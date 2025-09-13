Suedia îndeamnă UE să impună restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către copii: „Pierdem o întreagă generație din cauza scrolling-ului și a conținutului dăunător”

Ministrul Sănătății din Suedia a îndemnat UE să meargă mai departe cu restricțiile privind rețelele sociale în rândul copiilor, insistând ca acest subiect să fie tratat ca o problemă urgentă.

„Pierdem o întreagă generație din cauza scrolling-ului nesfârșit și a conținutului dăunător, și trebuie să facem ceva în privința asta”, a declarat ministrul Jakob Forssmed pentru Politico, adăugând că utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor este „cea mai urgentă problemă de sănătate care există”.

Comentariile sale vin în urma celor făcute de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a declarat că Europa ar putea adopta o abordare similară cu cea a Australiei. Țara urmează să interzică rețelele sociale pentru toți utilizatorii cu vârsta sub 16 ani.

În discursul său privind starea Uniunii, rostit la Strasbourg la începutul acestei săptămâni, ea s-a angajat să delege unui grup de experți sarcina de a studia impactul măsurii australiene și de a formula recomandări privind modul în care Europa ar trebui să procedeze.

Forssmed a afirmat că Europa ar trebui să acționeze rapid, avertizând: „Nu avem timp. Trebuie să acționăm rapid.”

Suedia a realizat deja studii care demonstrează impactul asupra tinerilor, a spus el, iar rezultatele sunt clare.

„Acesta este un risc pentru sănătatea mintală. Observăm acest lucru mai ales în ceea ce privește tulburările alimentare și imaginea de sine negativă”, a adăugat el.

Autoritățile sanitare din Suedia au emis anul trecut linii directoare, stipulând că copiii cu vârsta sub doi ani nu ar trebui să fie expuși la ecrane, iar adolescenții nu ar trebui să petreacă mai mult de trei ore pe zi în fața ecranelor. Guvernul a anunțat, de asemenea, o anchetă privind utilizarea rețelelor sociale și restricțiile de vârstă.

În Danemarca, ministrul pentru afaceri digitale, Caroline Stage Olsen, a declarat, de asemenea, că va sprijini măsuri mai ferme din partea Bruxelles-ului și că va face din aceasta una dintre „prioritățile principale” ale președinției daneze a Consiliului UE.

„Văd trei pași la nivelul UE: obligativitatea legală a verificării vârstei, interzicerea practicilor dăunătoare și care creează dependență pentru minori și o aplicare mai strictă a legii”, a declarat ea pentru Politico.

Danemarca a impus o interdicție privind utilizarea smartphone-urilor în școli începând din februarie, urmând exemplul Franței din 2018. O interdicție similară a intrat în vigoare în Belgia în această lună.

Cinci țări din UE – Danemarca, Grecia, Franța, Italia și Spania – testează o aplicație de verificare a vârstei creată de Comisia Europeană, un nou sistem conceput pentru a proteja copiii online.

Anul trecut, Ministerul Sănătății din Irlanda a înființat un grup de lucru online pentru a examina legăturile dintre anumite tipuri de activități online și efectele negative asupra sănătății fizice și mentale a copiilor și tinerilor.

Von der Leyen a sugerat că va aștepta să primească analiza asupra politicii australiene înainte de a lua o decizie cu privire la măsurile la nivel european. Nu este clar cât timp vor avea la dispoziție experții europeni pentru a face acest lucru, având în vedere că politica australiană intră în vigoare pe 10 decembrie, iar ea dorește să primească recomandările grupului de experți până la sfârșitul anului.