Suedia alocă un nou sprijin militar de 200 milioane de dolari pentru Ucraina. O decizie privind furnizarea de avioane de luptă Gripen ar putea fi luată până în noiembrie

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, se află vineri în Armenia pentru a coordona asistența acordată de UE acestei țări în contextul exodului masiv de persoane din Nagorno-Karabah. Această decizie vine în urma întâlnirii președintei von der Leyen cu prim-ministrul Nikol Pashinyan, care a avut loc ieri, la Granada, unde au fost prezentate o serie de măsuri de sprijin din partea UE.

Vizita are loc în momentul în care un avion cu provizii de urgență ale UE urmează să ajungă la Erevan. Zborul cu ajutoare este parte a Capacității europene de răspuns umanitar, care a fost activată pentru a oferi sprijin organizațiilor umanitare de pe teren. Mobilizându-și stocurile umanitare, UE livrează kituri de igienă, seturi de bucătărie, pături, LED-uri solare și lanterne solare partenerilor umanitari ai UE, care le vor distribui rapid persoanelor aflate în nevoie. Prin urmare, acest zbor de asistență va contribui la sprijinirea persoanelor aflate în nevoie prin furnizarea de adăposturi și de mijloace de cazare esențiale.

Almost the entire Armenian population of #NagornoKarabakh has now fled to #Armenia.

Today I am in Yerevan to express steadfast #EUsolidarity🇪🇺 with all the people who have had to leave their lives behind as well as with 🇦🇲 and its host communities, welcoming the people in need. pic.twitter.com/J1mITObfQu

