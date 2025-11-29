SECURITATE
Suedia anunță, în limba rusă, că a efectuat exercițiu de simulare de război, cu participarea forțelor armate, a familiei regale și a liderilor politici
Guvernul suedez a anunțat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a efectuat un exercițiu de simulare de război la care au luat parte, pe lângă forțele armate, regele Suediei, prințesa moștenitoare și mai mulți aleși.
“În această săptămână, Guvernul a organizat un exercițiu bazat pe un scenariu de securitate care implică război și riscul de război. Anumite faze ale exercițiului au fost desfășurate împreună cu Majestatea Sa Regele, Alteța Sa Regală Prințesa Moștenitoare, membri ai Riksdagului, Forțele Armate Suedeze, Agenția Suedeză pentru Situații de Urgență și alte agenții guvernamentale relevante”, a anunțat Guvernul de la Stockholm într-un comunicat.
Este pentru prima dată din anii 1990 când are loc un exercițiu de această amploare cu toți actorii menționați, a menționat guvernul.
„Exercițiul a fost realizat la inițiativa Guvernului. Este important să se desfășoare exerciții comune, mai ales în contextul actualei situații de securitate. Pas cu pas și exercițiu cu exercițiu, consolidăm apărarea și reziliența totală a Suediei”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson.
Exercițiul a descris un scenariu privind o evoluție gravă a situației de securitate în Suedia și în vecinătatea acesteia. Scopul exercițiului a fost de a discuta ce ar fi necesar pentru a menține securitatea Suediei în acest scenariu fictiv. Exercițiul a avut, de asemenea, scopul de a consolida colaborarea între diferiții actori.
Guvernul și birourile guvernamentale organizează periodic exerciții bazate pe diferite tipuri de evenimente și scenarii. Aceste exerciții se concentrează pe gestionarea incidentelor și situațiilor – la nivel național și internațional – care creează provocări sau tensiuni pentru Suedia, suedezi sau interesele suedeze, conchide sursa citată.
Acest paragraf este urmat de o traducere în limba rusă a comunicatului.
Rusia este considerată principala amenințare la adresa Suediei, potrivit serviciilor de informații și apărare ale țării.
Stockholm și-a accelerat creșterea cheltuielilor militare de la invazia din Ucraineia și aderarea sa la NATO în 2024, intenționând să aloce 300 de miliarde de coroane (27 de miliarde de euro) pentru apărare în următorii zece ani.
ROMÂNIA
România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar
Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan.
Președintele a transmis un mesaj cu prilejul depunerii jurământului militar de către un nou contingent de soldați profesioniști. Mesajul a fost prezentat de Mihai Șomordolea, Consilier de Stat și Secretarul CSAT, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I din București.
În mesajul adresat militarilor, șeful statului a subliniat importanța momentului depunerii jurământului. „Astăzi, un nou contingent de soldați profesioniști depune jurământul, un moment cu o semnificație profundă în parcursul fiecăruia dintre dumneavoastră”, a transmis președintele, subliniind că jurământul militar reprezintă „un angajament solemn prin care vă dedicați fără rezerve energia, devotamentul și profesionalismul în slujba țării”.
Nicușor Dan a afirmat că acest legământ constituie „declarația fermă de loialitate prin care vă afirmați hotărârea de a apăra România în orice împrejurare, chiar cu riscul propriilor vieți”.
Ceremonia a fost, totodată, un moment de omagiere a celor care au luptat pentru libertatea și unitatea statului român. „Această ceremonie este și un bun prilej de a aduce un omagiu înaintașilor noștri care au luptat pentru independență, suveranitate și unitate națională. Îi onorăm, de asemenea, pe veteranii de război și pe cei din teatrele de operații. Exemplul lor de curaj și dăruire trebuie să rămână o sursă de inspirație pentru fiecare dintre dumneavoastră”, se arată în mesaj.
Președintele a făcut referire și la situația regională, amintind că România se confruntă cu provocări de securitate majore. „La fel ca întreaga Europă, România se confruntă astăzi cu provocări de securitate complexe. Ne aflăm în imediata vecinătate a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, ale cărui efecte negative se resimt pe multiple planuri”, a spus el.
În acest context, România continuă să joace un rol esențial în arhitectura de securitate euroatlantică.
„Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic”, a afirmat președintele.
Adresându-se direct militarilor, Nicușor Dan a evidențiat responsabilitatea pe care aceștia și-o asumă odată cu depunerea jurământului. „Ați devenit membri ai marii familii a Armatei României, instituție esențială în asigurarea securității naționale, care se bucură de încrederea cetățenilor noștri. Nobila viață de militar implică multe privațiuni, momente dificile și cere sacrificii, inclusiv din partea familiilor dumneavoastră”, a subliniat acesta.
Totodată, președintele le-a transmis că depunerea jurământului reprezintă asumarea unei misiuni fundamentale.
„Prin depunerea jurământului militar, faceți dovada maturității și vă asumați cu responsabilitate să apărați suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială și democrația constituțională”, a adăugat el.
Șeful statului le-a adresat militarilor un apel la demnitate și mândrie: „Fiți demni de acest legământ. Fiți mândri de uniforma pe care o purtați și de drapelul sub care ați jurat credință!”.
ROMÂNIA
România a semnat contractul de 625 milioane euro pentru sisteme antiaeriene MISTRAL, în cadrul inițiativei coordonate de Franța și finanțată prin SAFE
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.
Prețul achiziției este de aproximativ 625 de milioane de euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.
Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.
Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.
Achiziția MANPAD a fost aprobată în Parlament în luna iunie 2022.
Beneficiarii programului vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale.
Achiziția acestor sisteme de rachete antiaeriene a fost inclusă și în programul de guvernare.
Cu 16,68 miliarde de euro, România este al doilea cel mai mare beneficiar din programul de achiziții SAFE de la nivelul Uniunii Europene. Aceste fonduri alocate României vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni.
NATO
Parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare elaborată de președintele Nicușor Dan: “Apărăm cetățeanul român, nu o abstracțiune – statul român”
Parlamentul a adoptat, miercuri, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document strategic prezentat miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de către președintele Nicușor Dan, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului de președinte.
Au fost înregistrate 314 voturi pentru, 43 împotrivă și 3 abțineri.
Votul în plen a venit după ce președintele Nicușor Dan a prezentat strategia elaborată, un document pe care l-a descris drept „rezultatul unui efort comun”, mulțumind instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor care au transmis sugestii în etapele de consultare publică.
Președintele a subliniat că noua viziune pornește de la securitatea cetățeanului, nu a unei abstracțiuni numite stat. „Nu apărăm o abstracțiune – statul român. Apărăm cetățeanul român locuitor pe acest teritoriu”, a spus acesta, subliniind nevoia de a consolida „relația cetățeanului cu statul român” și „încrederea cetățeanului în statul român”.
Conceptul-cheie al Strategiei este „independența solidară”, definită prin două direcții: capacitatea statului de a acționa în acord cu modul în care societatea își percepe identitatea și interesele, dar și respectul față de angajamentele internaționale.
România, a insistat președintele, trebuie să afirme în exterior „interesul care corespunde acestei identități”, rămânând în același timp solidară cu partenerii săi.
Strategia este structurată în patru capitole, primul fiind dedicat contextului geopolitic, subliniat de „punerea în discuție a ordinii internaționale bazate pe reguli”, un „război de trei ani și jumătate” în vecinătate, conflicte regionale și scăderea capacității organismelor internaționale de a soluționa crize.
Președintele a vorbit și despre evoluția tehnologică accelerată, inclusiv emergența inteligenței artificiale, ceea ce face ca „decalajul” între state să crească în funcție de capacitatea de adaptare.
Războiul de lângă noi și războiul hibrid al Rusiei împotriva României, principalele amenințări
Nicușor Dan a atras atenția asupra intensificării „campaniilor de manipulare și dezinformare”, a atacurilor la infrastructura critică și a proliferării amenințărilor transnaționale, de la crimă organizată la terorism, toate agravate de efectele schimbărilor climatice.
În privința României, capitolul dedicat „amenințărilor, riscurilor, vulnerabilităților și oportunităților” indică drept principal pericol „războiul de lângă noi” și „războiul hibrid pe care, în mod evident, Rusia îl desfășoară împotriva României și împotriva multor țări europene”.
Președintele a menționat „atacuri cibernetice”, „campanii coordonate de dezinformare” și presiuni asupra democrației și statului de drept.
În plan extern, riscurile de instabilitate vizează „zona estică – Moldova, Ucraina, în zona sudică – Balcanii de Vest, în zona Caucazului de Sud”, dar și efectele insecurității din Orientul Mijlociu. În plan intern, șeful statului a enumerat „capacitatea redusă a administrației publice”, „corupția”, „evaziunea fiscală de mare amploare”, probleme în educație, „declinul demografic” și „fragmentarea politicilor statului în zona de tehnologie”.
Oportunități: Parteneriatul cu SUA, apartenența la UE și NATO, poziția geografică
Referindu-se la oportunități, președintele a evidențiat apartenența României la NATO și UE, precum și Parteneriatul Strategic cu SUA. A felicitat Guvernul pentru aplicația depusă în Programul SAFE și a menționat inițiativa NATO „Santinela Estului”.
România dispune, a spus el, de avantaje competitive pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, în contextul creșterii producției militare globale.
Poziția geografică, Portul Constanța, Dunărea și strategia UE pentru Marea Neagră sunt, de asemenea, puncte forte.
Sectorul tehnologic și diaspora reprezintă, în viziunea președintelui, resurse valoroase: românii din străinătate „s-au dovedit a fi competitivi într-o piață mult mai competitivă decât piața noastră”.
Capitolul final privește direcțiile de acțiune. În apărare, obiectivul principal este „consolidarea capacităților de apărare” și întărirea colaborării cu partenerii – SUA, NATO, UE și statele din formatele regionale. În plan extern, România va continua să promoveze „parteneriatele noastre strategice” și să întărească rolul său în organismele multilaterale. Președintele a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest și extinderea Uniunii Europene, subliniind că această politică este „o condiție a stabilității noastre viitoare”.
În plan intern, lupta împotriva corupției este „foarte importantă”, iar Strategia prevede „implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor cu privire la corupție, fără însă să depășim granița între sistem de informații și sistem de justiție”. Documentul cere prioritizarea marii corupții și „corectarea mecanismelor legislative și administrative” care întârzie judecarea faptelor.
Șeful statului a subliniat nevoia de „stabilitate și predictivitate bugetară”, revigorarea industriei de apărare, promovarea companiilor românești și atragerea investițiilor străine. A evidențiat și rolul diplomației economice, „care a lipsit până în momentul ăsta, ca să o spunem foarte deschis”. Președintele s-a declarat optimist privind aderarea României la OCDE „în vara anului viitor” și a mulțumit Parlamentului pentru rapiditatea în adoptarea legislației necesare.
Energia este considerată un domeniu esențial, dată fiind „conexiunea între productivitate și prețul energiei”.
În încheiere, Nicușor Dan a revenit la rolul cetățeanului.
„E foarte important […] să implicăm cetățenii și societatea civilă, și pentru asta, în primul rând, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor”. Implementarea Strategiei va fi detaliată într-un plan cu termene și indicatori, însă președintele a avertizat că „nici de strategii, nici de planuri de implementare nu duce lipsă România”, esențial fiind modul în care acestea vor fi puse în practică. „Aveți în mine un partener”, a încheiat președintele.
Președintele Nicușor Dan a prezentat la exact șase luni de la preluarea mandatului, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, după ce aceasta a fost discutată în prealabil în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
Primul astfel de document strategic care a fost pus în dezbatere publică, suferind modificări și explicații suplimentare conceptuale, noua strategie “exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei României moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”.
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
România în era “independenței solidare”: Un nou concept strategic, cu loialitate față de aliați și în parteneriat cu națiunea română, pentru a fi “principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere estică după Polonia”
Strategia Națională de Apărare: “O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, amenințare directă la adresa securității României; Amânarea pe termen lung a integrării R. Moldova și Ucrainei în UE va accentua riscurile de securitate
Președintele Nicușor Dan a lansat în dezbatere publică, în urmă cu două săptămâni, proiectul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, un document programatic care trasează direcțiile de acțiune ale statului român și care introduce un nou concept strategic, acela de “independența solidară”, cu ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României, o țară care “să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia”.
În același timp, consolidarea rolului țării în NATO și în Uniunea Europeană și “importanța covârșitoare” a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ca “pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității României” reprezintă ancore prin care România, în acțiunea sa externă, să răspundă amenințărilor reprezentate de “acțiunile ostile ale Federației Ruse”, inclusiv spionajul și războiul hibrid, precum și riscurilor și vulnerabilităților identificate ca fiind ca tendințele de populism, curentele anti-europene și anti-UE, emergența unor alianțe anti-occidentale sau instabilitatea din regiune.
“O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret al unei amenințări, în vreme ce documentul atrage atenția că “o eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”.
Tot în sfera externă, China este menționată adiacent în Strategie, în descrierea contextului global al competiției strategice pentru supremație.
În acțiunea sa internă, strategia de apărare propune “un parteneriat cu națiunea română” al cărui nivel de ambiție să ilustreze “un posibil nou proiect național” și care să răspundă unor riscuri și vulnerabilități precum corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, accentuarea declinului populației sau nivelul scăzut al gândirii critice.
