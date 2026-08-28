Suedia, Polonia, Țările de Jos și Spania solicită UE să analizeze noi opțiuni de utilizare a activelor rusești pentru a sprijini Ucraina

Miniștrii de externe din Suedia, Polonia, Țările de Jos și Spania au semnat ieri, 27 august, o scrisoare comună prin care solicită Uniunii Europene să analizeze noi modalități de utilizare a activelor rusești înghețate de UE pentru a finanța apărarea Ucrainei.

Scrisoarea este adresată șefei diplomației UE, Kaja Kallas, și ministrului irlandez de externe, în contextul în care urmează reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre în format Gymnich.

Cei patru semnatari consideră că sprijinul european anunțat în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu va fi suficient, în condițiile în care amenințările armatei Rusiei continuă să crească și să afecteze cât mai multe zone civile.

„Cu fiecare zi care trece, costurile războiului cresc, în timp ce atacurile neîncetate ale Rusiei continuă fără diminuare. Nu există niciun semn că Rusia este dispusă să pună capăt agresiunii sale, iar consecințele acesteia afectează tot mai mult statele membre ale UE. Ucraina are nevoie de mai mult sprijin financiar, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”, se arată în scrisoare.

It is time to make further use of Russia’s frozen assets. Letter from 🇸🇪🇳🇱🇵🇱🇪🇸 ahead of Gymnich: pic.twitter.com/wl1anLcZ9O — Maria M Stenergard (@MariaStenergard) August 27, 2026

Potrivit acestora, utilizarea activelor nu reprezintă doar un instrument important pentru menținerea sprijinului european pentru Ucraina, ci și un instrument puternic pentru intensificarea presiunii asupra Rusiei.

Semnatarii invită specialiștii tehnici ai Comisiei Europene să analizeze, în strânsă colaborare cu statele membre, noi opțiuni privind modul în care activele imobilizate pot fi utilizate în beneficiul Ucrainei, fără să afecteze în vreun fel statele membre.

„Va trebui să revenim asupra acestei discuții și este în interesul nostru, al tuturor, să facem acest lucru pe baza unei analize atente și aprofundate. Viitoarea reuniune Gymnich oferă o bună oportunitate pentru a readuce acest subiect în discuție”, se mai arată în finalul scrisorii.