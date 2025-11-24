Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, transmite ministrul suedez de externe: Nu vom recompensa agresiunea

Ministrul suedez de externe Maria Malmer Stenergard a transmis că țara sa nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, pe fondul precipitării discuțiilor legate de pacea în Ucraina odată cu planul propus de Casa Albă, document care stă la baza dialogului dintre părțile ucraineană, americană și europeană de la Geneva.

„Deoarece Rusia nu și-a schimbat poziția, nici Suedia și nici UE nu și-au schimbat-o. Poziția noastră rămâne aceea că, pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă, frontierele nu pot fi modificate prin forță. Nu pot exista restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei care să invite la noi agresiuni din partea Rusiei și nu pot exista restricții asupra drepturilor suverane depline ale poporului ucrainean de a-și alege propria cale, care include și calea către aderarea la UE. Un acord care include aceste elemente principale, care respectă cu adevărat suveranitatea Ucrainei și care are sprijinul poporului său… va avea și sprijinul nostru. Dar, cât timp agresiunea rusă continuă, Suedia are un plan clar în două puncte pentru a consolida Ucraina și a slăbi Rusia. Puteți conta pe sprijinul nostru”, a transmis Stenergard, gazda reuniunii parlamentare a Platformei pentru Crimeea, potrivit The Guardian.

Ea a precizat că, din punctul de vedere al Suediei, Crimeea, Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia rămân teritorii ucrainene.

„Vreau să fiu clară: Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a Crimeei sau a oricărei alte părți a teritoriului Ucrainei de către Rusia. Nu vom recompensa agresiunea”, a continuat ministrul suedez de externe.

În cadrul aceluiași eveniment, președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, a insistat că Ucraina este pregătită să avanseze către „o pace autentică”, dar a subliniat trei linii roșii pentru Kiev în orice negocieri, „pe care nimeni nu are dreptul să le depășească: fizic, legal, moral”.

El le-a enumerat astfel:

nicio recunoaștere legală a ocupației ruse a teritoriilor ucrainene

nicio restricție asupra forțelor de apărare ale Ucrainei

niciun veto asupra dreptului Ucrainei de a-și alege viitoarele alianțe.

Stefanchuk a adăugat că „orice proces de pace autentic trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar: nimic despre Ucraina fără Ucraina și nimic despre Europa fără Europa”.

El a subliniat, de asemenea, că orice acord nu trebuie să încalce constituția țării, care menționează, de asemenea, unele dintre aceste puncte, de exemplu în ceea ce privește teritoriul.

Ruslan Stefanchuk a preluat, de asemenea, argumentele lui Zelenski privind activele înghețate ale Rusiei, afirmând că redirecționarea acestora către Ucraina ar fi „prețul pentru viețile pierdute și prețul pentru distrugerile provocate” de Moscova.

Casa Albă a propus un plan în 28 de puncte pentru pacea în Ucraina, document de pornire a discuțiilor între părțile americană, ucraineană și europeană ce au loc la Geneva, informează Politico Europe.

Planul conține o serie de măsuri primite cu îngrijorare de partenerii Ucrainei, printre aceste prevederi fiind revenirea Rusiei în circuitul economiei globale după ani de sancțiuni pentru încălcarea dreptului internațional, cedarea unor teritorii de către Ucraina, reducerea forțelor armate ucrainene.

În weekend, președintele american Donald Trump a părut să arate că acest plan nu reprezintă „ultima ofertă” a SUA.

Dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care și-a exprimat îngrijorarea profundă față de propunerile SUA, nu le acceptă, „atunci poate continua să lupte din răsputeri”, a declarat Trump.

Aliații europeni au purtat discuții de criză în aceeași zi, după ce detaliile planului au ieșit la iveală, în contextul temerilor că acesta ar putea constitui un alt ultimatum din partea administrației americane și că a fost elaborat bilateral cu Rusia, și nu în parteneriat cu capitalele europene sau Ucraina.

Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a fost nevoit să se distanțeze de informațiile potrivit cărora el ar fi descris planul ca fiind o listă de dorințe elaborată la Moscova, care nu reflectă poziția Washingtonului. Duminică dimineața, el a emis o declarație în care afirma că „propunerea de pace a fost elaborată de SUA” și că a ținut cont de „contribuțiile anterioare și actuale ale Ucrainei”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk s-a numărat printre cei care au pus la îndoială originea cadrului american. „Înainte de a începe lucrările, ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul planului și unde a fost elaborat”, a scris Tusk online.

După discuțiile purtate în marja reuniunii G20 a principalelor economii, care a avut loc sâmbătă în Africa de Sud, președintele Consiliului European, António Costa, a salutat eforturile americane de asigurare a păcii, dar a afirmat că propunerea lui Trump „constituie o bază care va necesita eforturi suplimentare”.

Un oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a subliniat că „proiectul american al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă. Suntem gata să ne angajăm pe această bază pentru a asigura că pacea viitoare va fi durabilă. Dar sunt necesare eforturi suplimentare”.

Așa se face că europenii au venit cu o contra-propunere la planul SUA care cuprinde mențiuni precum un acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la „linia de contact”.

Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, și înaltul funcționar al Comisiei Europene, Bjoern Seibert, sunt așteptați să participe în zilele următoare la discuțiile mediate de americani pentru continuarea negocierilor, iar blocul și-a reiterat sprijinul continuu pentru Ucraina. Un singur lider al UE – premierul ungar Viktor Orban, prieten al Kremlinului – a susținut necondiționat planul lui Witkoff, despre care criticii spun că face concesii disproporționate Rusiei.

În privat, alți diplomați au avertizat că mesajul Casei Albe este susceptibil de a se schimba brusc, având în vedere că Trump a oscilat frecvent între amenințarea de a reduce sprijinul pentru Ucraina și impunerea de noi sancțiuni severe împotriva Rusiei pentru a contribui la încheierea războiului.

Între timp, liderii celor 27 de țări membre ale UE au fost convocați de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei reuniuni de urgență care vizează situația din Ucraina, ce va avea loc luni, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.