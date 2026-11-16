Suedia pledează pentru un nou plan de utilizare a activelor rusești înghețate care să sprijine Ucraina

Suedia a solicitat Comisiei Europene să elaboreze o nouă propunere privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a contribui la finanțarea Ucrainei, ministrul de externe Maria Malmer Stenergard îndemnând țările europene să-și intensifice sprijinul militar și financiar acordat Kievului.

Într-un interviu acordat Euronews, Stenergard a declarat că speră ca Comisia să lucreze la un plan de transfer al activelor din Belgia și de repartizare a riscurilor financiare între statele membre ale UE.

Ea a descris împrumutul de 90 de miliarde de euro aprobat de UE ca fiind un pas important, dar a avertizat că sprijinul bilateral acordat Ucrainei a scăzut de atunci.

„Avem nevoie de mai mult sprijin bilateral. Avem nevoie de mai multe împrumuturi, dar trebuie, de asemenea, să utilizăm activele rusești înghețate”, a afirmat ea.

Stenergard a solicitat, de asemenea, continuarea asistenței militare europene, susținând că Rusia nu manifestă niciun interes pentru pace și că țările europene ar trebui să se concentreze pe sporirea sprijinului acordat Kievului, intensificând în același timp presiunea asupra Moscovei.

Ministrul de Externe, care a vizitat recent Abu Dhabi în cadrul negocierilor menite să pună capăt războiului, a declarat că nu a văzut nimic care să o facă optimistă în privința perspectivelor unui progres diplomatic.

Ea a insistat că Europa trebuie să aibă un loc la masa negocierilor, susținând că orice soluționare ar avea implicații de anvergură pentru interesele europene, inclusiv potențiala aderare a Ucrainei la UE și NATO.

„Nu suntem mediatori”, a spus ea. „Ar trebui să fim la masa negocierilor, dar ar trebui să fim de partea Ucrainei.”

Stenergard a avertizat, de asemenea, că Rusia își asumă riscuri din ce în ce mai îndrăznețe prin atacuri hibride împotriva țărilor europene, în special în regiunea baltică.

Ea a afirmat că Suedia a majorat cheltuielile pentru apărarea civilă pentru a consolida pregătirea și reziliența populației și a făcut apel la o mai mare unitate europeană în fața încercărilor Rusiei de a semăna diviziune.