Suedia anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de aproape 1,5 miliarde de euro: Demonstrează că se poate face mai mult pentru Kiev

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a deschis luni la Londra un summit de două zile consacrat imigrației ilegale, susținând că traficul de persoane, la fel ca terorismul, trebuie tratat ca o amenințare la adresa securității globale, relatează presa internațională și Agerpres.

„Putem elimina o dată pentru totdeauna rețelele de trafic dacă lucrăm împreună”, pentru că aceste rețele „exploatează liniile de falie dintre instituțiile noastre, punând națiunile unele împotriva altora”, a notat Starmer în debutul summitului internațional, primul de acest fel, potrivit Londrei.

„Îndepărtarea migranților ilegali cu cea mai mare rată din ultimii opt ani, confiscarea a sute de ambarcațiuni și motoare, eliminarea a 18 000 de conturi de social media, intensificarea controalelor privind munca ilegală. Fără tertipuri. Doar muncă intensă. Acest guvern vă oferă securitatea pe care o meritați”, a scris Starmer, pe X.

Removing illegal migrants at the highest rate in eight years, seizing hundreds of boats and engines, taking down 18,000 social media accounts, ramping up illegal working raids.

No gimmicks. Just hard graft.

This government is delivering the security you deserve. pic.twitter.com/LORbnXPruT

