Suedia îndeamnă UE să impună restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către copii: „Pierdem o întreagă generație din cauza scrolling-ului și a conținutului dăunător”
Ministrul Sănătății din Suedia a îndemnat UE să meargă mai departe cu restricțiile privind rețelele sociale în rândul copiilor, insistând ca acest subiect să fie tratat ca o problemă urgentă.
„Pierdem o întreagă generație din cauza scrolling-ului nesfârșit și a conținutului dăunător, și trebuie să facem ceva în privința asta”, a declarat ministrul Jakob Forssmed pentru Politico, adăugând că utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor este „cea mai urgentă problemă de sănătate care există”.
Comentariile sale vin în urma celor făcute de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a declarat că Europa ar putea adopta o abordare similară cu cea a Australiei. Țara urmează să interzică rețelele sociale pentru toți utilizatorii cu vârsta sub 16 ani.
În discursul său privind starea Uniunii, rostit la Strasbourg la începutul acestei săptămâni, ea s-a angajat să delege unui grup de experți sarcina de a studia impactul măsurii australiene și de a formula recomandări privind modul în care Europa ar trebui să procedeze.
Forssmed a afirmat că Europa ar trebui să acționeze rapid, avertizând: „Nu avem timp. Trebuie să acționăm rapid.”
Suedia a realizat deja studii care demonstrează impactul asupra tinerilor, a spus el, iar rezultatele sunt clare.
„Acesta este un risc pentru sănătatea mintală. Observăm acest lucru mai ales în ceea ce privește tulburările alimentare și imaginea de sine negativă”, a adăugat el.
Autoritățile sanitare din Suedia au emis anul trecut linii directoare, stipulând că copiii cu vârsta sub doi ani nu ar trebui să fie expuși la ecrane, iar adolescenții nu ar trebui să petreacă mai mult de trei ore pe zi în fața ecranelor. Guvernul a anunțat, de asemenea, o anchetă privind utilizarea rețelelor sociale și restricțiile de vârstă.
În Danemarca, ministrul pentru afaceri digitale, Caroline Stage Olsen, a declarat, de asemenea, că va sprijini măsuri mai ferme din partea Bruxelles-ului și că va face din aceasta una dintre „prioritățile principale” ale președinției daneze a Consiliului UE.
„Văd trei pași la nivelul UE: obligativitatea legală a verificării vârstei, interzicerea practicilor dăunătoare și care creează dependență pentru minori și o aplicare mai strictă a legii”, a declarat ea pentru Politico.
Danemarca a impus o interdicție privind utilizarea smartphone-urilor în școli începând din februarie, urmând exemplul Franței din 2018. O interdicție similară a intrat în vigoare în Belgia în această lună.
Cinci țări din UE – Danemarca, Grecia, Franța, Italia și Spania – testează o aplicație de verificare a vârstei creată de Comisia Europeană, un nou sistem conceput pentru a proteja copiii online.
Anul trecut, Ministerul Sănătății din Irlanda a înființat un grup de lucru online pentru a examina legăturile dintre anumite tipuri de activități online și efectele negative asupra sănătății fizice și mentale a copiilor și tinerilor.
Von der Leyen a sugerat că va aștepta să primească analiza asupra politicii australiene înainte de a lua o decizie cu privire la măsurile la nivel european. Nu este clar cât timp vor avea la dispoziție experții europeni pentru a face acest lucru, având în vedere că politica australiană intră în vigoare pe 10 decembrie, iar ea dorește să primească recomandările grupului de experți până la sfârșitul anului.
UE prelungește până în martie 2026 sancțiunile contra persoanelor responsabile de subminarea integrității teritoriale, a suveranității și independenței Ucrainei: Continuăm să sufocăm finanțarea războiului lui Putin
Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, măsurile restrictive existente prevăd o interdicție de călătorie pentru persoanele fizice, care le împiedică să intre sau să tranziteze teritoriile UE, înghețarea activelor și interdicția de a pune la dispoziția persoanelor și entităților incluse pe listă fonduri sau alte resurse economice.
Sancțiunile vor continua să se aplice celor peste 2 500 de persoane și entități vizate ca răspuns la agresiunea militară nejustificată și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei.
„Tocmai am extins sancțiunile împotriva Rusiei. În același timp, finalizăm lucrările la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care prevede restricții suplimentare asupra vânzărilor de petrol rusesc, a flotei fantomă de petroliere și a băncilor. Vom continua să sufocăm finanțarea războiului lui Putin”, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
We just extended our sanctions on Russia.
At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.
We’ll keep choking off the cash for Putin’s war.
— Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025
În contextul revizuirii sancțiunilor, Consiliul a decis, de asemenea, să nu reînnoiască includerea unei persoane pe listă și să elimine o persoană decedată de pe listă.
După 24 februarie 2022, ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins masiv sancțiunile împotriva Rusiei, cu scopul de a slăbi în mod semnificativ baza economică a Rusiei, de a o priva de tehnologii și piețe critice și de a-i reduce în mod semnificativ capacitatea de a purta război.
Uniunea Europeană a reiterat că rămâne pregătită să intensifice presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin adoptarea de noi sancțiuni.
România a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat către Comisia Europeană
România a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat către Comisia Europeană.
„Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale! Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere”, a transmis pe Facebook ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Acesta a dezvăluit că urmează aprobarea formală de către Comisia Europeană și apoi decizia Consiliului de miniștrii de Finanțe (ECOFIN), din 20 octombrie.
În luna august, Guvernul a adoptat pașii legislativi necesari prin care se asigură că România poate finaliza proiectele mature cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, profitând pe deplin de aceste fonduri.
Ordonanța adoptată atunci prevede că proiectele începute, dar cu progres fizic sub 30%, vor fi suspendate, cu posibilitatea de a fi reluate dacă apar surse de finanțare.
Acele proiecte care au un progres de peste 30% rămân în PNRR, cu condiția să fie finalizate până la 31 august 2026.
Valoarea actualizată a Planului Național de Redresare și Reziliență este de 21,62 de miliarde de euro, menținându-se valoarea inițială a componentei nerambursabile de 13,56 miliarde de euro, cu o scădere a părții de împrumuturi la 8,06 miliarde de euro.
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, semnalează secretarul american al Energiei: Ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la cei care încă mai cumpără combustibili fosili din Rusia să renunțe la campania împotriva eforturilor UE de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere în schimb din Statele Unite.
În cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles, unde a avut săptămâna aceasta întâlniri cu oficiali pentru a aborda modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina, Wright a afirmat că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”.
Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a renunța treptat la gazul rusesc, ar trebui să pună capăt definitiv relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.
„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președinte Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean. Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este categoric da”, a declarat Wright.
În același timp, Wright a făcut apel la țările europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.
Joi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că executivul european a greșit când a permis Ungariei să acorde ajutor de stat pentru finanțarea unei extinderi majore a instalațiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”. Curtea de Justiție a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcția centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziții publice.
Prim-ministrul populist al Ungariei și aliatul lui Trump, Viktor Orban, militează de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv împotriva planului Comisiei Europene de a elimina complet importul de gaze din Rusia până în 2027.
Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.
