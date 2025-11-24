U.E.
Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, transmite ministrul suedez de externe: Nu vom recompensa agresiunea
Ministrul suedez de externe Maria Malmer Stenergard a transmis că țara sa nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, pe fondul precipitării discuțiilor legate de pacea în Ucraina odată cu planul propus de Casa Albă, document care stă la baza dialogului dintre părțile ucraineană, americană și europeană de la Geneva.
„Deoarece Rusia nu și-a schimbat poziția, nici Suedia și nici UE nu și-au schimbat-o. Poziția noastră rămâne aceea că, pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă, frontierele nu pot fi modificate prin forță. Nu pot exista restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei care să invite la noi agresiuni din partea Rusiei și nu pot exista restricții asupra drepturilor suverane depline ale poporului ucrainean de a-și alege propria cale, care include și calea către aderarea la UE. Un acord care include aceste elemente principale, care respectă cu adevărat suveranitatea Ucrainei și care are sprijinul poporului său… va avea și sprijinul nostru. Dar, cât timp agresiunea rusă continuă, Suedia are un plan clar în două puncte pentru a consolida Ucraina și a slăbi Rusia. Puteți conta pe sprijinul nostru”, a transmis Stenergard, gazda reuniunii parlamentare a Platformei pentru Crimeea, potrivit The Guardian.
Ea a precizat că, din punctul de vedere al Suediei, Crimeea, Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia rămân teritorii ucrainene.
„Vreau să fiu clară: Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a Crimeei sau a oricărei alte părți a teritoriului Ucrainei de către Rusia. Nu vom recompensa agresiunea”, a continuat ministrul suedez de externe.
În cadrul aceluiași eveniment, președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, a insistat că Ucraina este pregătită să avanseze către „o pace autentică”, dar a subliniat trei linii roșii pentru Kiev în orice negocieri, „pe care nimeni nu are dreptul să le depășească: fizic, legal, moral”.
El le-a enumerat astfel:
- nicio recunoaștere legală a ocupației ruse a teritoriilor ucrainene
- nicio restricție asupra forțelor de apărare ale Ucrainei
- niciun veto asupra dreptului Ucrainei de a-și alege viitoarele alianțe.
Stefanchuk a adăugat că „orice proces de pace autentic trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar: nimic despre Ucraina fără Ucraina și nimic despre Europa fără Europa”.
El a subliniat, de asemenea, că orice acord nu trebuie să încalce constituția țării, care menționează, de asemenea, unele dintre aceste puncte, de exemplu în ceea ce privește teritoriul.
Ruslan Stefanchuk a preluat, de asemenea, argumentele lui Zelenski privind activele înghețate ale Rusiei, afirmând că redirecționarea acestora către Ucraina ar fi „prețul pentru viețile pierdute și prețul pentru distrugerile provocate” de Moscova.
Casa Albă a propus un plan în 28 de puncte pentru pacea în Ucraina, document de pornire a discuțiilor între părțile americană, ucraineană și europeană ce au loc la Geneva, informează Politico Europe.
Planul conține o serie de măsuri primite cu îngrijorare de partenerii Ucrainei, printre aceste prevederi fiind revenirea Rusiei în circuitul economiei globale după ani de sancțiuni pentru încălcarea dreptului internațional, cedarea unor teritorii de către Ucraina, reducerea forțelor armate ucrainene.
În weekend, președintele american Donald Trump a părut să arate că acest plan nu reprezintă „ultima ofertă” a SUA.
Dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care și-a exprimat îngrijorarea profundă față de propunerile SUA, nu le acceptă, „atunci poate continua să lupte din răsputeri”, a declarat Trump.
Aliații europeni au purtat discuții de criză în aceeași zi, după ce detaliile planului au ieșit la iveală, în contextul temerilor că acesta ar putea constitui un alt ultimatum din partea administrației americane și că a fost elaborat bilateral cu Rusia, și nu în parteneriat cu capitalele europene sau Ucraina.
Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a fost nevoit să se distanțeze de informațiile potrivit cărora el ar fi descris planul ca fiind o listă de dorințe elaborată la Moscova, care nu reflectă poziția Washingtonului. Duminică dimineața, el a emis o declarație în care afirma că „propunerea de pace a fost elaborată de SUA” și că a ținut cont de „contribuțiile anterioare și actuale ale Ucrainei”.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk s-a numărat printre cei care au pus la îndoială originea cadrului american. „Înainte de a începe lucrările, ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul planului și unde a fost elaborat”, a scris Tusk online.
După discuțiile purtate în marja reuniunii G20 a principalelor economii, care a avut loc sâmbătă în Africa de Sud, președintele Consiliului European, António Costa, a salutat eforturile americane de asigurare a păcii, dar a afirmat că propunerea lui Trump „constituie o bază care va necesita eforturi suplimentare”.
Un oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a subliniat că „proiectul american al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă. Suntem gata să ne angajăm pe această bază pentru a asigura că pacea viitoare va fi durabilă. Dar sunt necesare eforturi suplimentare”.
Așa se face că europenii au venit cu o contra-propunere la planul SUA care cuprinde mențiuni precum un acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la „linia de contact”.
Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, și înaltul funcționar al Comisiei Europene, Bjoern Seibert, sunt așteptați să participe în zilele următoare la discuțiile mediate de americani pentru continuarea negocierilor, iar blocul și-a reiterat sprijinul continuu pentru Ucraina. Un singur lider al UE – premierul ungar Viktor Orban, prieten al Kremlinului – a susținut necondiționat planul lui Witkoff, despre care criticii spun că face concesii disproporționate Rusiei.
În privat, alți diplomați au avertizat că mesajul Casei Albe este susceptibil de a se schimba brusc, având în vedere că Trump a oscilat frecvent între amenințarea de a reduce sprijinul pentru Ucraina și impunerea de noi sancțiuni severe împotriva Rusiei pentru a contribui la încheierea războiului.
Între timp, liderii celor 27 de țări membre ale UE au fost convocați de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei reuniuni de urgență care vizează situația din Ucraina, ce va avea loc luni, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.
COMISIA EUROPEANA
Este „momentul pentru un parteneriat Uniunea Africană-UE îndrăzneț și orientat spre viitor”, subliniază Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au subliniat ambiția comună a Europei și Africii de a valorifica „întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, pentru a construi o lume „mai dreaptă, verde și mai sigură, bazată pe valori comune și respect reciproc”.
Într-un articol de opinie comun intitulat „Un singur parteneriat, un singur viitor”, ce a fost dat publicității înainte de cel de-al 7-lea summit UE-Uniunea Africană, ce are loc în Luanda, capitala Angolei, cei doi oficiali europeni evidențiază bornele istorice pe care parteneriatul dintre cele două organizații le marchează anul acesta.
„Suntem uniți, bazându-ne pe lecțiile valoroase ale istoriei noastre comune și cu ambiții comune reînnoite, ferm orientate spre viitor. Anul 2025 marchează 25 de ani de parteneriat UE-UA și 50 de ani de independență a Angolei și a multor alte națiuni africane – repere care ne reamintesc cât de departe am ajuns și cât de multe putem realiza împreună. Europa și Africa sunt legate între ele într-o lume în continuă schimbare, care necesită solidaritate, inovare și un scop comun. Provocările cu care ne confruntăm astăzi – schimbările climatice, transformarea digitală, migrația ilegală, conflictele și insecuritatea – nu cunosc granițe. Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară. Împreună, Africa și Europa pot deschide calea”, își arată convingerea Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European au reliefat atuurile celor două părți, dar și eforturile depuse de Uniunea Europeană pentru a se apropia mai mult de Africa și de a aduce pacea și prosperitatea în această regiune.
„Cel mai mare atu al Africii este tineretul său: dinamic, inovator și hotărât. Cu experiența, tehnologia și investițiile Europei, putem colabora pentru a transforma provocările de astăzi în oportunități pentru mâine – creând locuri de muncă ecologice, stimulând creșterea digitală și asigurându-ne că nimeni nu este lăsat în urmă. În ultimii 25 de ani, parteneriatul UA-UE a devenit mai profund, mai amplu și mai strategic. UE este principalul partener comercial, investitor și colaborator al Africii în domeniul păcii și dezvoltării, deoarece prosperitatea și securitatea noastră sunt indisolubil legate”, arată oficialii europeni.
În încheiere, președinții Comisiei Europene și Consiliului European arată că a venit „momentul pentru un parteneriat UA-UE îndrăzneț și orientat spre viitor.”
„Parteneriatul nostru vizează crearea unei lumi mai echitabile, mai ecologice și mai sigure, bazată pe valori comune și respect reciproc. Privind către următorii 25 de ani, mesajul nostru de la Luanda este clar: Africa și Europa sunt unite în ambițiile lor, egale în parteneriat și hotărâte să valorifice întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, conchid Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
INTERNAȚIONAL
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”
Aliații europeni ai Ucrainei au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesiile teritoriale, potrivit unui document consultat de Reuters duminică.
Documentul, pregătit pentru discuțiile americano-ucraineano-europene de la Geneva pe marginea planului elaborat de Trump, propune ca armata Ucrainei să fie plafonată la 800.000 de militari „în timp de pace”, în locul plafonului general de 600.000 propus în planul american.
Pe partea teritorială, Ucraina se angajează să nu își recupereze prin forță teritoriile ocupate, iar negocierile privind aranjamentele teritoriale vor porni de la Linia de Contact, urmând ca orice acord final să nu poată fi modificat ulterior prin forță. Propunerea americană sugera stabilirea anumitor zone care ar trebui recunoscute drept „de facto rusești”.
Contra-propunerea a fost elaborată de așa-numitele puteri europene E3 – Marea Britanie, Franța și Germania. Documentul folosește propunerea americană ca bază, dar analizează punct cu punct propunând ștergeri sau modificări.
Proiectul de acord prevede un acord total și complet de neagresiune între Rusia, Ucraina și NATO, prin care toate ambiguitățile de securitate din ultimele decenii sunt eliminate. Rusia ar urma să își consacre legislativ o politică de neagresiune față de Ucraina și Europa.
Ucraina ar primi o garanție de securitate din partea Statelor Unite similară articolului 5 din Tratatul NATO, cu condiții clare privind pierderea sau activarea acesteia. Și planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”. Propunerea Washington-ului se referea la un angajament pe zece ani.
În privința aderării la NATO, textul europenilor notează că acest lucru depinde de consensul Alianței, spre deosebire de propunerea americană care excludea orice aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. „Ucraina acceptă să introducă în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în documentele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor”, se arăta în documentul înaintat de SUA.
În plan internațional, Rusia ar urma să fie reintegrată treptat în economia globală, inclusiv printr-o eventuală revenire în G8, în paralel cu discuții etapizate privind relaxarea sancțiunilor.
Contra-propunerea europenilor respinge, de asemenea, propunerea SUA privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, în principal în Uniunea Europeană, în timp ce admită însă
„Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa pagubele provocate Ucrainei”, se arată în document.
Planul american propunea ca 100 de miliarde de dolari din fondurile rusești înghețate să fie investite într-un „efort condus de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina”, iar Statele Unite să primească 50% din profiturile acestui proiect. SUA mai propuneau ca diferența să fie investită într-un „vehicul de investiții separat SUA–Rusia”.
DOCUMENTUL INTEGRAL
1. Suveranitatea Ucrainei va fi reconfirmată.
2. Va fi încheiat un acord total și complet de neagresiune între Rusia și Ucraina și NATO. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi rezolvate.
3. (Punctul 3 din planul SUA este șters. Un proiect al acelui plan, consultat de Reuters, spunea: „Se va aștepta ca Rusia să nu își invadeze vecinii și ca NATO să nu se mai extindă.”)
4. După semnarea unui acord de pace, va fi convocat un dialog între Rusia și NATO pentru a aborda toate preocupările de securitate și pentru a crea un mediu de de-escaladare care să asigure securitatea globală și să sporească oportunitățile de conectivitate și perspectivele economice.
5. Ucraina va primi garanții de securitate solide.
6. Dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei va fi plafonată la 800.000 în timp de pace.
7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care nu există.
8. NATO este de acord să nu staționeze permanent trupe aflate sub comanda sa în Ucraina în timp de pace.
9. Avioane de luptă NATO vor fi staționate în Polonia.
10. Garanție americană care reflectă Articolul 5:
a. SUA vor primi compensații pentru garanție.
b. Dacă Ucraina invadează Rusia, garanția este pierdută.
c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar robust și coordonat, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, iar orice fel de recunoaștere a noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi retrase.
11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe piața europeană pe termen scurt în timp ce acest lucru este evaluat.
12. Pachet global solid de reconstrucție pentru Ucraina, incluzând, dar fără a se limita la:
a. Crearea unui Fond pentru Dezvoltarea Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inițiative în domeniul inteligenței artificiale.
b. Statele Unite vor colabora cu Ucraina pentru a restaura, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, care include conductele și facilitățile de stocare.
c. Un efort comun pentru a reconstrui zonele afectate de război și pentru a restaura, reconstrui și moderniza orașele și zonele rezidențiale.
d. Dezvoltarea infrastructurii.
e. Extracția de minerale și resurse naturale.
f. Un pachet special de finanțare va fi dezvoltat de Banca Mondială pentru a accelera aceste eforturi.
13. Rusia va fi reintegrată progresiv în economia globală:
a. Relaxarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.
b. Statele Unite vor încheia un Acord de Cooperare Economică pe termen lung pentru a urmări dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, metalelor rare, proiectelor comune în Arctica, precum și alte oportunități corporative reciproc avantajoase.
c. Rusia va fi invitată înapoi în G8.
14. Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa pagubele provocate Ucrainei.
15. Va fi înființată o forță comună de securitate, cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei și europenilor, pentru a promova și aplica toate prevederile acestui acord.
16. Rusia va consacra legislativ o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina.
17. Statele Unite și Rusia sunt de acord să prelungească tratatele privind neproliferarea și controlul nuclear, inclusiv Fair Start.
18. Ucraina este de acord să rămână un stat non-nuclear în cadrul TNP.
19. Centrala nucleară Zaporizhia va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi împărțită echitabil, în proporție de 50-50 între Rusia și Ucraina.
20. Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.
21. Teritorii
Ucraina se angajează să nu își recupereze teritoriul suveran ocupat prin mijloace militare. Negocierile privind schimburile teritoriale vor porni de la Linia de Contact.
22. Odată ce viitoarele aranjamente teritoriale vor fi convenite, Federația Rusă și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestei obligații.
23. Rusia nu va obstrucționa utilizarea de către Ucraina a râului Nipru în scopuri comerciale, iar acorduri vor fi încheiate pentru ca transporturile de cereale să circule liber prin Marea Neagră.
24. Va fi creat un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:
a. Toți prizonierii și corpurile vor fi schimbați pe principiul ”Toți pentru toți”.
b. Toți civilii deținuți și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.
c. Va exista un program de reunificare a familiilor.
d. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.
25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului de pace.
26. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.
27. Acest acord va avea forță juridică obligatorie. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de un Consiliu al Păcii, prezidat de președintele Donald J. Trump. Vor exista penalități pentru încălcări.
28. După ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, un armistițiu va intra imediat în vigoare, ambele părți retrăgându-se la punctele convenite pentru începerea implementării acordului. Modalitățile de încetare a focului, inclusiv monitorizarea, vor fi convenite de ambele părți sub supravegherea SUA.
