Terorismului Radiologic și Nuclear #GlobalFTPRNT”, a scris Bonnie Jenkins într-un mesaj pe contul X.

Wonderful to be back in Bucharest. Romania is one of our closest allies and a leader in confronting the world’s biggest challenges. Thank you to the @MAERomania for hosting the Global Forum to Prevent Radiological and Nuclear Terrorism #GlobalFTPRNT https://t.co/zQNT5eWgB5

— U/S of State for Arms Control & Int’l Security (@UnderSecT) November 12, 2024